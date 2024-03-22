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ЛНЗ - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 березня 2024, 15:30
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
37%
Нічия
26%
ФК Минай
37%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Динамо Батуми В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 12:30 ФК Минай 0 - 2 Завершено Карпати П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
37%
Нічия
26%
ФК Минай
37%
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Останні матчі
Завершено 02:00 - Сьогодні Аргентина Аргентина 3 El Salvador El Salvador 0 Завершено 00:00 - Сьогодні Mauritania Mauritania 0 Малі Малі 2 Завершено 00:00 - Сьогодні Нігер Нігер 1 Того Того 2 Завершено 00:00 - Сьогодні Марокко Марокко 1 Ангола Ангола 0 Завершено 23:00 - Вчора Comoro Islands Comoro Islands 4 Uganda Uganda 0

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Анонс матчу ЛНЗ - ФК Минай 23.03.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025 .

Дата проведення матчу: 23.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Минай (Минай):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 05.08.2023 закінчилось з рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - ФК Минай можна подивитися 23.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Шахтар - 12.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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