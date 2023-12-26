Фулгем - Борнмут онлайн трансляція матчу

між командою Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь Фулгем (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.12.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
команди Фулгем був зіграний проти "Бернлі" - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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