Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон 07.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Рома (Рим) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 07.03.2024

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



команди Рома був зіграний проти Монца - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Фулгем - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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