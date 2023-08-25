Реал - Сельта онлайн трансляція матчу

між командою Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 10.03.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго):
між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та Реал у попередньому футбольному матчі 25.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 06.03.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Рафаэль Бенитес
команди Сельта був зіграний проти Альмерія - 01.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сельта.
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