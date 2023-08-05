ФК Минай - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Перший тайм був більш-менш рівним, у кожної команди були спроби провести атаки, тут можна згадати удари Прядуна та Твердохліба. Гравці ЛНЗ більше контролювали м'яч у першій половині тайму, а гравці Минаю - у другій. Але все ж таки всі спроби гостей були реалізовані на 45 хвилині матчу, коли Бойко точним ударом поцілив у ближній кут воріт. Відчувається, що гравцям досить важко грати у таку спеку і їм потрібна була ця перерва. Можливо наприкінці першого тайму господарі й пропустили м'яч саме через втому