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ЛНЗ - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2024, 13:00 - Центральный стадион . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
1 - 1
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81'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
35' Олександр Каплієнко
46' Ocheretko, Oleh 48' Олександр Філіпов 58' Salihu, Hajdin 66' Олександр Філіпов Вийшов: Kiwinda, Daniel
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
33%
Нічия
40%
СК Дніпро-1
28%
Цікаві факти
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 53% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 6-2-1.
  • Nazariy Muravskyi has more yellow cards (6) than any other player at LNZ Cherkasy. Eduard Sarapii has collected 6 for SC Dnipro-1.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 30% of their matches, SC Dnipro-1 in 28% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 30% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than SC Dnipro-1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • LNZ Cherkasy scores 1.25 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Кубок України 2021/2022
01.12.2021 - 19:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Динамо Батуми В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено АГМК П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 11:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аркадаг В
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Головні події
66'
Олександр Філіпов
Вийшов: Kiwinda, Daniel
ГООЛ! Salihu, Hajdin
58'
48'
Олександр Філіпов ГООЛ!
46'
Ocheretko, Oleh
Олександр Каплієнко
35'
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
33%
Нічия
40%
СК Дніпро-1
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 23
    Олександр Насонов
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
    58
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
    35
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 8
    Bar Arad
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 7
    Сергій Шестаков
    Півзахисник
  • 19
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 20
    Сергій Горбунов
    Півзахисник
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
    46
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
    66 48
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матчу
9
Кутові
3
5
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
7
Штрафні
9
8
Фоли
6
4
Удари в отвір
1
Сейви
3
2
ЖК
1
1
Офсайди
1
Трансляція
76'
Заміна
Мельниченко замість Горбунова вийшов у Дніпра-1
75'
Жовта картка
Гаджиєв руками відверто притримав Яшарі – жовта
73'
А Дулуб поки що грає без замін. З іншого боку, гра у команди йде... Можливо і правильне рішення...
71'
Небезпечний момент
І знову привезли дніпряни, Волинець невдало виніс м'яч. Хазяї поборолися, швидко перевели на Хобленка, який з гострого кута не зміг переграти кіпера!
69'
Жовта картка
Рибалка не встиг у підкаті під Рубчинського - чиста жовта для гравця ЛНЗ
68'
Інфо
14:3 за ударами у нас, на користь ЛНЗ, така статистика!
66'
Небезпечний момент
Ой ой! Як так? Яшарі вивели на воротаря, але той з десятка метрів просто пробив у Волинця, Шестаков намагається на добиванні головою додати, але мимо! Щастить, щастить дніпрянам!
65'
Заміна
Ківінда замість Філіппова вийшов у Дніпра-1
64'
Ось Гаджиєв на фланзі зібрав двох захисників, але прорватися із цієї ситуації на оперативний простір не зумів
62'
Ну а ЛНЗ продовжує закидати чужу штрафну стандартами - ось навіс зі штрафного пішов, правда удар після нього вийшов несильним і вище воріт
59'
Що ж, знову нічия у нас, і знову всі починають спочатку команди
58'
Гоооол!!!
Гооол! Забиває таки ЛНЗ! Навіс із кутового, Бар головою скидає на дальню, де Саліху замикає! 1:1!
56'
Небезпечний момент
Ой ой! Горбунов привіз, віддав воротарю дуже слабо! Шестаков перехопив, вивалився на ворота, але не переграв Волинця
55'
Кутовий
Кутовий від господарів, але знову навіс без загострення – навіть без завершення
54'
ЛНЗ треба щось думати... Тим більше що Дніпро-1 віддає ініціативу
49'
Інфо
Залишається питання до судді, бо здавалося, що спочатку м'яч у боротьбі влучив у руку Гаджиєву!
48'
Гоооол!!!
А забиває Дніпро-1! Гаджиєв промочився флангом і вирізав у штрафний майданчик, Пеньков у падінні вибив м'яч, але в свого гравця! У підсумку, Філіппов з кількох метрів переправив у сітку!
47'
Кутовий
Знову ЛНЗ починає з кутового, знову правда нічого цікавого після цього стандарту команда Дулуба не придумала
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
46'
Заміна
Гаджиєв вийшов у перерві у Дніпра-1 замість Очерертькв
Важкі погодні умови у Ковалівці – мокрий сніг, що відображається на ході поєдинку. Загалом закономірні 0:0 до перерви. ЛНЗ мав деяку ігрову перевагу, закидав суперника кутовими, але поки що нічого з цього не вичавив. Дніпро-1 в атаці не має і цього поки що.
45+2'
Свисток
Усі, свисток на перерву, закономірні 0:0 після першого тайму!
45'
Інфо
1 хвилину компенсував суддя до першого тайму
45'
Ах, Яшарі як між розрізав на Хобленка, але м'яч перехопив Пасіч, якому він не призначався. А могло бути дуже гостро.
43'
А ось Шестаков майже уткнувся в лицьову, але все-таки прострелив, і прострелив досить небезпечно – правда партнери не очікували такого розвитку подій і не пішли замикати цей простріл
41'
Пасіч змістився з флангу і пробив просто в руки Волинцю. Удар не вийшов сильним, все-таки поле і м'яч важкуваті сьогодні
37'
Кутовий
І ще кутовий для ЛНЗ. І ще навіс, і знову відбилися гості – Волинець кулаком упевнено зіграв
35'
Жовта картка
А ось і перша жовта - Каплієнко шипами пройшовся по нозі Рубчинському
34'
Муравський дав по нозі Горбунову, але відразу вибачився - обійшлося без картки
32'
Кутовий
І ще один кутовий для ЛНЗ. Продовжують черкащани бомбардувати чужий штрафний навісами, але поки що безуспішно. Навіть до моментів поки що справа не доходить
30'
Штрафний на фланзі для ЛНЗ, але знову нічого небезпечного зі стандарту господарі не вичавили
28'
Ще пара невеликих фолів у центрі поля. За такої погоди їх буде багато
26'
Кутовий
Піхальонок навісив з кутового і навіть знайшов голову Адамюка, правда вже фактично за лицьовою лінією
25'
А ось Бабенко наважився на дальній удар, але після рикошету заробив кутовий
24'
Ну а в матчі в останні хвилини 5-7 абсолютно нічого цікавого не відбувається
21'
А мокрий сніг іде, досить сильно... Командам нелегко на полі, хоч газон, здається, ще тримається
18'
Кутовий
А ЛНЗ подав черговий кутовий – знову без серйозних загострень, відбилися гості
15'
Довго готувалися дніпряни до цього штрафного, але Горбунов дав у стінку, в результаті
14'
Пару хвилин контролю від гостей та досить небезпечні штрафний. Метри 22-24 до воріт, трохи на фланзі
12'
Горбунов пішов на прорив, але його відверто зустрів у корпус Насонов. Обійшлося без жовтої
10'
10 хвилин минуло, м'яча у Дніпра-1 немає, ЛНЗ поки що контролює ситуацію...
8'
Кутовий
Кутовий для ЛНЗ, Рибалка непогано подав, і Бар навіть пробив у боротьбі головою, правда повз ворота
6'
Після перших пари активних хвилин від господарів зараз гра дещо заспокоїлася
4'
А ось так, Шестаков підібрав м'яч і пробив метрів із 20-ти! Наче й не сильний удар вийшов, але точно в кут - Волинцю довелося постаратися, щоб його витягнути!
2'
Кутовий
ЛНЗ одразу ж заробив кутовий, але дніпряни впевнено відбилися
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Юрій Максимов, до речі, сьогодні теж на трибунах – тренер Дніпра-1 відбуває дискваліфікацію
Варто відзначити, що погода не сама футбольна - вітряно, холодно, зривається сніжок
На полі команди, а ось Сергій Ребров на трибунах!
Інфо
Запасні Дніпра-1: Юрчук, Кінарейкін, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Ківінда
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець, Мірошниченко, Адамюк, Сарапій, Горбунов, Піхальонок, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Очеретько, Філіппов
Інфо
Запасні ЛНЗ: Кучеренко, Дубовий, Наумець, Тищенко, Олійник, Тарасенко, Стасюк, Норенков, Прядун
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко, Рибалка, Бар, Яшарі, Шестаков, Хобленко, Пасіч
ЛНЗ йде на 9-му місці – 24 очки
Дніпро-1 зараз йде на 3-му місці в таблиці, маючи в активі 38 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Олександр Афанасьєв
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! Заради збірної деякі матчі 21-го туру УПЛ винесені серед тижня, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн поєдинку, в якому ЛНЗ прийме Дніпро-1
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Анонс матчу ЛНЗ - СК Дніпро-1 12.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ЛНЗ (Черкассы) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - СК Дніпро-1 можна подивитися 12.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

команди ЛНЗ був зіграний проти Металіст 1925 - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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