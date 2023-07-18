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Шахтар - Аякс онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 18 липня 2023, 15:05
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 3
Матч завершено
Аякс
Амстердам
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
46%
Нічия
26%
Аякс
28%
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Аякс
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтар 0 - 3 Завершено Аякс
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 21:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аякс
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтар 0 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 18:10 Шахтар 0 - 5 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:30 АЗ 3 - 3 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Аякс
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтар 0 - 3 Завершено Аякс В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
28.05.2023 - 15:30 Твенте 3 - 1 Завершено Аякс П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
21.05.2023 - 15:30 Аякс 3 - 1 Завершено Утрехт В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
06.05.2023 - 22:00 Аякс 0 - 0 Завершено АЗ Н
Кубок Нідерландів 2022/2023
30.04.2023 - 19:00 Аякс 1 - 1 Завершено ПСВ Н
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Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
46%
Нічия
26%
Аякс
28%
Трансляція
На другий тайм футболісти обох команд вийшли просто отримати фізичне навантаження. Рахунок першої половини зустрічі залишився незмінним.
90+2'
Свисток
Матч завершився.
90+1'
Інфо
Компенсовано 1 хвилину.
84'
Небезпечний момент
Бондар у підкаті рятує свою команду від четвертого пропущеного м'яча. Броббі вже обіграв Твардовського та покотив у порожні ворота, але захисник Шахтаря прочитав епізод.
74'
Заміна
Козік, Кастільо та Траоре вийшли на поле. Гочолейшвілі, Судаков і Бондаренко пішли відпочивати.
70'
Гра помітно вповільнилася, дається взнаки те, що лідери Аякса пішли з поля. Нідерландці все ще контролюють хід гри, але «гірникам» стало значно легше захищатися.
63'
Заміна
Ракицький і Корнієнко замінили Матвієнка та Топалова відповідно.
63'
Небезпечний момент
В'юнник запресингував Бессі та вийшов віч-на-віч із воротарем, але не зміг переграти Пасвера.
57'
Ще один сейв Твардовського, знову після удару Тейлора. Перед цим вінгер Аякса красиво розібрався з Гочолейшвілі на фланзі.
55'
54'
Судаков щільно приклався з дальньої відстані, але досвідчений Пасвер повністю контролював ситуацію.
49'
Твардовський уже встиг вступити у гру та здійснити сейв після удару Тейлора.
46'
Заміна
Шахтар також провів декілька замін. Твардовський, Очеретько, Тоїров, В'юнник і Келсі вийшли на поле замість Різника, Криськіва, Зубкова, Кащука та Сікана.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Інфо
Склад Аякса на другий тайм: Пасвер (в), Вейндал, Бессі, Мілованович, Гоєр, Броббі, Глінссон, Тейлор, Дарамі, Вос, Годтс.
Досить сумна картина на тренувальному полі Аякса. Шахтар намагався грати активно, але в атаці нічого стоврити не вдалося. При цьому захист «гірників» Кудус, Бергвейн і партнери просто розбирали в декілька дотиків.
45+1'
Свисток
Перерва.
43'
Є в «гірників» цікаві підходи до воріт суперника, але на завершальній стадії не вистачає взаєморозуміння.
37'
Офсайд
Знову Кудусу дозволили відправити м'яч у сітку, але взяття воріт було скасовано через офсайд.
34'
Гоооол!!!
Кудус доводить рахунок до розгромного. У ганця було достатньо часу, щоб обробити м'яч, підготувати удар і переграти Різника. Топалов захопився атакою й не встиг за своїм гравцем.
32'
Гоооол!!!
Аякс подвоює перевагу. Атака продовжилася, Расмуссен пропустив м'яч на Бергвейна, а той розстріляв голкіпера з близької відстані. Взаємодія в атаці на найвищому рівні, незважаючи на те, що це не основний склад.
31'
Небезпечний момент
Пощастило Шахтарю щойно! Чергова неточна передача біля своїх воріт і Кудус з небезпечної позиції закручує в дальній нижній кут. Добре, що м'яч влучив у штангу. Можливо і дотик Різника зіграв свою роль.
26'
Расмуссен міг вискакувати віч-на-віч, але Матвієнко підстрахував партнера, який невдало скинув м'яч на хід супернику. Здається, це був Гочолейшвілі.
21'
Небезпечний момент
Помилка Судакова призвела до небезпечного моменту біля воріт Шахтаря! Різнику довелося тягнути м'яч із дальнього кута після удару Бергвейна.
19'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Кудус потужним ударом трохи правіше центру воріт переграв Різника.
17'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Шахтаря! Топалов уже не вперше зрубає суперника в підкаті, в цьому випадку Ренш встиг увійти до карного.
14'
Криськів класно на дриблінгу обійшов двох опонентів, а от удар не вийшов. Надто передбачувано зіграв Дмитро й захисник заблокував його спробу.
11'
Активно діють в атаці «гірники» на старті зустрічі, регулярно входять до карного майданчика суперника.
8'
Гочолейшвілі виконав навіс із правого флангу, Ренш знімає другий поверх у своєму карному.
4'
Могла виникнути небезпека біля воріт Шахтаря після подачі з кутового, але захисники розібралися в ситуації.
3'
Непогано Зубков закидав на Сікана, але воротар вчасно вийшов з лінії і випередив суперника в боротьбі за м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Пузанков (в), Трубін (в), Твардовський (в), Козік, Огарков, Ракицький, Корнієнко, Очеретько, Глущенко, Тоїров, Траоре, Келсі, В'юнник.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Топалов, Матвієнко (к), Бондар, Гочолейшвілі — Криськів, Судаков, Бондаренко — Кащук, Сікан, Зубков. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
Запасні: Пасвер (в), Вейндал, Бессі, Мілованович, Гойер, Броббі, Глінссон, Тейлор, Дарамі, Вос, Годтс.
Інфо
Стартовий склад Аякса: Гортер — Салах-Еддін, Хато, Артссен, Ренш — Тахірович, Кудус, ван ден Бомен — Расмуссен, Классен, Бергвейн. Головний тренер — Моріс Стейн.
«Гірники» розпочали підготовку до сезону з нічиєї в спарингу проти АЗ (3-3), а потім з великим рахунком поступилися афінському АЕК (5-0).
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію товариського матчу між Шахтарем і Аяксом.
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Коментарі(2)
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Американец 2000
18.07.2023 о 15:56
Какой хороший тренер пришёл в Шахтёр )))))Динамо радуется не нарадуется ))))
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LiveDK (Kyiv)
18.07.2023 о 15:41
3:0 онлайн не встигає
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Анонс матчу Шахтар - Аякс 18.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 18.07.2023
Час початку матчу: 15:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Аякс (Амстердам):

між командами закінчився перемогою на користь команди Аякс, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Аякс у попередньому футбольному матчі 18.07.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Аякс можна подивитися 18.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Аякс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

команди Шахтар був зіграний проти Аякс - 18.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

команди Аякс був зіграний проти Шахтар - 18.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Аякс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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