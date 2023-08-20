Вест Хем Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Челсі" 20.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 20.08.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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