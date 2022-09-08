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СК Дніпро-1 - АЗ онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 08 вересня 2022, 22:00 - Kosicka futbalova arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Frid, Yigal
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 1
Оновити
70'
АЗ
Алкмаар
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Хід матчу
61' Chatzidiakos, Pantelis Вийшов: Sugawara, Yukinari 62' Kerkez, Milos Вийшов: De Wit, Mees 62' Odgaard, Jens 63' De Wit, Dani
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
42%
Нічия
28%
АЗ
30%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have won 5 home matches in a row.
  • AZ Alkmaar have a winning streak of 4 matches away from home.
  • AZ Alkmaar have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 60% of their matches, AZ Alkmaar in 36% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 60% of halftimes, AZ Alkmaar wins 36%.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When AZ Alkmaar leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When AZ Alkmaar is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • AZ Alkmaar's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • SC Dnipro-1 scores 2.33 goals when playing at home and AZ Alkmaar scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • AZ Alkmaar haven't lost in their last 8 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Согдиана Н
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Останні матчі - АЗ
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
04.09.2022 - 15:30 Эммен 0 - 3 Завершено АЗ В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
01.09.2022 - 21:00 АЗ 1 - 1 Завершено НЕК Н
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
28.08.2022 - 17:45 Камбюр 0 - 1 Завершено АЗ В
Ліга конференцій 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Жил Вісенте 1 - 2 Завершено АЗ В
Ліга конференцій 2022/2023
18.08.2022 - 22:00 АЗ 4 - 0 Завершено Жил Вісенте В
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Новини команд
Головні події
63'
De Wit, Dani ГООЛ!
62'
Kerkez, Milos
Вийшов: De Wit, Mees
62'
Odgaard, Jens
61'
Chatzidiakos, Pantelis
Вийшов: Sugawara, Yukinari
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
42%
Нічия
28%
АЗ
30%
Статистика матчу
6
Штрафні
9
2
Офсайди
1
1
Кутові
2
7
Фоли
5
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
38%
Володіння м'ячем
62%
1
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - АЗ
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В ефірі
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Трансляція
62'
Заміна
Потрійна заміна у АЗ. Сугавара виходить замість Хацидіакоса, де Віт замість Керкеза, Ладо – замість Одгарда
63'
Гоооол!!!
Дани де Вита теряет в штрафной Днепра-1 Адамюк. Нидерландец открывается под прострел Сугавары с правого фланга. Без шансов для голкипера українців
61'
Небезпечний момент
Сильно б'є Одгард у дальній кут із кордону штрафного майданчика - Валеф ледве дотягується кінчиками пальців. М'яч влучив у перекладину
59'
Одгард відібрав м'яч у центрбеків Дніпра-1 і вже готувався пробити, коли українці повернули м'яч собі
57'
Небезпечний момент
Лівий вінгер ван Бредероде на дриблінгу проходить українського захисника, вривається у штрафний майданчик Дніпра-1, пасує на партнера по команді - але той промахується
53'
Небезпечний момент
Латераль Дніпра-1 робить чудовий навіс із лівого флангу на голову Артема Довбика. Той пробиває у нижній правий кут, але голкіпер АЗ Верхулст встигає пірнути за м'ячем.
52'
Олександр Кучер виглядає дуже незадоволеним
49'
Артем Довбик отримує пас неподалік воріт АЗ, але захисник Алкмара ідеально підкатується під нападника, і вибиває м'яч
47'
Арбітр робить усне попередження Бабенку після фолу на півзахиснику АЗ Райндерсі
46'
Свисток
Починається другий тайм!
Дніпру-1 вдавалося успішно стримувати АЗ протягом цілого тайму - Алкмар зміг завдати лише двох ударів. Сильний перший тайм від української команди у захисті, але не в атаці: у Дніпра-1 лише одна жалюгідна спроба забити
45'
Свисток
Завершено перший тайм. Дніпро-1 - Аз Алкмар 0:0
43'
Бусанелло фолить на гравці АЗ. Штрафний для нідерландської команди
41'
Простріл у штрафний майданчик Дніпра-1 з правого флангу після швидкого перепасування флангових гравців АЗ. Навіс, уже у воротарській, перехопили гравці українкою команди
35'
Одгард підібрався на відстань удару до воріт Валефа, проте захисники Дніпра-1 вчасно розправилися з форвардом, і не дали пробити
31'
Кутовий
Кутовий біля воріт Дніпра-1. Після розіграшу українці змогли вибити м'яч зі свого штрафного майданчика
29'
Навіс наперед на Довбика після перехоплення м'яча гравцем Дніпра-1. Артем зумів дотягнутися до м'яча, але не зберіг його у боротьбі
25'
Відмінний переклад через усе поле – з лівого флангу на правий – від фулбеку Дніпра-1. На жаль, гравець української команди біля штрафного майданчика суперника не зумів обробити отриманий пас
22'
АЗ провели небезпечну атаку, дійшли до штрафного майданчика Дніпра-1, проте українцям в останній момент вдалося перехопити м'яч і розпочати контратаку
9'
Тотальна перевага у володінні - на боці гостей. Щойно слідував непоганий навіс з флангу в центр штрафного, але Валеф вибиває в стрибку.
5'
Голландці перекатують м'яч поруч з серединою поля. Поки що без активного просування вглиб володінь дніпрян.
1'
Свисток
Стартовий свистоу щойно прозвучав! Наш матч розпочато!
Інфо
АЗ: Верхулст, Керкез, Деккер, Бейкема, Хацідіакос, Райндерс, Де Віт, Классі, Ван Бредерод, Одгорд, Еужен.
Інфо
Дніпро-1: Валеф, Бусанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Рубчинський, Пихальонок, Бабенко, Яніс, Довбик, Гуцуляк.
Стали відомі стартові склади на матч.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу першого туру Ліги конференцій Дніпро-1 - АЗ.
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Коментарі(1)
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Vlad21 (Украина)
08.09.2022 о 22:41
Удачи Днепру с АЗ.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - АЗ 08.09.2022, Ліга конференцій

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою АЗ (Алкмаар) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 08.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - АЗ можна подивитися 08.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - АЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Верес - 03.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: АЗ (Алкмаар)
Рік заснування АЗ (Алкмаар): 1967
Країна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром

Предыдущий поединок команди АЗ був зіграний проти Эммен - 04.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - АЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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