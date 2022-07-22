Шахтар - Аякс онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 26.07.2022
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
команди Шахтар був зіграний проти Фортуна - 22.07.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
команди Аякс був зіграний проти Вітесс - 15.05.2022, у рамках Чемпіонат Нідерландів 2021/2022 та закінчився нічиєю.
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