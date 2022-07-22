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Шахтар - Аякс онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 26 липня 2022, 21:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 3
Матч завершено
Аякс
Амстердам
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
26%
Аякс
30%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
22.07.2022 - 19:30 Шахтар 3 - 3 Завершено Фортуна Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 3 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
25.04.2022 - 20:30 Шахтар 2 - 1 Завершено Антальяспор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
19.04.2022 - 17:05 Шахтар 0 - 1 Завершено Фенербахче П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 20:35 Шахтар 3 - 2 Завершено Lechia Gdansk В
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Останні матчі - Аякс
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
15.05.2022 - 15:30 Вітесс 2 - 2 Завершено Аякс Н
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
11.05.2022 - 21:00 Аякс 5 - 0 Завершено Херенвеен В
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
08.05.2022 - 15:30 АЗ 2 - 2 Завершено Аякс Н
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
30.04.2022 - 19:45 Аякс 3 - 0 Завершено Зволле В
Чемпіонат Нідерландів 2021/2022
23.04.2022 - 17:30 НЕК 0 - 1 Завершено Аякс В
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Новини команд
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
26%
Аякс
30%
Трансляція
89'
Який же потужний цей Броббі! Нападник продирається сам до воріт Шахтаря та намагається пробити з 15 метрів. Захист не дає зробити це якісно.
85'
Гоооол!!!
Посипався, на жаль, Шахтар. Броббі кількома фінтами пройшов на правому фланзі та покотив в центр на Кудуса. Форвард зміщується ще центральніше та пробиває чітко в дальній кут.
82'
Небезпечний момент
Який же навіжений сейв від Пятова! Знову Альварес закручував у праву дев'ятку, але Андрій витягує в дуже складній ситуації!
78'
Тим часом суперник продовжує тиснути. Гірники не встигають блокувати просування нідерландців центром поля.
74'
Гоооол!!!
Другий гол забиває Аякс. Після подачі з кутового Альварес отримав м'яч в 20 метрах від воріт та вирішив пробити точно по центру. Пятов не бачив момент удару, а тому не встиг зреагувати.
71'
Небезпечний момент
Шахтар отримав право на штрафний удар, і його підійшов виконувати Невен Джурасек. Хорват відправив ігровий снаряд набагато вище воріт.
67'
Шахтар намагається контролювати м'яч в центрі поля, але це не виходить робити безумовно через постійний пресинг суперника. Видно, що суперник хоче забити другий гол.
63'
Заміна
Ще дві заміни від коуча Шахтаря. Савченко та Удод з'являються на полі. Тепер у грі фактично нова команда, якщо порівняти з першим таймом.
58'
Небезпечний момент
Бергвейн! Ще один момент у аяксидів! Вінгер знову змістився з флангу в центр та потужно пробив у кут воріт. Цього разу круглий опускається на сітку з зовнішнього боку.
53'
Небезпечний момент
Як же зараз витягує Пятов!! Альварес обходить на фланзі Кірюханцева та закручує прямо в дальню дев'ятку. Голкіпер відбиває практично мертвий м'яч!
49'
Небезпечний момент
Одразу дві небезпеки для Шахтаря створює Аякс! Спочатку Тімбер пробив у стійку головою після подачі з кутового, а кількома секундами пізніше Пятов витягнув м'яч з кута воріт після обвідного удару Антоні.
46'
Заміна
Одразу сім замін від Йовічевіча після перерви. Вакула, Пятов, Топалов, Чех, Кірюханцев, Стасюк та Кулаков з'являються на полі.
46'
Свисток
А ось і розпочинається другий тайм! Команди вже отримали настанови від тренерів, відпочили та готові продовжити гру.
Перший тайм не можна назвати таким, який ішов за сценарієм Шахтаря. Команда Йовічевіча переважно захищалася, але створити кілька небезпечних моментів все ж вдалося. В одному з таких і забив після геніального проходу Михайло Мудрик.
45+1'
Свисток
Лунає свисток на перерву. Команди йдуть в підтрибунне приміщення, а гра продовжиться за 15 хвилин.
45'
Гоооол!!!
А ось і гол від Аяксу. Бергвейн якісно навішує на Антоні, а той скидає на Тадіча, який перебував майже на лінії воріт. Серб без проблем добиває у ворота, бо поруч з ним не було нікого з гірників.
41'
Степаненко отримав м'яч в центрі поля після класного кросу від Мудрика. Тарас намагався навісити на Кащука, але захист Аяксу перехоплює.
37'
Конопля класно пробіг правим флангом та навісив на Мудрика. Михайло був досить далеко від м'яча, тому не зміг його наздогнати.
33'
Гоооол!!!
Мудрииииик! Який же неочікуваний і гарний гол! Михайло пройшов на фінтах двох захисників та надурив воротаря, пробивши на силу у ближній кут! Шикарний м'яч!
28'
Мудрик отримав м'яч поблизу центра поля та віддавав свій фірмовий розрізний пас на Тотовицького. Андрій намагався прискоритися та встигнути за ігровим снарядом, але Пасвер був першим.
24'
Небезпечний момент
А ось і момент у Шахтаря! Степаненко подає у воротарський майданчик після скидки від Судакова. Там Кащук головою дотягнувся до круглого, проте удар не був акцентованим. Голкіпер забирає до рук.
20'
Мудрик віддав геніальний діагональний пас на Кащука біля меж штрафного Аяксу. Нападник майже дібрався до м'яча, проте голкіпер все ж був першим.
17'
Небезпечний момент
Ще одна небезпека! Антоні приймає на фланзі та котить на Ренча. Захисник забігає та віддає на Альвареса. Хавбек без роздумів б'є на силу, але не влучає по воротах.
12'
Аяксиди не припиняють тиск на українську команду. В Шахтаря при цьому вдається досить мало. Потрібно працювати над контролем м'яча та переходом з оборони в атаку.
8'
Небезпечний момент
Антоні! Ще один шанс у голландців! Бразилець обіграв захисника гірників на правому фланзі, змістився вліво та закрутив точно у дальній кут. Голкіперу було складно, але він справився.
4'
Небезпечний момент
Бергвейн пройшов правим флангом та змістився в центр поля. Після цього послідував удар в ближній кут, але Трубін без проблем парирував.
1'
Свисток
Пролунав стартовий свисток, матч щойно розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Шахтар: Трубін, Конопля, Корнієнко, Бондар, Козик, Степаненко, Тотовицький, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Кащук. Аякс: Пасвеер, Ренч, Тімбер, Блінд, Віндал, Альварес, Бергвейн, Бергейс, Клаасен, Тадіч, Антоні.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу між Шахтарем та Аяксом.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
26.07.2022 о 17:03
шд продует
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Анонс матчу Шахтар - Аякс 26.07.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 26.07.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Аякс можна подивитися 26.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Аякс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Фортуна - 22.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

команди Аякс був зіграний проти Вітесс - 15.05.2022, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2021/2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Аякс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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