Реал - Сельта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Сельта 22.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та Реал у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Челсі" - 18.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Карлуш Карвальял



Прошедший матч команди Сельта був зіграний проти Мальорка - 17.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.

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