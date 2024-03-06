Рома - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

між командою Рома (Рим) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
команди Рома був зіграний проти Монца - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Фулгем - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.
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