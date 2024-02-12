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Порту - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 21 лютого 2024, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
0 - 0
Оновити
18'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
2' Rice, Declan
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Порту
33%
Нічия
16%
Арсенал
51%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Porto have won 2 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 4 times. The goal difference is 14-5 in favour of Arsenal FC.
  • FC Porto have won 4 home matches in a row.
  • When playing at home, FC Porto have not lost to Arsenal FC in their last 3 encounters.
  • FC Porto have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Porto wins 1st half in 39% of their matches, Arsenal FC in 47% of their matches.
  • FC Porto wins 39% of halftimes, Arsenal FC wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 5 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than FC Porto.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • In the last 5 meetings FC Porto won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • FC Porto scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and Arsenal FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and Arsenal FC is 1.4.
  • FC Porto scores 1.89 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • FC Porto haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
12.02.2024 - 22:15 Арока 3 - 2 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.02.2024 - 22:30 Порту 0 - 0 Завершено Rio Ave Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
14.01.2024 - 22:30 Порту 2 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
05.01.2024 - 22:45 Боавішта 1 - 1 Завершено Порту Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.12.2023 - 22:45 Порту 1 - 0 Завершено Chaves В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес В
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Головні події
2'
Rice, Declan
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Порту
33%
Нічия
16%
Арсенал
51%
Склади команд
99
Costa, Diogo
18
Венделл
3
Пепе
31
Otavio
23
Mario, Joao
22
Varela, Alan
16
Gonzalez, Nicolas
13
Galeno, Wenderson
11
Aquino, Pepe
10
Conceicao, Chico
30
Evanilson
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
19
Trossard, Leandro
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 30
    Evanilson
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 11
    Aquino, Pepe
  • 10
    Conceicao, Chico
    Форвард
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 16
    Gonzalez, Nicolas
  • 18
    Венделл
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 31
    Otavio
    Захисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    2
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
ЖК
1
4
Штрафні
Фоли
4
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Порту - Арсенал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
17'
Каноніри дуже довго готували свій стандарт, а закінчилося все падінням португальця Пепе і свистком Гезебююка.
12'
Порту нарешті відчув мʼяч у своїх ногах і намагається відповідати таким же безпечним володінням. Виходить гірше, ніж у суперника.
8'
Арсенал майже безпомилково контролює мʼяч, але робить це переважно на власній половині поля.
1'
Жовта картка
Райс уже на першій хвилині отримав попередження за досить рядовий фол проти Галену. Трохи дивне рішення арбітра.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сердар Гезебююк (Нідерланди).
Запасні: Клаудіу Рамуш (в), Бару, Намасо, Хайме, Педру, Боржес, Груїч, Еуштакіу, Кардозу, Мартінес, Санчес, Франку.
Інфо
Стартовий склад Порту: Кошта — Венделл, Пепе (к), Отавіо, Жуан Маріу — Варела, Ніко — Галену, Пепе, Консейсау — Еванілсон. Головний тренер — Сержіу Консейсау.
Запасні: Рамсдейл (в), Хейн (в), Вієйра, Ельнені, Жоржиньо, Ланнін-Світ, Нванері, Нелсон, Нкетіа, Седрік, Сміт-Роу, Хевен.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Ківьор, Габріел, Саліба, Вайт — Гаверц, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Троссар, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту — Арсенал.
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Анонс матчу Порту - Арсенал 21.02.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою Порту (Порту) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 21.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Арсенал можна подивитися 21.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия

команди Порту був зіграний проти Арока - 12.02.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арока.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Бернлі" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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