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Реал - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 березня 2024, 19:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
70'
Сельта
Виго
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Хід матчу
21' Junior, Vinicius 25' De la Torre, Luca 45' Camavinga, Eduardo
55' Junior, Vinicius 55' Mingueza, Oscar 60' Bamba, Jonathan Вийшов: Allende, Tadeo 61' Sanchez, Manu Вийшов: Cervi, Franco
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
33%
Сельта
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and RC Celta de Vigo when Real Madrid is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 3 draws while RC Celta de Vigo have won 4 times. The goal difference is 69-21 in favour of Real Madrid.
  • During the last 53 meetings, Real Madrid have won 35 times, there have been 6 draws while RC Celta de Vigo have won 12 times. The goal difference is 119-61 in favour of Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo's last away win against Real Madrid was in 2017.
  • Last season Real Madrid won both games against RC Celta de Vigo (2-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 30% of their goals between the minutes 16-30?
  • Real Madrid haven't lost in their last 9 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • RC Celta de Vigo haven't won any of their last 7 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to RC Celta de Vigo in their last 6 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 3 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 11-2-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 16 goals. Jorgen Strand Larsen has scored 9 times for RC Celta de Vigo.
  • Antonio Rudiger has more yellow cards (7) than any other player at Real Madrid. Iago Aspas has collected 5 for RC Celta de Vigo.
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 10 in the table with 35 points. Now they are number 17 with 24 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • RC Celta de Vigo have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, RC Celta de Vigo in 29% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, RC Celta de Vigo won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.8 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.48 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.75 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Реал
20
Перемог
25
Ігор
2
Перемог
Сельта
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Реал В
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Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.03.2024 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 15:00 Кадіс 2 - 2 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершено Сельта В
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Головні події
61'
Sanchez, Manu
Вийшов: Cervi, Franco
60'
Bamba, Jonathan
Вийшов: Allende, Tadeo
Junior, Vinicius
55'
55'
Mingueza, Oscar
Camavinga, Eduardo
45'
25'
De la Torre, Luca
ГООЛ! Junior, Vinicius
21'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
33%
Сельта
30%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрiч
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
25
Вiсенте Гуаїта
22
Manquillo, Javi
2
Starfelt, Carl
4
Nunez, Unai
23
Sanchez, Manu
3
Mingueza, Oscar
8
Beltran, Fran
14
De la Torre, Luca
17
Bamba, Jonathan
10
Яго Аспас
18
Larsen, Jorgen Strand
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
    55 21
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
    45
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
  • 18
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 3
    Mingueza, Oscar
    55
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 14
    De la Torre, Luca
    25
  • 17
    Bamba, Jonathan
    Форвард
  • 22
    Manquillo, Javi
    Захисник
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 23
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 25
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Рафаэль Бенитес
Статистика матчу
6
Удари в отвір
1
9
Кутові
1
Сейви
5
67%
Володіння м'ячем
33%
4
Удари повз
3
3
Блоковано ударів
4
6
Штрафні
8
8
Фоли
6
2
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Реал - Сельта
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
60'
Заміна
Альєнде вийшов замість Бамба.
60'
Заміна
Замість Санчеса з'явився Серві.
58'
Браїм зіграв у затягнути стінку на лівому фланзі атаки з Вінісіусом, після чого з меж штрафного пробив до рук воротаря.
57'
Нуньєс штовхнув Модрича в спину в момент отримання м'яча суперником у центрі поля.
55'
Жовта картка
Вінісіус підвівся й відштовхнув суперника.
54'
Жовта картка
Мінгеса за футболку схопив Вінісіуса, коли той прискорився лівим флангом.
52'
Над воротами полетів постріл від Васкеса здалеку з правого флангу.
51'
Сельта в позиційних атаках намагається грати на чужій половині.
48'
Бамба на лівому фланзі штрафного завершив дриблінг ударом у Аспаса.
47'
Пас Луніна із власного штрафного на лівий фланг оборони полетів у аут.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Перший тайм для Реала вийшов таким собі. Суперечливим. Наче й виграють та мають перевагу. Але забили тільки один, тому суперники постійно перебувають десь поблизу. Захист знову працює не на рівні, тож Лунін уже був у грі.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Небезпечний момент
Подача штрафного з лівого флангу від Аспаса на дальній стійці завершилась ударом головою від Де Ла Торе над воротами.
45+1'
Жовта картка
Підкат від Камавінги на правому фланзі оборони в ноги Бамба.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 1 хв.
44'
Сельта завершуватиме тайм штрафним на правому фланзі.
41'
Спроба від Сельти пресингувати на чужій половині.
39'
Реал практикує атаки з помітної глибини, ледь не з власної половини, у один пас.
37'
Небезпечний момент
Аспас у падінні пробивав із відскоку на правому фланзі штрафного в дальній, але Лунін забрав на льоту.
36'
Небезпечний момент
Гуайта в стрибку забрав дальній закручений удар із правого флангу від Камавінги.
33'
Гості нічого не можуть протиставити атакам суперників.
31'
Реал наразі знову не наполягає на власних атаках.
29'
Дальній удар Бамба із зони перед штрафним полетів на трибуни ліворуч та значно вище воріт.
26'
Небезпечний момент
Камавінга завершив просування правим флангом атаки зміщенням перед штрафним із дальнім ударом повз праву стійку.
25'
Жовта картка
Де Ла Торе дав по ногах Камавінги, коли той вибігав до контратаки через центральне коло.
23'
Перегляд гола зміну рахунку не скасував.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гуйата потягнув удар головою від Рюдігера в центрі штрафного з подачі кутового з правого флангу від Модрича, після чого витягнув ще й добивання від Вінісіуса, але другу спробу бразильця вже не накрив.
19'
Лунін забрав у центрі штрафного подачу Мінгеси з правого флангу контратаки.
18'
Кутовий
Кутовий від Модрича з правого флангу пішов на голову супернику у воротарському.
16'
Простріл Васкеса з правого флангу вибили за межі штрафного.
14'
Господарі в повільному розіграші возять м'яч у центрі поля.
12'
Сельта навіть огризатись власним контролем почала.
10'
Тримається м'яч у Реала на чужій половині, але тем уже менший.
8'
Санчесу до зони перед штрафним зіграли під час виходу до контратаки через правий фланг, після чого він пробив здалеку низом повз праву стійку.
6'
Кутовий заробив Діас прострілом із правого флангу штрафного в суперника.
4'
Вінісіус прокинув м'яч до лівого флангу штрафного, де Де Ла Торе вибив його на кутовий.
3'
Гості вже вимушено закриваються у власному штрафному.
1'
Традиційні атаки на старті зустрічі від Реала.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Реал — 1:0.
Інфо
Сельта йде сімнадцятою з 5 перемогами, 9 нічиїми та 13 поразкою — 24 очки.
Інфо
Реал іде першим із 20 перемогами, 6 нічиїми та 1 поразкою — 66 очок.
Запасні: Вільяр, Каррільйо, Перес, Альєнде, Серві, Дувікас, Жаїлсон, Васкес, М. Родрігес, Домінгес, Сотело, Х. Родрігес.
Сельта: Гуайта — Манкільйо, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Мінгеса, Бельтран, Де Ла Торе, Бамба — Аспас, Ларсен.
Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Карвахаль, Кроос, Хоселу, Чуамені, Себальйос, Фран Гарсія, Гюлер.
Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Модрич — Діас — Родріго, Вінісіус Жуніор.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Маріо Мелеро Лопес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Сельта.
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Анонс матчу Реал - Сельта 10.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 10.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго):

між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та Реал у попередньому футбольному матчі 25.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Сельта можна подивитися 10.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 06.03.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Рафаэль Бенитес

команди Сельта був зіграний проти Альмерія - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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