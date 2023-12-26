Фулгем - Борнмут онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Ось, уже щось. Сіністерра змістився з флангу і пробив у дев'ятку, не в дальню, а ближню. Лено був готовий. На подачі з корнера Соланке класно відкрився і розстрілював Бернда, але над воротами. Ух! Уже на 1:1 "Борнмут" напрацював.