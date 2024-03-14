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Брайтон енд Хоув Альбіон - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 14 березня 2024, 22:00 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
28'
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Mancini, Gianluca
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
36%
Рома
29%
Цікаві факти
  • Brighton & Hove Albion have lost 3 matches in a row.
  • Brighton & Hove Albion haven't won in their last 4 games.
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • AS Roma have a winning streak of 5 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 6 games.
  • AS Roma have lost none of their last 5 away matches.
  • The result of the first leg: AS Roma - Brighton & Hove Albion 4-0.
  • Brighton & Hove Albion have not managed to score in their last 3 matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 32% of their matches, AS Roma in 37% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 32% of halftimes, AS Roma wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 4 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Brighton & Hove Albion has better performance than AS Roma.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.04 goals when playing at home and AS Roma scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Рома 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 2 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Рома 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.03.2024 - 19:00 Монца 1 - 4 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.02.2024 - 19:30 Рома 3 - 2 Завершено Торіно В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
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Новини команд
Головні події
12'
Mancini, Gianluca
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
36%
Рома
29%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
30
Estupinan, Pervis
5
Dunk, Lewis
29
Van Hecke, Jan Paul
2
Lamptey, Tariq
11
Gilmour, Billy
13
Паскаль Гросс
24
Adingra, Simon
10
Enciso, Julio
14
Адам Лаллана
18
Welbeck, Danny
99
Svilar, Mile
19
Celik, Zeki
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
7
Лоренцо Пеллегріні
52
Едоардо Бове
4
Cristante, Bryan
35
Baldanzi, Tommaso
17
Сердар Азмун
59
Нікола Залевський
Стартовий склад
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 10
    Enciso, Julio
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 11
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 17
    Сердар Азмун
    Форвард
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 52
    Едоардо Бове
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    12
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Де Росси, Даниэле
Статистика матчу
7
Штрафні
3
3
Фоли
4
3
Кутові
Сейви
1
Офсайди
3
ЖК
1
2
Блоковано ударів
3
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
24'
Жовта картка
Даніеле Де Россі занадто бурхливо реагує на рішення арбітра за що й отримує попередження від Фелікса Цваєра
23'
Гості зуміли забити гол і Азмун неймовірно пробив через себе у падінні, але арбітр фіксує небезпечну гру з боку нападника Роми і не зараховує взяття воріт
21'
Небезпечний момент
Ще одне вривання у карний майданчик суперника від господарів і Гросс пробив по воротах, м'яч летів у дальній кут, але пролетів поруч зі стійкою і вийшов за межі поля
20'
Небезпечний момент
"Чайки" виконали навіс зі штрафного у бік воріт і Залевський зумів вибити м'яч, який прилетів прямо на ногу Гілмора, який зльоту пробив по воротах, але м'яч полетів над поперечиною
19'
Римляни знову фолять на своїй половині поля і дарують право суперникам виконати доволі небезпечний стандарт неподалік власного карного майданчику
18'
Кутовий
Господарі виконують ще один кутовий і цього разу після навісу Свілар у стрибку забирає м'яч у руки
15'
Небезпечний момент
Брайтон зрізається на своїй половині поля і Азмун перехоплює м'яч та пробиває з-за меж штрафного майданчику, але не влучає по воротах і м'яч пролітає поруч зі стійкою
14'
Данк виконує прямий удар зі штрафного, але влучає прямо у стінку
12'
Жовта картка
Манчіні рукою зупинив Енкісо та повалив його на газон, чим і змусив арбітра вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту картку
10'
Офсайд
Спроба атаки "вовків" закінчилася положенням поза грою
6'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після навісу у карний майданчик та декількох передач головою арбітр фіксує порушення правил проти голкіпера
5'
Англійці виконали закидання у штрафний майданчик і при спробі замкнути його Манчіні вибив м'яч
4'
Господарі заробили право на стандарт на половині поля суперника
1'
Непогана стартова атака "чайок" закінчилася навісом з лівого флангу, після якого м'яч прилетів у руки голкіпера
1'
Свисток
Фелікс Цваєр дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Німеччини: Фелікс Цваєр
Головний тренер Роми: Даніеле Де Россі
На лаві запасних: Анхеліно, Ауар, Боер, Дибала, Ель-Шаараві, Карсдорп, Кошта Джедісон, Льоренте, Пагано, Паредес, Патрісіу, Пізіллі
Інфо
Стартовий склад Роми (4-3-3): Свілар - Спінаццола, Манчіні, Н'Діка, Челік - Крістанте, Бове, Пеллегріні - Залевський, Азмун, Бальданці
Головний тренер Брайтона: Роберто Де Дзербі
На лаві запасних: Балеба, Бейкер-Боайті, Буонанотте, Вебстер, Велтман, Ігор, Макгілл, Модер, П'юпіон, Стіл, Фаті, Фергюсон
Інфо
Стартовий склад Брайтона (4-2-3-1): Вербругген - Еступіньян, Данк, ван Геке, Лемпті - Гілмор, Гросс - Адінгра, Енкісо, Лаллана - Велбек
Нагадаємо, що попередній матч, який пройшов у Римі закінчився безпощадною перемогою Роми з рахунком 4:0
Матч пройде у Брайтоні на "Амекс Стедіум" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Брайтон енд Хоув Альбіон спробує зробити неймовірний камбек у матчі з Ромою
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Рома 14.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 14.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Рома (Рим):

між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Рома можна подивитися 14.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

команди Рома був зіграний проти "Фіорентина" - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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