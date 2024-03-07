Ліверпуль - Спарта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Спарта 14.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Спарта (Прага) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 14.03.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Спарта (Прага):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Спарта залишилася з поразкою . Зіткнення Спарта та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось : 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Priske, Brian розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 10.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Спарта (Прага)

Країна: Чехия



команди Спарта був зіграний проти "Ліверпуль" - 07.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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