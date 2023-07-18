Шахтар - Аякс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Аякс 18.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 18.07.2023

Час початку матчу: 15:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Аякс (Амстердам):

між командами закінчився перемогою на користь команди Аякс, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Аякс у попередньому футбольному матчі 18.07.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



команди Шахтар був зіграний проти Аякс - 18.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)

Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900

Країна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



команди Аякс був зіграний проти Шахтар - 18.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.

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