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Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 07 березня 2024, 19:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хто переможе?
85 Користувачів зробило свій вибір
Рома
35%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Цікаві факти
  • AS Roma have a winning streak of 4 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 5 games.
  • AS Roma have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 37% of their matches, Brighton & Hove Albion in 32% of their matches.
  • AS Roma wins 37% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 32%.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Brighton & Hove Albion has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • AS Roma scores 2.23 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • Brighton & Hove Albion has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.03.2024 - 19:00 Монца 1 - 4 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.02.2024 - 19:30 Рома 3 - 2 Завершено Торіно В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.02.2024 - 19:00 Фрозіноне 0 - 3 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Феєноорд 1 - 1 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Новини команд
Хто переможе?
85 Користувачів зробило свій вибір
Рома
35%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
LIVE
Трансляція матчу Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон
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Анонс матчу Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон 07.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Рома (Рим) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 07.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

команди Рома був зіграний проти Монца - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Фулгем - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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