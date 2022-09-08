СК Дніпро-1 - АЗ онлайн трансляція матчу

Дніпру-1 вдавалося успішно стримувати АЗ протягом цілого тайму - Алкмар зміг завдати лише двох ударів. Сильний перший тайм від української команди у захисті, але не в атаці: у Дніпра-1 лише одна жалюгідна спроба забити