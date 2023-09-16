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Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 16 вересня 2023, 19:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Sozza, Simone
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
1 - 0
Оновити
8'
Мілан
Милан
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Хід матчу
5' Генріх Мхітарян
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
33%
Нічия
33%
Мілан
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and AC Milan when Inter Milano is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and AC Milan is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 17 times, there have been 7 draws while AC Milan have won 10 times. The goal difference is 54-47 in favour of Inter Milano.
  • During the last 74 meetings, Inter Milano have won 32 times, there have been 19 draws while AC Milan have won 23 times. The goal difference is 104-88 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 1-0 (Inter Milano at home) and 3-2 (AC Milan at home).
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • AC Milan have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Inter Milano have a winning streak of 6 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 7 games.
  • Inter Milano have won 8 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • AC Milan have a winning streak of 5 matches.
  • AC Milan have a winning streak of 4 matches away from home.
  • AC Milan haven't won any of their last 4 games against Inter Milano.
  • When playing at home, Inter Milano have not lost to AC Milan in their last 3 encounters.
  • When playing at home, Inter Milano have not conceded a goal so far this season.
  • Lautaro Martinez is Inter Milano's top scorer with 5 goals. Olivier Giroud has scored 4 times for AC Milan.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 44% of their matches, AC Milan in 46% of their matches.
  • Inter Milano wins 44% of halftimes, AC Milan wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 4, AC Milan won 1, 0 draws.
  • Inter Milano scores 1.8 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.6 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and AC Milan is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and AC Milan is 1.4.
  • Inter Milano scores 2.21 goals when playing at home and AC Milan scores 1.24 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інтер
17
Перемог
32
Ігор
6
Перемог
Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.09.2023 - 19:30 Інтер 4 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.08.2023 - 21:45 Кальярі 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.08.2023 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Монца В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.06.2023 - 19:30 Торіно 0 - 1 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.09.2023 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.08.2023 - 21:45 Мілан 4 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.08.2023 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Мілан 3 - 1 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.05.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершено Мілан В
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Головні події
ГООЛ! Генріх Мхітарян
5'
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
33%
Нічия
33%
Мілан
33%
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
36
Маттео Дарміан
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
2
Dumfries, Denzel
10
Martinez, Lautaro
9
Thuram, Marcus
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
24
Kjaer, Simon
28
Thiaw, Malick
19
Hernandez, Theo
8
Рубен Лофтус-Чік
33
Krunic, Rade
14
Reijnders, Tijani
11
Крістіан Пулішич
9
Олів'є Жиру
10
Leao, Rafael
Стартовий склад
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Стефано Пиоли
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Мілан
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MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
7'
Інфо
Сімоне Содза дочекався перегляду VAR на предмет порушення правил в атаці, але знову вказав на центр поля, 1:0 на користь "нерадзурі"
5'
Гоооол!!!
Гооол!!! Позиційна атака від Інтеру, простріл Тюрама з правого флангу, Ді Марко пробиває, м'яч летить повз ворота, але по ходу м'яча виявився Мхітарян який перенаправляє м'яч прямо у ворота!
4'
Поки гра досить спокійна, "россонері" контролюють м'яч
3'
Перша атака від Мілану завершилася втратою м'яча Лофтус-Чіком
2'
"Дияволи" контролюють м'яч на своїй половині поля
1'
Мілан одразу ж починає тайм з пресингу від Жиру, а Інтер з порушення Бареллою
1'
Свисток
Сімоне Содза дає свисток про початок матчу
Гравці Інтеру почнуть цей матч з центра поля
Гравці виходять на поле
Інфо
Арбітр матчу: Сімоне Содза
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
Запасні гравці: Агум, Карлос, Арнаутович, Асллані, Аудеро, Бісек, Де Врей, Ді Дженнаро, Классен, Куадрадо, Павар, Санчес, Сенсі, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Дарміан - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс - Мартінес, Тюрам
Головний тренер Мілану: Стефано Пйолі
Запасні гравці: Адлі, Бартезагі, Йович, Міранте, Муса, Окафор, Пеллегріно, Побега, Ромеро, Спортьєлло, Флоренці, Чуквуезе
Інфо
Стартовий склад Мілану (4-3-3): Меньян - Ернандес, Тіав, К'єр, Калабрія - Рейндерс, Крунич, Лофтус-Чік - Леау, Жиру, Пушиліч
Після трьох турів команди ділять другу сходинку турнірної таблиці і обидві мають в своєму активі 9 очок за 3 перемоги у попередніх турах. Інтер раніше переграв Монцу (2:0), Кальярі (2:0) та Фіорентину (4:0); а Мілан обіграв Болонью (2:0), Торіну (4:1) та Рому (2:1). Випереджає обидві команди Ювентус, який має в своєму активі 10 очок, проте в команди з Турину на одну гру зіграно більше, саме тому після сьогоднішнього матчу або Серія А отримає одноосібного лідера, або Інтер, Мілан та Ювентус розділятимуть першу сходинку з 10 очками в активі (до яких завтра може приєднатися Лечче, у випадку перемоги над Монцою)
Матч пройде в Мілані на стадіоні Стадіо Джузеппе Меацца (він же Сан-Сіро) та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Доброго дня, любі шанувальники футболу. Сьогодні Ua-Football проведе текстову трансляцію матчу 4-го туру італійської Серії А Інтер - Мілан
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Анонс матчу "Інтер" - Мілан 16.09.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою Мілан (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Мілан у попередньому футбольному матчі 16.05.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Мілан можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти Рома - 01.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мілан.

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