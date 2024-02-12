Порту - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Порту - Арсенал 21.02.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

між командою Порту (Порту) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 21.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)

Рік заснування Порту (Порту): 1893

Країна: Португалия



команди Порту був зіграний проти Арока - 12.02.2024, у рамках Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арока.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



команди Арсенал був зіграний проти "Бернлі" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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