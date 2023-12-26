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Фулгем - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 лютого 2024, 17:00 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
1 - 0
Оновити
37'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
5' Reid, Bobby
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and AFC Bournemouth is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Fulham FC have won 1 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 5 times. The goal difference is 20-8 in favour of AFC Bournemouth.
  • Last season's matches: 2-2 (Fulham FC at home) and 2-1 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Fulham FC haven't won in their last 6 games.
  • Fulham FC haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Raul Jimenez is Fulham FC's top scorer with 5 goals. Dominic Solanke has scored 13 times for AFC Bournemouth.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 6. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (4).
  • Joao Palhinha has more yellow cards (9) than any other player at Fulham FC. Marcos Senesi has collected 6 for AFC Bournemouth.
  • Fulham FC wins 1st half in 28% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Fulham FC wins 28% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 3 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Fulham FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Fulham FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, AFC Bournemouth won 2, 3 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • Fulham FC scores 1 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.8 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and AFC Bournemouth is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and AFC Bournemouth is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Fulham FC scores 1.57 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Fulham FC were number 9 in the table with 35 points. Now they are number 13 with 26 points.
Особисті зустрічі
Фулгем
1
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 21:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2023/2024
25.01.2024 - 21:45 Борнмут 5 - 0 Завершено Суонсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 17:00 Квінз Парк Рейнджерс 2 - 3 Завершено Борнмут В
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Головні події
ГООЛ! Reid, Bobby
5'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
31
Ісса Диоп
21
Тімоті Кастань
10
Cairney, Tom
26
Palhinha, Joao
20
Вілліан
18
Андреас Перейра
14
Reid, Bobby
19
Muniz, Rodrigo
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
16
Tavernier, Marcus
14
Scott, Alex
17
Sinisterra, Luis
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 19
    Muniz, Rodrigo
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
    5
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Андони Ираола
Статистика матчу
4
Штрафні
4
3
Фоли
4
3
Удари в отвір
Сейви
2
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
30'
Небезпечний момент
Ось, уже щось. Сіністерра змістився з флангу і пробив у дев'ятку, не в дальню, а ближню. Лено був готовий. На подачі з корнера Соланке класно відкрився і розстрілював Бернда, але над воротами. Ух! Уже на 1:1 "Борнмут" напрацював.
26'
"Фулгем" мало другий не забив. М'яч метався перед Нету і захисниками "Борнмута" після ударів і прострілів "дачників" - в кінцевому підсумку Забарний вибив м'яч і розрядив обстановку.
23'
У ці хвилини "Борнмут" судорожно шукає підходи до воріт "Фулхема". Ось, Сіністерра пробив. Перевірив на міцність банер - банер міцний.
19'
Постраждав Керні, саме йому в голову припав удар зі штрафного. Він продовжить гру після допомоги медиків.
17'
Два удари поспіль від "вишеньок", один зі штрафного, інший на добиванні. Перший взяла на себе стінка, другий - трибуни.
16'
Простріл Таверньє з меж штрафного заблоковано.
14'
"Борнмут" намагається оговтатися. Заліз на чужу половину поля, намагається комбінувати.
10'
Небезпечний момент
Нету! Оборона "Борнмута" не була готова до стінки на Вілліана, бразилець розстрілював голкіпера, однак воротар витягнув м'яч і не дозволив подвоїти рахунок "дачникам".
9'
Забарний головою перервав подачу в штрафну "Борнмута". "Вишеньки" дуже розгублено виглядають.
Інфо
Кук невдало послизнувся і подарував м'яч автору голу.
5'
Гоооол!!!
Несподівано! Гол! Помилка "Борнмута" у власному штрафному, Де Кордова-Рід підхопив м'яч і розстріляв голкіпера.
3'
Команди придивляються одна до одної, "Фулгем" більше володіє м'ячем.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Борнмут": Нето, Кук, Келлі, Соланке, Скотт, Сміт, Таверньє, Сіністерра, Сенесі, Забарний
Інфо
"Фулгем": Лено, Кастань, Рім, Діоп, Робінсон, Пальінья, Керні, Де Кордова-Рід, Андреас, Вілліан, Муніс
Інфо
Добрий день! У 24-му турі АПЛ зустрічаються сусіди: 12-та команда першості приймає 13-ту.
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Анонс матчу Фулгем - "Борнмут" 10.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.12.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Борнмут" можна подивитися 10.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

команди Фулгем був зіграний проти "Бернлі" - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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