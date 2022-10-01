Саутгемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Мэри.
Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Евертон у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Хассенхюттль и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль
Прошедший матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Астон Вілла - 16.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Астон Вілла.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 18.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
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