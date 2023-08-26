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Борнмут - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 серпня 2023, 14:30 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
27%
Нічия
33%
Тоттенхем
40%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Tottenham Hotspur have won 5 times. The goal difference is 19-5 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 14 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 2 draws while Tottenham Hotspur have won 10 times. The goal difference is 37-10 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Last season's matches: 2-3 (AFC Bournemouth at home) and 2-3 (Tottenham Hotspur at home).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Tottenham Hotspur in 29% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 29%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than AFC Bournemouth.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Tottenham Hotspur won 2, 1 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.6 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.6 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Tottenham Hotspur is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Tottenham Hotspur is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
12
Ігор
8
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021
09.07.2020 - 20:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2019/2020
30.11.2019 - 16:45 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 16:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхем 5 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Лідс Юнайтед 1 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Брентфорд П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
27%
Нічия
33%
Тоттенхем
40%
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Тоттенгем": Вікаріо, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджі, Саррі, Біссума, Меддісон, Кулусевський, Рішарлісон, Сон
Інфо
"Борнмут": Нето, Ейронз, Забарний, Келлі, Керкес, Ротуелл, Крісті, Філіп, Семеніо, Соланке, Клюйверт
Інфо
Добрий день, пані та панове! Незабаром "Борнмут" і "Тоттенгем" відкриють ігровий день у Вищому англійському дивізіоні.
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Останні матчі
Завершено 10:00 - Сьогодні Реал Фарма Реал Фарма 1 Чайка Чайка 1 Завершено 22:35 - Вчора Сельта Сельта 0 Реал Реал 1 Завершено 22:00 - Вчора Нант Нант 3 Монако Монако 3 Завершено 22:00 - Вчора Челсі Челсі 3 Лутон Таун Лутон Таун 0 Завершено 21:30 - Вчора Відзев Відзев 0 Шльонськ Шльонськ 2

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Анонс матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" 26.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 26.08.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" можна подивитися 26.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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