Брайтон енд Хоув Альбіон - Рома онлайн трансляція матчу

між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.
Дата проведення матчу: 14.03.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Рома (Рим):
між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
команди Рома був зіграний проти "Фіорентина" - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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