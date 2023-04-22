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Реал - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 квітня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
21'
Сельта
Виго
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
33%
Сельта
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 18 times, there have been 3 draws while RC Celta de Vigo have won 4 times. The goal difference is 67-21 in favour of Real Madrid.
  • During the last 51 meetings, Real Madrid have won 33 times, there have been 6 draws while RC Celta de Vigo have won 12 times. The goal difference is 116-61 in favour of Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo's last away win against Real Madrid was in 2017.
  • Last season Real Madrid won both games against RC Celta de Vigo (5-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • RC Celta de Vigo haven't lost in their last 7 games.
  • RC Celta de Vigo have lost none of their last 5 away matches.
  • RC Celta de Vigo haven't won any of their last 5 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to RC Celta de Vigo in their last 5 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 5 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 9-4-1.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 14 goals. Iago Aspas has scored 12 times for RC Celta de Vigo.
  • Vinicius Junior has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Unai Nunez has collected 6 for RC Celta de Vigo.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, RC Celta de Vigo in 26% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In LaLiga, RC Celta de Vigo has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, RC Celta de Vigo won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 3.2 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RC Celta de Vigo is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Madrid scores 2.34 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
18
Перемог
23
Ігор
2
Перемог
Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Кадіс 0 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал В
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Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Сельта 2 - 2 Завершено Альмерія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Еспаньол 1 - 3 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Райо Вальєкано 3 - 0 Завершено Сельта П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
33%
Нічия
33%
Сельта
33%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Сельта
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
15'
Тчуамені сфолив на Габрі.
12'
Офсайд
Яго Аспас! Не пробивав із гострого кута капітан "Сельти", намагався знайти партнера в центрі штрафного майданчика, але в будь-якому разі - офсайд.
10'
"Реал" загасив атаку "Сельти".
9'
Ось зараз Віні з Бензема організували першу версію своїх танців біля штрафного майданчика "Сельти". Помилилися.
8'
Вінісіус пробує зачепитися за снаряд, але видно, що "Сельта" приділяє лідеру господарів велику увагу.
7'
Відмінне закидання в напрямку Асенсіо від Мілітао. Марко програв боротьбу захиснику.
6'
Ось щойно снаряд перейшов до гостей, м'яч одразу ж вийшов в аут.
5'
Усі футболісти "Реалу" мають доторкнутися до м'яча. Володіння поки що за "вершковими".
3'
"Сельта" завдає удару по воротах. Чисто для статистики.
2'
Офсайд
Поза грою в Асенсіо.
Інфо
Арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Андрій Лунін - у запасі господарів.
Інфо
"Сельта": 13. Іван, 20. Кевін, 14. Ренато, 4. Унаї, 17. Галан, 21. Соларі, 24. Габрі, 8. Белтран, 23. Лука, 10. Аспас, 22. Сеферович
Інфо
"Реал": 1. Куртуа, 3. Мілітао, 6. Начо, 9. Бензема, 11. Асенсіо, 12. Камавінга, 15. Вальверде, 18. Тчуамені, 19. Себальос, 20. Вінісіус, 22. Рюдігер
Інфо
Добрий вечір! Поєдинок розпочнеться рівно за годину.
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Анонс матчу Реал - Сельта 22.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Сельта (Виго):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та Реал у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Сельта можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Челсі" - 18.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял

Прошедший матч команди Сельта був зіграний проти Мальорка - 17.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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