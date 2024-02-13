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Реал - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 березня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
19'
РБ Лейпциг
Лейпциг
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Хід матчу
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
24%
РБ Лейпциг
29%
Цікаві факти
  • Real Madrid haven't lost in their last 9 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • The result of the first leg: RB Leipzig - Real Madrid 0-1.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 41% of their matches, RB Leipzig in 40% of their matches.
  • Real Madrid wins 41% of halftimes, RB Leipzig wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 87% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than RB Leipzig.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 3 games against RB Leipzig (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Real Madrid won 2, RB Leipzig won 1, 0 draws.
  • Real Madrid scores 1.67 goals in a match against RB Leipzig and RB Leipzig scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RB Leipzig is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RB Leipzig is 1.
  • Real Madrid scores 2.5 goals when playing at home and RB Leipzig scores 1.78 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Реал
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона В
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Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
02.03.2024 - 16:30 Бохум 1 - 4 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Баварія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
10.02.2024 - 16:30 Аугсбург 2 - 2 Завершено РБ Лейпциг Н
Показати більше
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
24%
РБ Лейпциг
29%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
12
Camavinga, Eduardo
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
1
Gulacsi, Peter
39
Бенджамін Хенріхс
23
Lukeba, Castello
4
Orban, Willi
22
Raum, David
7
Olmo, Dani
8
Haidara, Amadou
24
Schlager, Xaver
20
Simons, Xavi
17
Openda, Lois
30
Sesko, Benjamin
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 17
    Openda, Lois
    Форвард
  • 30
    Sesko, Benjamin
    Форвард
  • 7
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 8
    Haidara, Amadou
    Півзахисник
  • 24
    Schlager, Xaver
    Півзахисник
  • 20
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 39
    Бенджамін Хенріхс
    Півзахисник
  • 23
    Lukeba, Castello
  • 4
    Orban, Willi
  • 22
    Raum, David
  • 1
    Gulacsi, Peter
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Марко Росе
Статистика матчу
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
2
Кутові
1
2
Фоли
2
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
65%
Володіння м'ячем
35%
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "РБ Лейпциг"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
16'
15'
Орбан виграв верхову боротьбу на стандарті біля чужих воріт і завдав удару головою. Лунін спокійно провів мʼяч за межі поля.
12'
Вінісіус головою намагався переправити мʼяч у дев’ятку з подачі Вальверде. Трохи вище поперечини вийшло, та й голкіпер все контролював.
10'
Небезпечний момент
Шешко зіграв просто бездарно! Одразу двоє партнерів відкривалися під удар по порожніх, але словенець вирішив пробити в Луніна. Можливо був офсайд, але у випадку голу довелося б малювати лінії.
9'
Вальверде намагався запустити Беллінгема у вільну зону, але віддав надто сильно. Гулачі вчасно вийшов з лінії і накрив мʼяч.
5'
Після помилки Камавінги в центрі поля у Лейпцига з’явилась можливість розвинути небезпечну атаку, але гравці німецької команди приймали одне невдале рішення за іншим.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
"Лейпциг" (стартовий склад): Гулачі - Генрікс, Люкеба, Ольмо, Опенда, Орбан, Раум, Сімонс, Хайдара, Шешко, Шлагер
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Лунін - Карвахаль, Менді, Рюдігер, Начо, Кроос, Чуамені, Камавінга, Вальверде, Беллінгем, Вінісіус
Запрошуємо вас на текстову трансляцію другого матчу 1/8 фіналу ЛЧ між "Реалом" та "Лейпцигом". У Німеччині переміг мадридський клуб - 1:0. Протистояння розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Реал - "РБ Лейпциг" 06.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою Реал (Мадрид) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 06.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та Реал у попередньому футбольному матчі 13.02.2024 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Марко Росе розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "РБ Лейпциг" можна подивитися 06.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "РБ Лейпциг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти "Бохум" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "РБ Лейпциг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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