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Арсенал - Порту онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 березня 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
52'
Порту
Порту
Дивитись трансляцію
Хід матчу
39' Saliba, William 41' Trossard, Leandro
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
48%
Нічия
26%
Порту
26%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Arsenal FC have won 4 times, there have been 1 draws while FC Porto have won 3 times. The goal difference is 14-6 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won 3 home matches in a row.
  • FC Porto haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to FC Porto in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: FC Porto - Arsenal FC 1-0.
  • FC Porto have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 49% of their matches, FC Porto in 38% of their matches.
  • Arsenal FC wins 49% of halftimes, FC Porto wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Porto.
  • On their last meeting FC Porto won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Porto leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Porto is down 1-0 away, they win 54% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, FC Porto won 3, 0 draws.
  • FC Porto have lost just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against FC Porto.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against FC Porto and FC Porto scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and FC Porto is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and FC Porto is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.67 goals when playing at home and FC Porto scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
08.03.2024 - 20:45 Портимоненсе 0 - 3 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.03.2024 - 22:30 Порту 5 - 0 Завершено Бенфіка В
Кубок Португалії 2023/2024
29.02.2024 - 18:00 Santa Clara 1 - 1 Завершено Порту Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
25.02.2024 - 20:00 Жил Вісенте 1 - 1 Завершено Порту Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал В
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Головні події
ГООЛ! Trossard, Leandro
41'
Saliba, William
39'
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
48%
Нічия
26%
Порту
26%
Склади команд
22
Raya, David
15
Kiwior, Jakub
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
99
Costa, Diogo
23
Mario, Joao
3
Пепе
31
Otavio
18
Венделл
16
Gonzalez, Nicolas
22
Varela, Alan
10
Conceicao, Chico
11
Aquino, Pepe
13
Galeno, Wenderson
30
Evanilson
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    41
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
    39
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 30
    Evanilson
  • 10
    Conceicao, Chico
    Форвард
  • 11
    Aquino, Pepe
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 16
    Gonzalez, Nicolas
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 31
    Otavio
    Захисник
  • 18
    Венделл
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Сержиу Консейсау
Статистика матчу
8
Штрафні
6
5
Фоли
7
2
Удари повз
2
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Удари в отвір
2
3
Кутові
2
Сейви
1
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
1
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Порту
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
46'
Свисток
Клеман Тюрпен дає свисток про початок другого тайму. Господарі розвели м'яч з центра поля
Доволі важко віддати комусь перевагу у першій половині зустрічі. Порту не відсиджується у захисті, а намагається активно атакувати. У "канонірів" було декілька доволі небезпечних моментів, але вони зуміли реалізувати тільки один, проте цього було достатньо для відновлення статусу кво за сумою двох зустрічей. Обом тренерам є про що поговорити зі своїми підопічними і чекаємо на другий тайм, аби дізнатися, хто ж все таки вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів
45+4'
Свисток
Клеман Тюрпен дає свисток про завершення першого тайму
45+3'
Команди тільки но почали грати, але тепер на газоні опинився Гаверц, якого Варела у стрибку вдарив ногою у живіт
45+2'
Інфо
Поки команди навіть не почали грати додатковий час, адже Пепе впав на газон та попросив допомоги лікарів
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Арсенал відкриває рахунок і нівелює перевагу суперника! Зрізка "драконів" у центрі поля призвела до того, що м'яч опинився у Троссарда на лівому фланзі, той віддав передачу на Едегора, а Мартін повернув на партнера, після чого Леандро точним ударом з меж штрафного поклав м'яч у дальній кут! Арсенал зумів забити і зробити рахунок 1:0, а за сумою двох матчів - 1:1
39'
Жовта картка
Саліба схопив Галену у центрі поля і зірвав контратаку суперника, чим і змусив Клемана Тюрпена вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
38'
Перший тайм підходить до кінця, а віддати перевагу якомусь з колективів доволі складно
35'
Офсайд
Чергова спроба атаки Порту закінчилася положенням поза грою
33'
Кутовий
Черговий кутовий виконали "каноніри" і після навісу на ближню стійку гості вибили м'яч
32'
Господарі заробили кутовий після розіграшу стандарту, який заробив на собі Сака
30'
Кутовий
Ще один кутовий виконали "каноніри" і після навісу вони програли верхову боротьбу
29'
Галену отримав навісну передачу і скинув головою на Консейсау, але той не дотягнувся до м'яча і він прилетів у руки Рая
27'
Троссард забіг лівим флангом та виконав передачу на Райса, той пробив головою, але не влучив по воротах
25'
Інфо
Володіння м'ячем, на даний момент, на боці гостей, адже португальці грають з м'ячем 54% часу
22'
Небезпечний момент
Еванілсон отримав передачу у штрафному і пробив по воротах, але Рая чудово зреагував та відбив м'яч
20'
Офсайд
"Каноніри" заробили право на стандарт на половині поля суперників і Райс виконував навіс, проте "дракони" змогли їх переграти та створили положення поза грою
16'
Небезпечний момент
Еванілсон поборовся за м'яч на половині поля суперників і пробив з-за меж штрафного майданчику, але також не попа по воротах
14'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після розіграшу та передачі на Едегора, той пробив з лінії штрафного у ближній кут і хоча удар вийшов досить непоганим, але неточним і м'яч пролетів поруч зі стійкою
13'
Небезпечний момент
Сака переграв суперників та увірвався у штрафний майданчик, звідки пробив по воротах, але Кошту зумів відбити м'яч
11'
Едегор перехопив м'яч на половині поля суперників і виконав закидання на Райса, але той послизнувся у чужому штрафному і відповідно програв боротьбу
10'
Португальці настільки якісно контролюють м'яч, що суперники за останні хвилини жодного разу не перейшли центральну лінію
7'
"Дракони" вже деякий час володіють м'ячем і намагаються грати доволі обережно і не поспішаючи
4'
Небезпечний момент
Троссард виконав закидання з лівого флангу і Вайт, вигравши верхову боротьбу, пробив по воротах, але м'яч пролетів над поперечиною
1'
Свисток
Клеман Тюрпен дає стартовий свисток. Гості розіграли м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати поєдинок
Інфо
Арбітр матчу з Франції: Клеман Тюрпен
Головний тренер Порту: Сержіу Консейсау
На лаві запасних: Баро, Данні Намасо, Іван Хайме, Педро, Боржес, Груїч, Еустакіо, Кардозу, Клаудіу Рамос, Мартінес, Санчес, Таремі
Інфо
Стартовий склад Порту (4-2-3-1): Кошта - Венделл, Отавіу, Пепе (с), Жуан Маріу - Варела, Ніко - Галену, Пепе, Консейсао - Еванілсон
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Вієйра, Габріел Жезус, Ельнені, Зінченко, Нелсон, Нкетіа, Партей, Ремсдейл, Седрік, Сміт-Роу, Томіясу, Хейн
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Ківьор, Габріел, Саліба, Вайт - Жоржинью, Райс, Едегор (с) - Троссард, Гаверц, Сака
Нагадаємо, що попередній поєдинок, який пройшов у Португалії закінчився мінімальною перемогою Порту 1:0
Матч пройде у Лондоні на «Емірейтс» та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Арсенал прийме у гостях Порту
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Анонс матчу Арсенал - Порту 12.03.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою Арсенал (Лондон) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою Порту (Порту):

між командами закінчився перемогою на користь Порту, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.02.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Сержиу Консейсау розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Порту можна подивитися 12.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Порту, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия

команди Порту був зіграний проти Портимоненсе - 08.03.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Порту онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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