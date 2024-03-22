ЛНЗ - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - ФК Минай 23.03.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025 .

Дата проведення матчу: 23.03.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Минай (Минай):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 05.08.2023 закінчилось з рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Желько Любенович



Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Шахтар - 12.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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