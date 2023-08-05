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ФК Минай - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 серпня 2023, 15:00 - Mynay-Arena . Трансляція: Суспільне: Херсон
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 1
Оновити
перерыв
ЛНЗ
Черкассы
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Хід матчу
16' Muravskyi, Nazariy 45' Boyko, Vitaliy
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
36%
Нічия
32%
ЛНЗ
31%
Цікаві факти
  • FC Minaj have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Minaj wins 1st half in 18% of their matches, LNZ Cherkasy in 51% of their matches.
  • FC Minaj wins 18% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 51%.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Minaj has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Minaj scores 0.65 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Minaj have lost 3 matches in a row.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбас 1 - 4 Завершено ФК Минай В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено Зоря П
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 16:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФСК Маріуполь Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
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Головні події
45'
Boyko, Vitaliy ГООЛ!
16'
Muravskyi, Nazariy
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
36%
Нічия
32%
ЛНЗ
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 3
    Soldat, Igor
    Захисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 8
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Форвард
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 34
    Olkhovyi, Ilya
    Воротар
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
    16
  • 7
    Сергій Шестаков
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Хамелюк
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
    45
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
  • 27
    Tyshchenko, Ivan
    Півзахисник
  • 71
    Lopyryonok, Maksym Ivanovich
    Захисник
  • 77
    Антон Савін
    Півзахисник
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Александр Ковпак
Статистика матчу
7
Штрафні
4
2
Фоли
6
2
Офсайди
1
2
Удари повз
2
Кутові
3
ЖК
1
Блоковано ударів
2
Удари в отвір
1
LIVE
Трансляція матчу ФК Минай - ЛНЗ
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
Перший тайм був більш-менш рівним, у кожної команди були спроби провести атаки, тут можна згадати удари Прядуна та Твердохліба. Гравці ЛНЗ більше контролювали м'яч у першій половині тайму, а гравці Минаю - у другій. Але все ж таки всі спроби гостей були реалізовані на 45 хвилині матчу, коли Бойко точним ударом поцілив у ближній кут воріт. Відчувається, що гравцям досить важко грати у таку спеку і їм потрібна була ця перерва. Можливо наприкінці першого тайму господарі й пропустили м'яч саме через втому
45+4'
Свисток
Арбітр матчу дає свисток про завершення першого тайму. У команд є 15 хвилин перепочити, відновити сили та отримати настанови від тренерів. Чи будуть заміни?
45+1'
Офсайд
Одразу ж після забитого голу господарі розігрують м'яч з центра, переходять на половину поля суперника, виконують пас на Вишневського, той забиває, але Роман Блавацький фіксує офсайд
Інфо
Арбітр додає до матчу 3 хвилини
45'
Гоооол!!!
ГОЛ!!! Після навісу з центра поля на правий фланг та вдалого пасу на Бойко той пробиває з-за меж штрафного у ближній кут, а Ольховий не дотягнувся до м'яча. Рахунок відкрито
44'
Офсайд
Вітанчук навішує на Вишневського, але той перебував в офсайді
41'
Небезпечний момент
Навіс зі штрафного закарпатцями, Твердохліб пробиває головою, але м'яч пролітає в декількох метрах від воріт
41'
Вишневський залишає поле для отримання допомоги від лікарів команди
39'
Норенков порушує правила на своїй половині поля. Вишневському надається допомога. Господарі поля отримують право на штрафний удар
У другій половині матчу гравці Минаю захопили ініціативу та вже вони більше контролюють м'яч та намагаються провести атаку
32'
Кутовий
Після атаки через правий фланг та спроби навісу гравці ЛНЗ отримують право на кутовий, але господарі добре захищаються та вибивають м'яч після чого змушують черкащан порушити правила у своєму штрафному майданчику
31'
Матч відновився. Медики обох команд повертаються до своїх розташувань
29'
Інфо
Арбітр зупиняє матч. Непередбачувана ситуація на стадіоні, було чутно голосні крики. Лікарі обох команд поспішили на допомогу. З матчем це не пов'язано.
25'
Інфо
Арбітр матчу оголошує кулінг-брейк. Сьогодні досить спекотно у Минаї, синоптики передають температуру +30. Гравцям необхідно трішки перепочити, попити водички, а у тренерів є можливість передати гравцям настанови
Після активного старту гравці обох команд вирішили трішки заспокоїти гру і в основному гра проходить у центрі поля, але гості виконують більше спроб атакувати ворота суперника
17'
Гравці Минаю розігрують штрафний, але безуспішно. М'яч переходить гравцям ЛНЗ
17'
Жовта картка
Муравський отримує попередження за порушення правил
16'
Чи це пенальті?! Порушення правил гравцями ЛНЗ прямо на межі свого штрафного майданчику, але арбітр матчу призначає штрафний
14'
Кутовий
Кутовий з правого флангу, але гравці ЛНЗ так само не здійснили удар
14'
Гравці ЛНЗ навішують, але удару немає, захисники вибивають матч за межі поля. Гості отримують право на кутовий
13'
Порушення правил гравцями Минаю на межі штрафного майданчику зі сторони кутового прапорця. Гравці ЛНЗ будуть виконувати штрафний
У свою чергу гравці ЛНЗ активно атакують ворота господарів та використовують кожні спроби перейти в контратаки
Перші хвилини матчу Минай помітно засів в обороні і всі спроби закарпатців перейти в атаку припиняються гравців ЛНЗ
6'
Кутовий
ЛНЗ отримує право на подачу кутового з правого флангу. Прядун пробиває головою але не потрапляє у ворота. Дуже небезпечно!
4'
От і перша спроба господарів атакувати ворота суперника, але Дмитрук не зміг обробити м'яч на межі штрафного майданчуку ЛНЗ
3'
Перші дві хвилину матчу м'яч контролюють гравці ЛНЗ та виконують перші спроби атакувати ворота Минаю
1'
Свисток
Матч розпочався
Інфо
Арбітр матчу - Блавацький Роман
Минай (на лавці запасних) Росул, Чуєв, Рогозинський, Гечев, Панасенко, Петько, Голуб, Демиденко, Гунічев, Ременяк
Інфо
Минай (стартовий склад) Ольховий - Булеза, Нємчанінов (с), Кравчук, Солдат - Вітенчук, Ралюченко, Дмитрук, Одарюк, Твердохліб - Вишневський
ЛНЗ (на лавці запасних) Самойленко, Копил, Насонов, Наумець, Нич, Олійник, Пасіч, Тарасенко
Інфо
ЛНЗ (стартовий склад) Пеньков - Лопирьонок (с), Муравський, Норенков, Стасюк - Бойко, Савін, Тищенко, Хамелюк, Шестаков - Прядун
На даний момент, після першого туру, команди займають останні рядки у турнірній таблиці, ЛНЗ займає 15-ий рядок, а ФК Минай 16-ий. В минулому турі ЛНЗ програв Чорноморцю з рахунком 2:0, а Минай програв Динамо 4:1.
Доброго дня, шановне панство. До вашої уваги текстова трансляція матчу 2-го туру УПЛ ФК Минай - ЛНЗ.
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Анонс матчу ФК Минай - ЛНЗ 05.08.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 05.08.2023
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Александр Ковпак розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - ЛНЗ можна подивитися 05.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 30.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Прошедший поединок команди ЛНЗ був зіграний проти Чорноморець - 30.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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