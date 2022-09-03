Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - Вест Хем Юнайтед 03.09.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Челсі (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 03.09.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 24.04.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти "Саутгемптон" - 30.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)

Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий матч команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти "Тоттенхем" - 31.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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