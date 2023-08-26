Борнмут - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" 26.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 26.08.2023

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Предыдущий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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