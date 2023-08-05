ФК Минай - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 05.08.2023
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Александр Ковпак розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 30.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Александр Ковпак
Прошедший поединок команди ЛНЗ був зіграний проти Чорноморець - 30.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
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