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Ліверпуль - Спарта онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 14 березня 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
4 - 0
Оновити
28'
Спарта
Прага
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Хід матчу
7' Nunez, Darwin 8' Clark, Bobby 10' Мохамед Салах 14' Gakpo, Cody
Хто переможе?
85 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
35%
Спарта
28%
Цікаві факти
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC have won 7 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 30 home matches.
  • The result of the first leg: Sparta Prague - Liverpool FC 1-5.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 41% of their matches, Sparta Prague in 37% of their matches.
  • Liverpool FC wins 41% of halftimes, Sparta Prague wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 4 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Sparta Prague leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sparta Prague is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Sparta Prague's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 3 games against Sparta Prague (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Liverpool FC won 2, Sparta Prague won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 3 UEFA Europa League games against Sparta Prague.
  • Sparta Prague have won just 0 of their last 3 UEFA Europa League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2 goals in a match against Sparta Prague and Sparta Prague scores 0.33 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Sparta Prague is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Sparta Prague is 1.
  • Liverpool FC scores 2.87 goals when playing at home and Sparta Prague scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in their last 8 games.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Спарта
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Спарта
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершено Ліверпуль П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Спарта 4 - 1 Завершено Галатасарай В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Галатасарай 3 - 2 Завершено Спарта П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Аріс 1 - 3 Завершено Спарта В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Спарта 1 - 0 Завершено Бетіс В
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Головні події
ГООЛ! Gakpo, Cody
14'
ГООЛ! Мохамед Салах
10'
ГООЛ! Clark, Bobby
8'
ГООЛ! Nunez, Darwin
7'
Хто переможе?
85 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
35%
Спарта
28%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
26
Robertson, Andy
78
Quansah, Jarell
2
Gomez, Joe
84
Bradley, Conor
8
Szoboszlai, Dominik
3
Ватару Ендо
42
Clark, Bobby
18
Gakpo, Cody
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Jensen, Peter
41
Vitik, Martin
30
Zeleny, Jaroslav
37
Krejci II, Ladislav
2
Preciado, Angelo
20
Laci, Qazim
4
Solbakken, Markus
6
Kairinen, Kaan
32
Rynes, Matej
14
Birmancevic, Veljko
9
Kuchta, Jan
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
    14
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
    7
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    10
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 42
    Clark, Bobby
    Півзахисник
    8
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 14
    Birmancevic, Veljko
    Півзахисник
  • 9
    Kuchta, Jan
    Форвард
  • 2
    Preciado, Angelo
    Захисник
  • 20
    Laci, Qazim
    Півзахисник
  • 4
    Solbakken, Markus
    Півзахисник
  • 6
    Kairinen, Kaan
    Півзахисник
  • 32
    Rynes, Matej
    Півзахисник
  • 41
    Vitik, Martin
    Захисник
  • 30
    Zeleny, Jaroslav
    Захисник
  • 37
    Krejci II, Ladislav
    Півзахисник
  • 1
    Jensen, Peter
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Priske, Brian
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
3
Кутові
1
Офсайди
2
5
Удари в отвір
1
1
Удари повз
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Спарта
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
20'
Ніби вдалося трошки заспокоїти гру гостям. Точніше господарі вирішили знизити темпи пресингу.
14'
Гоооол!!!
4–0. Салах прострілює, Гакпо вискакує з-за спини захисника та відправляє мʼяч у сітку. Крейчі зібрав свою команду в коло, щоб налаштувати на продовження матчу.
10'
Гоооол!!!
Катастрофа Спарти на Енфілді продовжується. Цього разу Зелени вирішив подарувати супернику гол. Салах легко відібрав мʼяч у захисника й точно пробив у дальній кут. Воротар взагалі впав у протилежний бік.
8'
Гоооол!!!
Не встигли розіграти з центра поля, як другий залітає у ворота Спарти! Крейчі припустився грубої помилки біля своїх воріт і молодий Кларк відзначився дебютним голом.
7'
Гоооол!!!
Дуже легко відкриває рахунок Ліверпуль! Нуньєс залишився сам у районі одинадцяти метрів, отримав пас від Собослая та вразив ближній кут. Повна відсутність концентрації.
5'
Обмінялися кутовими команди, витиснути з цих стандартних положень нічого не вдалося.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Келлехер — Робертсон, Кванса, Гомес, Бредлі — Собослай, Ендо, Кларк — Гакпо, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Інфо
Стартовий склад Спарти: Віндаль — Крейчі (к), Зелени, Вітік — Ринеш, Кайрінен, Сольбаккен, Лачі, Пресіадо — Кухта, Бірманевич. Головний тренер — Бріан Пріске.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Ліверпуль — Спарта Прага.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Спарта 14.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Спарта (Прага) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 14.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Спарта (Прага):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Спарта залишилася з поразкою . Зіткнення Спарта та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Priske, Brian розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Спарта можна подивитися 14.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Спарта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Спарта (Прага)
Країна: Чехия

команди Спарта був зіграний проти "Ліверпуль" - 07.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Спарта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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