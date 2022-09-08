СК Дніпро-1 - АЗ онлайн трансляція матчу

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою АЗ (Алкмаар) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Kosicka futbalova arena.
Дата проведення матчу: 08.09.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Верес - 03.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: АЗ (Алкмаар)
Рік заснування АЗ (Алкмаар): 1967
Країна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром
Предыдущий поединок команди АЗ був зіграний проти Эммен - 04.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.
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