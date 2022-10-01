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Саутгемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 жовтня 2022, 17:00 - Сент-Мэри
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
38'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
7' Maitland-Niles, Ainsley
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
33%
Нічия
33%
Евертон
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Everton FC when Southampton FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Southampton FC and Everton FC is 2-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 13 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 36-20 in favour of Southampton FC.
  • During the last 45 meetings, Southampton FC have won 14 times, there have been 12 draws while Everton FC have won 19 times. The goal difference is 60-50 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Southampton FC at home) and 3-1 (Everton FC at home).
  • Everton FC haven't lost in their last 6 games.
  • Southampton FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 0-2-1.
  • Che Adams is Southampton FC's top scorer with 2 goals. Anthony Gordon has scored 2 times for Everton FC.
  • Southampton FC wins 1st half in 30% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • Southampton FC wins 30% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Southampton FC.
  • On their last meeting Southampton FC won by 2 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Southampton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Southampton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Southampton FC scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Everton FC is 1.2.
  • Southampton FC scores 1.5 goals when playing at home and Everton FC scores 0.92 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
7
Перемог
21
Ігор
9
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Евертон 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Евертон 1 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2019/2020
25.10.2020 - 16:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.09.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Кембридж Юнайтед 0 - 3 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Флитвуд Таун 0 - 1 Завершено Евертон В
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Головні події
Maitland-Niles, Ainsley
7'
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
33%
Нічия
33%
Евертон
34%
Склади команд
31
Bazunu, Gavin
28
Lopez, Juan Larios
6
Caleta-Car, Duje
37
Bella-Kotchap, Armel
14
Кайл Уокер-Пітерс
3
Maitland-Niles, Ainsley
17
Ward Prowse, James
17
Armstrong, Stuart
10
Aribo, Joe
18
Mara, Sekou
10
Че Адамс
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
18
Onana, Amadou Mvom
27
Gueye, Idrissa
18
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
20
Maupay, Neal
7
McNeil, Dwight
Стартовий склад
  • 10
    Че Адамс
    Півзахисник
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
  • 10
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 18
    Mara, Sekou
    Форвард
  • 3
    Maitland-Niles, Ainsley
    Півзахисник
    7
  • 17
    Ward Prowse, James
  • 28
    Lopez, Juan Larios
    Захисник
  • 6
    Caleta-Car, Duje
    Захисник
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 14
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 20
    Maupay, Neal
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ральф Хассенхюттль
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
1
ЖК
2
Удари повз
2
1
Штрафні
5
5
Фоли
Кутові
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
2
Офсайди
1
1
Сейви
Трансляція
37'
Над воротами головою перевів м'яч Пітерс, після подачі з правого флангу від Макніла.
35'
Кутовий
Подачу кутового з правого флангу від Грея пішла на голову супернику.
32'
Кутовий
Кутовий із правого флангу від суперників Ларія виніс із воротарського.
30'
Евертон поступово збільшує оберти.
28'
Простріл із лівого флангу влучив у руку Праузу, проте за таке пенальті не дають.
26'
Небезпечний момент
Миколенко перехопив м'яч на лівому фланзі в Найлза та Армстронга, відпасував на Грея, але той завершив зміщення ударом до рук голкіпера низом.
25'
Зміщення з правого флангу Котчап завершив дальнім невдалим пострілом, після перехоплення.
23'
Офсайд
Грей подачею з правого флангу відправив м'яч за лицьову, та ще й з офсайду.
21'
Небезпечний момент
Коуді на ближній завершував простріл Онана з правого флангу, але не встиг до м'яча!
19'
Простріл із правого флангу на кутовий перевів захисник.
17'
Інфо
51% контролю за господарями, проте цього просто не відчувається.
15'
Гості відповідають власними атаками, проте дуже багато помилок.
13'
Евертон намагається пресингувати, проте без особливих зисків.
11'
У повільному контролі на власній половині перебувають господарі.
8'
Небезпечний момент
Грей зі штрафного запустив м'яч повз праву дев'ятку!
8'
Жовта картка
Найлз сфолив проти Мопе перед власним штрафним.
6'
Небезпечний момент
Пікфорд завадив Че пробити з гострого кута на правому фланзі штрафного.
5'
Розгойдується наша гра цими хвилинами без особливих акцентів.
3'
Помітна перевага Евертона на стартових хвилинах.
1'
Онана боровся за подачу Івобі з лівого флангу, але пробити не зміг.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасные: Бегович, Кін, Вінагре, Джон, Дукуре, Девіс, Гарнер, Гордон, Рондон.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Онана, Гує, Івобі — Грей, Мопе, Макніл.
Запасні: Маккарті, Перро, Салісу, Дженепо, Ельюнуссі, Діалло, Армстронг, Едозі, Волкотт.
Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Котчап, Чалета-Цар, Ларіос — Ворд-Прауз, Мейтленд-Найлз — Мара, Арібо, Армстронг — Адамс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андре Маррінер (Бірмінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Меріс (Саутгемптон, Англія) зіграють Саутгемптон та Евертон.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - Евертон 01.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 01.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Евертон у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Хассенхюттль и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - Евертон можна подивитися 01.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Астон Вілла - 16.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Астон Вілла.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 18.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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