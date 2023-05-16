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Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 16 травня 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
перерыв
Мілан
Милан
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Хід матчу
44' Генріх Мхітарян Вийшов: Brozovic, Marcelo
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
37%
Нічия
28%
Мілан
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and AC Milan is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 16 times, there have been 7 draws while AC Milan have won 10 times. The goal difference is 53-47 in favour of Inter Milano.
  • During the last 73 meetings, Inter Milano have won 31 times, there have been 19 draws while AC Milan have won 23 times. The goal difference is 103-88 in favour of Inter Milano.
  • Inter Milano have a winning streak of 7 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 8 games.
  • AC Milan haven't lost in their last 9 games.
  • AC Milan have lost none of their last 4 away matches.
  • The result of the first leg: AC Milan - Inter Milano 0-2.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 40% of their matches, AC Milan in 42% of their matches.
  • Inter Milano wins 40% of halftimes, AC Milan wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Inter Milano scores 2.06 goals when playing at home and AC Milan scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • AC Milan haven't won any of their last 3 games against Inter Milano.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than AC Milan.
  • AC Milan has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Inter Milano have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інтер
16
Перемог
31
Ігор
6
Перемог
Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.05.2023 - 21:45 Інтер 4 - 2 Завершено Сассуоло В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Еллас Верона 0 - 6 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.04.2023 - 13:30 Інтер 3 - 1 Завершено Лаціо В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.05.2023 - 19:00 Спеція 2 - 0 Завершено Мілан П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 16:00 Мілан 2 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Кремонезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершено Мілан Н
Показати більше
Головні події
Генріх Мхітарян
Вийшов: Brozovic, Marcelo
44'
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
37%
Нічия
28%
Мілан
35%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
36
Маттео Дарміан
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
22
Dumfries, Denzel
22
Martinez, Lautaro
11
Едін Джеко
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
28
Thiaw, Malick
23
Tomori, Fikayo
22
Hernandez, Theo
20
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
30
Messias, Junior
10
Diaz, Brahim
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
    44
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 30
    Messias, Junior
    Форвард
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 20
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
43%
Володіння м'ячем
57%
3
Удари повз
2
16
Штрафні
8
7
Фоли
16
1
Удари в отвір
1
4
Кутові
2
1
Офсайди
1
Сейви
1
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Мілан
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Напруженою була гра в першій половині. Обидва голкіпери вже відзначились карколомними порятунками власних воріт, тому рахунок тримається рівним, але на користь Інтера. Мілан так і не забив швидкий м'яч, як того хотів, а долати захист суперників стає дедалі важче.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Відскочила подача з правого флангу перед штрафним від голови Жиру, але арбітру здалось, що від руки.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 3 хв.
44'
Заміна
Травмованого Мхітаряна замінив Брозович.
42'
Пошкодження в Мхітаряна.
41'
Небезпечний момент
Лаутаро виконував удар із дриблінгу перед чужим штрафним, але послизнувся та пробив над лівою дев'яткою.
38'
Небезпечний момент
Черговий дивовижний сейв Меньяна у відповідь на удар головою від Джеко, після подачі штрафного з лівого флангу від Чалханоглу до центру штрафного.
37'
Небезпечний момент
Леау виграв боротьбу в повітрі на лівому фланзі проти Дарміана, після чого обіграв Ачербі в штрафному, але пробив повз дальню стійку.
35'
Команди, схоже, узяли невелику павзу.
33'
Томорі закинув м'яч на лівий фланг атаки, але там Жиру та Леау не пішли боротись.
32'
Інфо
Інтер програв лише один європейський матч після перемоги в першому матчі на виїзді. Це було проти Баварії в 1988 році (вони виграли 0-2 у Мюнхені та програли 1-3 на Сан-Сіро в Кубку УЄФА).
31'
Думфріс пішов головою на м'яч на низькому рівні і його ледь не огрів ногою Тео. Але це не фол.
28'
Барелла в боротьбі проти Томорі на лівому фланзі атаки заробив кутовий.
26'
У ноги захиснику подав на ближню стійку кутовий із лівого флангу Чалханоглу.
26'
Інфо
Жодна команда, яка програла перший матч вдома з різницею 2+ голів у півфіналі Ліги чемпіонів, не змогла вийти у фінал.
25'
Тіав перевів на кутовий простріл від Думфріса з правого флангу штрафного.
24'
Калабрія на правому фланзі захисту відверто зіграв по ногах Дімарко.
23'
Простріл із правого флангу Джеко в центрі штрафного зупиняв для Мхітаряна, але той пробив над воротами.
22'
Відвертий поштовх у спину від Тоналі зупинив просування Лаутаро в центрі поля.
20'
Не дістав у межах поля біля бокової передачу лівим флангом атаки Дімарко.
18'
Мессіас на чужій половині фолом зупинив просування Дімарко.
15'
Кутовий
Мілан подавав кутовий із правого флангу на ближню стійку, але Джеко його перехопив.
13'
Офсайд
Думфріс із офсайду робив простріл із правого флангу штрафного на Бареллу, але тому не дав відзначитись голом іншим яскравим сейвом Меньян.
11'
Небезпечний момент
ТА ЩО РОБИТЬ ЦЕЙ ОНАНА! Прочитав удар у дальній кут від Діаса з центру штрафного на завершення прострілу з лівого флангу від Тоналі! Як він це зробив?!
10'
Жиру на дальній замикав подачу з правого флангу скиданням на партнера, Онана помилився, але захисники підстрахували.
9'
Тоналі дістався відскоку перед чужим штрафним, але загострити не зумів.
7'
Небезпечний момент
Барелла отримав відскок на центральному вході до штрафного, але пробив над воротами.
6'
Леау втратив м'яч на лівому фланзі атаки, після чого одразу збив Думфріса, який його обікрав.
5'
Небезпечний момент
Оце так дав Тео з дуже дальньої відстані на правому фланзі! М'яч пролетів трохи вище поперечини!
3'
Тоналі отримав поштовх у спину від Барелли під час подачі з лівого флангу на дальню стійку.
2'
Поштовх у спину від Думфріса на правому фланзі атаки проти Тео.
1'
Джеко штовхнув Тео в спину в центрі штрафного під час подачі з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі Інтер переміг із рахунком 2:0.
Запасні: Міранте, Нава, Балло-Туре, Ребич, Калулу, К’єр, Флоренци, Орігі, Побега, Габбія, Салемакерс, Де Кетеларе.
Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Тоналі, Крунич — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Станкович, Брозович, Лукаку.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) зіграють міланський Інтер та Мілан.
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Анонс матчу "Інтер" - Мілан 16.05.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 16.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою Мілан (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 10.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Мілан можна подивитися 16.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти Сассуоло - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Спеція - 13.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спеція.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Мілан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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