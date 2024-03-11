Арсенал - Порту онлайн трансляція матчу

Доволі важко віддати комусь перевагу у першій половині зустрічі. Порту не відсиджується у захисті, а намагається активно атакувати. У "канонірів" було декілька доволі небезпечних моментів, але вони зуміли реалізувати тільки один, проте цього було достатньо для відновлення статусу кво за сумою двох зустрічей. Обом тренерам є про що поговорити зі своїми підопічними і чекаємо на другий тайм, аби дізнатися, хто ж все таки вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів