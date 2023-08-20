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Вест Хем Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 серпня 2023, 18:30 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
1 - 0
Оновити
9'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
36%
Нічия
28%
Челсі
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Chelsea FC when West Ham United is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Chelsea FC is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 11 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 43-32 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 56 meetings, West Ham United have won 16 times, there have been 10 draws while Chelsea FC have won 30 times. The goal difference is 95-54 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-1 (West Ham United at home) and 2-1 (Chelsea FC at home).
  • West Ham United haven't won in their last 4 games.
  • West Ham United have won 3 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 32% of their matches, Chelsea FC in 21% of their matches.
  • West Ham United wins 32% of halftimes, Chelsea FC wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • West Ham United scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Chelsea FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Chelsea FC is 1.2.
  • West Ham United scores 1.76 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
7
Перемог
22
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Ліга конференцій 2022/2023
07.06.2023 - 22:07 Фіорентина 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Лестер Сіті 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 15:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 АЗ 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
36%
Нічия
28%
Челсі
36%
Склади команд
23
Альфонс Ареола
33
Эмерсон
27
Aguerd, Nayef
4
Курт Зума
5
Coufal, Vladimir
7
Ward Prowse, James
28
Soucek, Tomas
22
Мохамед Саїд Бенрахма
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
31
Sanchez, Robert
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
26
Colwill, Levi
27
Gusto, Malo
8
Fernandez, Enzo
23
Gallagher, Conor
21
Chilwell, Ben
7
Рахім Стерлінґ
17
Chukwuemeka, Carney
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 17
    Chukwuemeka, Carney
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 31
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
7'
Гоооол!!!
Гол забивають підопічні Мойєса. Після подачі з кутового у виконанні Ворда-Прауза результативно кивнув головою Агерд!
5'
Небезпечний момент
Корнер подали господарі. Санчес встиг випередити гравця "Вест Гема" і вибити м'яч.
4'
Невдало впав лідер "молотобійців" на газон після дуелі з Галлахером. Наразі має повернутися на поле, отримує допомогу медиків. "Вест Гем" поки що атакує.
3'
На газоні Пакета. Отримав пошкодження на рівному місці і поки що встати не може.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Як бачимо, українець Михайло Мудрик і дорогий новачок "Челсі" Мойзес Кайседо залишилися на лавці запасних. Чекаємо на їхній вихід на заміну.
Інфо
"Вест Гем": 23. Ареоля, 5. Цоуфал, 6. Зума (к), 27. Агерд, 33. Емерсон, 7. Ворд-Прауз, 28. Соучек, 10. Пакета, 20. Боуен, 9. Антоніо, 22. Бенрахма
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 2. Дісасі, 6. Сілва, 26. Колвілл, 27. Гюсто, 8. Фернандес, 23. Галлахер, 17. Чуквуемека, 21. Чілвелл (к), 7. Стерлінг, 15. Джексон
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Матч 2-го туру АПЛ між "Вест Гемом" і "Челсі", лондонське дербі, розпочнеться о 18:30 за київським часом.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Челсі" 20.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 20.08.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Челсі" можна подивитися 20.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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