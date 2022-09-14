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РБ Лейпциг - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 22:00 - Ред Булл Арена
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 - 0
Оновити
16'
Реал
Мадрид
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
33%
Нічия
30%
Реал
37%
Цікаві факти
  • RB Leipzig have a winning streak of 3 matches.
  • RB Leipzig haven't lost in their last 7 games.
  • RB Leipzig have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in their last 18 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 9 away matches.
  • Andre Silva is RB Leipzig's top scorer with 2 goals. Vinicius Junior has scored 2 times for Real Madrid.
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • RB Leipzig wins 1st half in 44% of their matches, Real Madrid in 44% of their matches.
  • RB Leipzig wins 44% of halftimes, Real Madrid wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than RB Leipzig.
  • RB Leipzig's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • RB Leipzig scores 2.17 goals when playing at home and Real Madrid scores 2 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
РБ Лейпциг
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 16:30 Аугсбург 3 - 3 Завершено РБ Лейпциг Н
Кубок Німеччини 2022/2023
18.10.2022 - 19:00 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершено Гамбург В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Герта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Селтік 0 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 16:30 Майнц 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 22:00 Ельче 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
33%
Нічия
30%
Реал
37%
Склади команд
21
Blaswich, Janis
22
Raum, David
6
Orban, Willi
32
Gvardiol, Josko
2
Simakan, Mohamed
24
Schlager, Xaver
8
Haidara, Amadou
10
Еміль Форсберг
18
Крістофер Нкунку
17
Szoboszlai, Dominik
19
Silva, Andre
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
17
Camavinga, Eduardo
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
11
Asensio, Marco
26
Rodrygo
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 19
    Silva, Andre
  • 10
    Еміль Форсберг
    Форвард
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 24
    Schlager, Xaver
    Півзахисник
  • 8
    Haidara, Amadou
    Півзахисник
  • 22
    Raum, David
  • 6
    Orban, Willi
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 2
    Simakan, Mohamed
  • 21
    Blaswich, Janis
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 26
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 17
    Camavinga, Eduardo
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Росе
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
Удари повз
1
1
Штрафні
Кутові
1
Фоли
1
Трансляція
13'
Гоооол!!!
Гвардіол забиває головою після комбінації РБ Лейпциг під час подачі кутового!
11'
Хайдар збив з ніг Едуардо Камавінгу на своїй половині поля. Штрафний для Реалу
7'
Андре Сілва зробив пас на партнера в центр штрафного майданчика, але той не встигає до м'яча
4'
Камавінга збиває Сімакана біля межі поля. Штрафний для РБ Лейпциг
1'
Небезпечний момент
Форсберг пробиває з воротарської після блискавичної комбінації РБ Лейпциг. Однак, Еміль б'є прямо в Тібо Куртуа
Свисток
Матч розпочато!
Звучить гімн Ліги Чемпіонів!
Стартовий склад "Реала": Куртуа - Васкес, Едер Мілітао, Рюдігер, Начо - Камавінга, Тчуамені, Кроос - Асенсіо, Родріго, Віні Джуніор
Стартовий склад "РБ Лейпциг": Бласвіх – Сімакан, Гвардіол, Орбан, Раум – Хайдара, Шлагер – Собослаї, Нкунку, Форсберг – Андре Сілва
Інфо
Головний арбітр матчу – Даніеле Орсато. Помічники судді: Алессандро Джаллатіні і Чиро Карбоне. Четвертий арбітр – Даніеле Довері.
Інфо
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Ред Булл Арена" у Лейпцигу, Німеччина.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу п'ятого туру Ліги Чемпіонів між "РБ Лейпциг" та мадридським "Реалом".
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Анонс матчу "РБ Лейпциг" - Реал 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "РБ Лейпциг" у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росе и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Реал можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Прошедший матч команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Аугсбург - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Севілья" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "РБ Лейпциг" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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