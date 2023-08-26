Тоттенхем - Борнмут онлайн трансляція матчу

між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 31.12.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 28.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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