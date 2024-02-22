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Спарта - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 07 березня 2024, 19:45 - Арена Дженерали . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Спарта
Прага
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Спарта
33%
Нічия
33%
Ліверпуль
33%
Цікаві факти
  • Sparta Prague have a winning streak of 4 matches.
  • Sparta Prague have won 8 home matches in a row.
  • Sparta Prague haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches.
  • Sparta Prague have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Sparta Prague have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Sparta Prague wins 1st half in 40% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Sparta Prague wins 40% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Sparta Prague leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Sparta Prague is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Sparta Prague's.
  • Sparta Prague scores 2.31 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.06 goals when playing away (on average).
  • Sparta Prague haven't lost in their last 5 games.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Спарта
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Спарта 4 - 1 Завершено Галатасарай В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Галатасарай 3 - 2 Завершено Спарта П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Аріс 1 - 3 Завершено Спарта В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Спарта 1 - 0 Завершено Бетіс В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Рейнджерс 2 - 1 Завершено Спарта П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Спарта
33%
Нічия
33%
Ліверпуль
33%
LIVE
Трансляція матчу Спарта - "Ліверпуль"
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Інфо
Арбітр матчу з Іспанії: Хосе Марія Санчес Мартінес
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Адріан, Бредлі, Ван Дейк, Гордон, Кларк, Кумас, Макконнелл, Мрозек, Мусяловскі, Салах, Собослай, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Робертсон, Конате, Кванса, Гомес - Маккалістер, Ендо, Елліотт - Діас, Гакпо, Нуньєс
Головний тренер Спарти Праги: Браян Пріске
На лаві запасних: Видра, Візнер, Ворел, Карабец, Лачі, Мейдр, Олатунджі, Ринеш, Саділек, Суровчик, Туці, Шевчик
Інфо
Стартовий склад Спарти Праги (3-4-3): Віндаль-Єнсен - Крейчі, Вітік, Серенсен - Зелени, Кайрінен, Сольбаккен, Пресіадо - Гараслін, Кухта, Бірманчевич
Спарта Прага зайняла друге місце свого квартету на груповому етапі та для проходження в 1/8 фіналу на попередньому етапі здолала Галатасарай (2:3, 4:1). Ліверпуль пройшов в 1/8 фіналу фінішувавши на першому місці своєї групи залишивши позаду Спортігг, Штурм Грац та Ракув і залишився без матчів проміжної стадії
Матч пройде у Празі на "Дженералі Арені" та розпочнеться о 19:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого матчу 1\8 фіналу Ліги Європи, в якому Спарта Прага прийме у гостях Ліверпуль
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Зоря Зоря 2 ФК Минай ФК Минай 0 Завершено 22:00 - Вчора Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 2 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 2 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Копенгаген Копенгаген 1 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1 Завершено 21:45 - Вчора Уотфорд Уотфорд 1 Суонсі Суонсі 1

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Анонс матчу Спарта - "Ліверпуль" 07.03.2024, Ліга Європи УЄФА

між командою Спарта (Прага) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч на стадіоні Арена Дженерали.

Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спарта (Прага)
Країна: Чехия

команди Спарта був зіграний проти Галатасарай - 22.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Спарта.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Спарта - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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