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Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 вересня 2022, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Madley, Andy
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
26'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хід матчу
10' Рубен Лофтус-Чік
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
36%
Вест Хем Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and West Ham United is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 5 times. The goal difference is 50-21 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 54 meetings, Chelsea FC have won 29 times, there have been 9 draws while West Ham United have won 16 times. The goal difference is 92-52 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Chelsea FC at home) and 3-2 (West Ham United at home).
  • West Ham United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • A year ago, Chelsea FC were number 1 in the table with 13 points. Now they are number 10 with 7 points.
  • A year ago, West Ham United were number 8 in the table with 8 points. Now they are number 14 with 4 points.
  • Chelsea FC wins 1st half in 39% of their matches, West Ham United in 33% of their matches.
  • Chelsea FC wins 39% of halftimes, West Ham United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than West Ham United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, West Ham United won 2, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and West Ham United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and West Ham United is 1.4.
  • Chelsea FC scores 1.91 goals when playing at home and West Ham United scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
10
Перемог
21
Ігор
7
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Віборг 0 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Ліга конференцій 2022/2023
18.08.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Віборг В
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Головні події
Рубен Лофтус-Чік
10'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
36%
Вест Хем Юнайтед
29%
Склади команд
16
Едуар Менді
26
Koulibaly, Kalidou
6
Тьяго Сілва
33
Fofana, Wesley
32
Cucurella, Marc
8
Матео Ковачіч
23
Gallagher, Conor
12
Рубен Лофтус-Чік
24
James, Reece
10
Крістіан Пулішич
20
Рахім Стерлінґ
1
Fabianski, Lukasz
5
Coufal, Vladimir
24
Тіло Керер
4
Курт Зума
33
Эмерсон
41
Rice, Declan
28
Soucek, Tomas
20
Bowen, Jarrod
11
Paqueta, Lucas
8
Fornals, Pablo
18
Antonio, Michail
Стартовий склад
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 20
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
    10
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 8
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
70%
Володіння м'ячем
30%
1
ЖК
1
Штрафні
1
1
Кутові
1
Фоли
1
Трансляція
12'
Жовта картка
Гірчичник для Лофтус-Чіка. Півзахисник синіх не розрахував силу і влучність, пішовши у підкат.
9'
Команда Тухеля намагається відчути свого суперника та взяти ініціативу у свої руки. Поки що м'яч в центрі поля, без просування вперед.
5'
Досить незлагодженою виглядає лінія оборони Челсі, в якій діє новачок команди Фофана у тріо з Сілвою та Кулібалі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Челсі: Менді, Кулібалі, Сілва, Фофана, Кукурелья, Ковачіч, Галлахер, Лофтус-Чик, Джеймс, Пулішич, Стерлінг. Вест Гем: Фабьянскі, Керер, Зума, Емерсон, Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс, Пакета, Боуен, Антоніо.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 6-го туру АПЛ Челсі - Вест Гем.
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Анонс матчу Челсі - Вест Хем Юнайтед 03.09.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 24.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Вест Хем Юнайтед можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Вест Хем Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти "Саутгемптон" - 30.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти "Тоттенхем" - 31.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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