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Тоттенхем - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 грудня 2023, 16:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
1 - 0
Оновити
50'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
9' Sarr, Pape Matar 25' Kluivert, Justin 32' Sarr, Pape Matar Вийшов: Skipp, Oliver
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
35%
Борнмут
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 5 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 18-5 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 15 meetings, Tottenham Hotspur have won 11 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 39-10 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Last season's matches: 2-3 (Tottenham Hotspur at home) and 2-3 (AFC Bournemouth at home).
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches.
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 4 matches.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 7 games.
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Tottenham Hotspur have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 6-0-3.
  • Son Heung-min is Tottenham Hotspur's top scorer with 11 goals. Dominic Solanke has scored 12 times for AFC Bournemouth.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 36 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 33% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 33% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Tottenham Hotspur.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 3, AFC Bournemouth won 1, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 2 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and AFC Bournemouth is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and AFC Bournemouth is 1.
  • Tottenham Hotspur scores 1.71 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Тоттенхем
9
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021
09.07.2020 - 20:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 18:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 22:15 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут В
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Головні події
Sarr, Pape Matar
Вийшов: Skipp, Oliver
32'
25'
Kluivert, Justin
ГООЛ! Sarr, Pape Matar
9'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
35%
Борнмут
29%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
38
Udogie, Iyenoma Destiny
33
Бен Девіс
12
Емерсон
23
Porro, Pedro
30
Родріго Бентанкур
29
Sarr, Pape Matar
7
Heung-min, Son
18
Lo Celso, Giovani
22
Johnson, Brennan
9
Richarlison
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
11
Ouattara, Dango
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
17
Sinisterra, Luis
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 9
    Richarlison
  • 7
    Heung-min, Son
  • 18
    Lo Celso, Giovani
    Півзахисник
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
    32 9
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    25
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Андони Ираола
Статистика матчу
4
Сейви
3
3
Удари повз
5
12
Штрафні
7
4
Офсайди
2
4
Удари в отвір
2
3
Кутові
6
3
Фоли
10
1
Блоковано ударів
3
ЖК
1
56%
Володіння м'ячем
44%
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
46'
Соланке проштовхнув м'яч собі на хід до лівого флангу штрафного, але Удоджі зупинив його просування.
46'
Заміна
Ааронс вийшов замість Уаттарра.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Класичний перший тайм для Тоттенгема в цьому сезоні. Наче й забили, наче й атакували, але все одно завершували нервово й із безліччю помилок у захисті. Ну, тобто, як і завжди. Борнмут міг би й скористатись своїми нагодами.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+7'
Сміт не влучив по м'ячу під час переведення на лівий фланг атаки, але при цьому дезорієнтував Сона.
45+5'
Небезпечний момент
Чергова помилка від Тоттенгема в захисті завершилась зміщенням Клюйверта з лівого флангу штрафного та ударом у захисника. Кутовий.
45+2'
Небезпечний момент
Поперечина! Соланке в дотик у центрі штрафного завершував передачу Клюйверта з лівого флангу, але з рикошетом від Девіса поцілив у верхній каркас воріт.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 7 хв.
45'
Сіністерра завів м'яч до лівого флангу штрафного, після чого відкинув під удар для Клюйверта, але той поцілив повз дальню стійку.
44'
Сенесі не дав Джонсону прокинути м'яч повз себе до правого флангу штрафного.
42'
Крісті не обійшов Ло Чельсо на правому фланзі оборони, після чого збив суперника.
41'
Сильний дощ у Лондоні.
39'
Ло Чельсо в підкаті зіграв проти Таверньє перед власним штрафним.
37'
Тоттенгем знову підпускає суперників до власного штрафного.
35'
Крісті на правому фланзі штрафного залишив м'яч для Таверньє, який невдало спробував пробити в дальній кут.
33'
Борнмут тримає в себе м'яч, але без помітного просування.
31'
Заміна
Сарра з пошкодженням замінили на Скіппа.
29'
Соланке головою кивнув повз дальню стійку під час подачі Сіністерри з правого флангу.
27'
Тоттенгем під тиском грає в пас на власній половині.
25'
Жовта картка
Клюйверт не дістався до передачі з правого флангу, після чого збив Ло Чельсо, який м'яч перехопив.
23'
Фол на правому фланзі оборони від Сарра проти Уаттарра.
21'
Фол від Забарного в центрі поля проти Рішарлісона.
20'
Соланке забрав м'яч на правому фланзі атаки в Ло Чельсо, після чого бив здалеку, але пробив точно в захисника перед собою.
17'
Небезпечний момент
Емерсон на правому фланзі атаки забрав відскок і одразу потужно пробив у ближній кут — Нето потягнув.
14'
Сенесі не дав Джонсону проштовхнути м'яч до правого флангу штрафного.
11'
Порро так і не обіграв Кука на правому фланзі штрафного, але хоч кутовий заробив.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сарр зачепився за відскок від подачі з правого флангу, після чого пів години готував удар у дальній нижній кут і ніхто йому не заважав.
8'
Офсайд
Офсайд у Сона під час передачі на загострення через центральну зону.
7'
Соланке головою завершив подачу Уаттарра з лівого флангу, але спрямував м'яч точно до рук Вікаріо.
4'
Сон пропустив повз себе до центру штрафного передачу Сарра з правого флангу, після чого Рішарлісон у дотик пробив над воротами.
2'
Офсайд
Сон із офсайду завершував передачу від Джонсона з правого флангу контратаки, але все одно не влучив у ворота.
1'
Тоттенгем атакує на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Тоттенгем — 2:0.
Інфо
Борнмут іде дванадцятим із 7 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками — 25 очок.
Інфо
Тоттенгем іде п'ятим із 11 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 36 очок.
Запасні: Траверс, Мефам, Ааронс, Брукс, Ротвелл, Скотт, Біллінг, Мур, Семеньйо.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Кук, Крісті — Сіністерра, Клюйверт, Таверньє — Соланке.
Запасні: Форстер, Даєр, Філліпс, Доррінгтон, Скіпп, Гейб'єрг, Хіль, Веліс, Донлі.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Сарр, Бентанкур — Джонсон, Ло Чельсо, Сон — Рішарлісон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Борнмут.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Борнмут" 31.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 31.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Борнмут" можна подивитися 31.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 28.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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