ЛНЗ - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - СК Дніпро-1 12.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 12.03.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ЛНЗ (Черкассы) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



команди ЛНЗ був зіграний проти Металіст 1925 - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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