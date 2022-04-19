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Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 03 вересня 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
11'
Інтер
Милан
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
33%
Нічия
33%
Інтер
33%
Цікаві факти
  • During the last 34 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 10 times, there have been 12 draws while Inter Milano have won 12 times. The goal difference is 40-35 in favour of Inter Milano.
  • During the last 69 meetings, AC Milan have won 22 times, there have been 19 draws while Inter Milano have won 28 times. The goal difference is 95-85 in favour of Inter Milano.
  • AC Milan's last home win against Inter Milano was in 2016.
  • Last season's matches: 1-1 (AC Milan at home) and 1-2 (Inter Milano at home).
  • AC Milan haven't lost in their last 7 games.
  • AC Milan have won 5 home matches in a row.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Ante Rebic is AC Milan's top scorer with 2 goals. Lautaro Martinez has scored 3 times for Inter Milano.
  • AC Milan have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 43% of their matches, Inter Milano in 49% of their matches.
  • AC Milan wins 43% of halftimes, Inter Milano wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 3 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than Inter Milano.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 1, Inter Milano won 2, 2 draws.
  • AC Milan scores 0.6 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.6 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Inter Milano is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Inter Milano is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • AC Milan scores 1.67 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AC Milan.
  • Theo Hernandez has more yellow cards (2) than any other player at AC Milan. Marcelo Brozovic has collected 2 for Inter Milano.
Особисті зустрічі
Мілан
5
Перемог
27
Ігор
13
Перемог
Інтер
Кубок Італії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Інтер 3 - 0 Завершено Мілан
Кубок Італії 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Мілан 0 - 0 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
05.02.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 19:30 Сассуоло 0 - 0 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 21:45 Мілан 2 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Мілан 4 - 2 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.05.2022 - 19:00 Сассуоло 0 - 3 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Кремонезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.08.2022 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
20.08.2022 - 21:45 Інтер 3 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 21:45 Лечче 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.05.2022 - 19:00 Інтер 3 - 0 Завершено Сампдорія В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
33%
Нічия
33%
Інтер
33%
Склади команд
16
Maignan, Mike
22
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
20
Kalulu, Pierre
6
Давіде Калабрія
22
Bennacer, Ismael
8
Tonali, Sandro
17
Leao, Rafael
90
De Ketelaere, Charles
30
Messias, Junior
9
Олів'є Жиру
1
Самір Хандановіч
37
Skriniar, Milan
6
De Vrij, Stefan
95
Алессандро Бастоні
22
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
77
Brozovic, Marcelo
20
Хакан Чалханоглу
36
Маттео Дарміан
19
Хоакін Корреа
22
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 90
    De Ketelaere, Charles
  • 30
    Messias, Junior
    Форвард
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 6
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 19
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Самір Хандановіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
Фоли
1
1
ЖК
1
Трансляція
9'
Жовта картка
А Думфрісу та Тео суддя виписав по жовтій
8'
Оп, Дюмфріс з Ернандесом завелися ... Партнери теж тут ... Поштовхалися трохи команди
6'
Де Кетеларе після передачі Леао вивалювався на ударну, почав підробляти і момент упустив
4'
Стик у центрі поля... Фол з боку Мілана
2'
Мілан пробував сходити в атаку, але передача у штрафну не пройшла
1'
Свисток
Поїхали, Мілан розпочав із центру поля!
На полі вже команди!
Інфо
Стартовий склад Інтера: Самір Ханданович, Мілан Шкріньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастоні, Дензел Думфріс, Маттео Дарміан, Ніколо Барелла, Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Хоакін Корреа, Лаутаро Мартінес
Інфо
Стартовий склад Мілана: Мік Меньян, Давіде Калабрія, П'єр Калюлю, Фікайо Томорі, Тео Ернандес, Сандро Тоналі, Ісмаель Беннасер, Жуніор Месс'яс, Шарль Де Кетеларе, Рафаел Леау, Олів'є Жиру
Інфо
Розочнеться поєдинок о 19:00, судитиме гру Даніеле Кіффі
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Доброго вечора всім! 5 тур Серії А та центральний матч – Мілан - Інтер! Derby della Madonnina – і це все сказано!
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Анонс матчу Мілан - "Інтер" 03.09.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Мілан (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Мілан у попередньому футбольному матчі 19.04.2022 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - "Інтер" можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти Сассуоло - 30.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Кремонезе - 30.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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