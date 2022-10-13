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Буде-Глімт - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 жовтня 2022, 19:45 - Аспмыра Стадион
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Буде-Глімт
Будё
0 - 1
Оновити
74'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
12' Saltnes, Ulrik Вийшов: Gronbaek, Albert 24' Saka, Bukayo 31' Saka, Bukayo
59' Saka, Bukayo Вийшов: Ґраніт Джака 60' Nelson, Reiss Вийшов: Martinelli, Gabriel 67' Vetlesen, Hugo 70' Odegaard, Martin Вийшов: Marquinhos
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Буде-Глімт
33%
Нічия
33%
Арсенал
34%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches.
  • Bodoe/Glimt have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Bodoe/Glimt have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Bodoe/Glimt wins 1st half in 46% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Bodoe/Glimt wins 46% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • When Bodoe/Glimt leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Bodoe/Glimt is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Bodoe/Glimt's.
  • Bodoe/Glimt scores 2.71 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Буде-Глімт
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт
Останні матчі - Буде-Глімт
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Буде-Глімт 2 - 1 Завершено Цюрих В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Буде-Глімт Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
24.08.2022 - 22:00 Динамо 4 - 1 Завершено Буде-Глімт П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.08.2022 - 22:00 Буде-Глімт 1 - 0 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 14:00 Брентфорд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 2 Завершено Арсенал В
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Головні події
70'
Odegaard, Martin
Вийшов: Marquinhos
Vetlesen, Hugo
67'
60'
Nelson, Reiss
Вийшов: Martinelli, Gabriel
59'
Saka, Bukayo
Вийшов: Ґраніт Джака
31'
Saka, Bukayo
24'
Saka, Bukayo ГООЛ!
Saltnes, Ulrik
Вийшов: Gronbaek, Albert
12'
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Буде-Глімт
33%
Нічия
33%
Арсенал
34%
Склади команд
12
Микита Хайкін
5
Wembangomo, Brice
4
Hoibraten, Marius
22
Lode, Marius
3
Sampsted, Alfons
14
Saltnes, Ulrik
77
Berg, Patrick
10
Vetlesen, Hugo
7
Pellegrino, Amahl
11
Espejord, Runar
9
Solbakken, Ola
30
Turner, Matt
4
White, Ben
16
Роб Холдінг
18
Saliba, William
24
Nelson, Reiss
23
Sambi Lokonga, Albert
10
Odegaard, Martin
6
Tierney, Kieran
23
Vieira, Fabio
14
Nketiah, Edward
18
Saka, Bukayo
Стартовий склад
  • 7
    Pellegrino, Amahl
    Форвард
  • 11
    Espejord, Runar
  • 9
    Solbakken, Ola
    Форвард
  • 14
    Saltnes, Ulrik
    Півзахисник
    12
  • 77
    Berg, Patrick
  • 10
    Vetlesen, Hugo
    67
  • 5
    Wembangomo, Brice
    Захисник
  • 4
    Hoibraten, Marius
    Захисник
  • 22
    Lode, Marius
    Захисник
  • 3
    Sampsted, Alfons
    Захисник
  • 12
    Микита Хайкін
    Воротар
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 18
    Saka, Bukayo
    59 31 24
  • 23
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 24
    Nelson, Reiss
    Форвард
    60
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    70
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
  • 30
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Knutsen, Kjetil
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
5
Удари повз
6
4
Штрафні
5
1
Кутові
5
5
Фоли
3
41%
Володіння м'ячем
59%
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
70'
Заміна
Замість Вайта гратиме Томіясу.
70'
Заміна
Едегора замінив Маркіньйос.
68'
Дальній постріл із правого флангу від Еспейора запустив м'яч над воротами.
66'
Жовта картка
Ветлесен на правому фланзі захисту заплів підкатом ноги Саки.
64'
Фол в атаці від Мартінеллі після дальнього пасу до контратаки від штрафного його команди.
62'
Тернер перехопив закидання з глибини на Сольбаккена, після чого з добивання здалеку Гренбек пробив кудись на трибуни.
61'
Артета помітно нервує, бо його команда втратила ініціативу.
59'
Заміна
Нельсона замінив Мартінеллі.
58'
Заміна
Саку замінили на Джаку.
57'
Небезпечний момент
Еспейор відверто вибачив суперників, завершивши скидання партнера грудьми з центру штрафного на лівий фланг ударом над воротами.
55'
Небезпечний момент
Сольбаккен протягнув м'яч правим флангом до штрафного, де поклав двох суперників, але пробив над дальнім верхнім кутом!
52'
Небезпечний момент
Пеллегріно втік під передачу на лівий фланг контратаки, зайшов до штрафного, але постріл низом у дальній парирував Тернер!
52'
Глімт намагається будувати комбінаційну гру в центрі поля.
50'
Сольбаккен закинув до правого флангу штрафного на Сампстеда, проте той не зачепився в боротьбі.
48'
Нельсон біля лівого кута штрафного переклав під праву ногу, проте пробив суттєво повз ворота.
46'
Еспейор на правому фланзі атаки не дав Вієйри розпочати атаку.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Арсенал у першій половині гри відзначився голом прямо посеред тайму, після чого ледь не пропустив, і вже згодом почав просто розкатувати м'яч, неначе грає третій тайм зустрічі тижневої давнини.
Інфо
Удари (у площину): 1 (0) – 5 (1) / Кутові: 1 – 4 / Офсайди: 0 – 1 / Володіння: 41% – 59%.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
44'
Буде тримає м'яч на власній половині, а суперники завершують тайм у пресингу.
42'
Кутовий
Дві поспіль подачі кутових із правого флангу від Саки прочитали суперники з підсумковим виносом за межі штрафного.
40'
Лоде прочитав простріл із правого флангу від Саки.
38'
Тернер забрав до рук закидання з центральної зони до штрафного від Веклесена на партнера.
36'
Не має лідера за контролем у нашій грі.
34'
Кутовий
Подача Нельсона з правого флангу перехопили в центрі штрафного захисники.
32'
Венбангомо перевів на кутовий простріл із лівого флангу від Тірні.
30'
Жовта картка
Саці дали картку за зупинку фолом Гренбека на правому фланзі захисту.
29'
Офсайд
Пеллегріно отримав закидання з глибини в зоні перед чужим штрафним, проте потім пробив повз праву стійку та ще й з офсайду.
28'
Едегор зіграв із лівого флангу на центральний вхід до штрафного, де Нкетіа в два дотики просто не влучив як слід по м'ячу, тому удар пішов праворуч від воріт.
26'
Едегор викотив до правого флангу штрафного на Сака, але той у дотик ледь не перебив трибуни жахливим ударом.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака відкрив рахунок вдалим рикошетом від власних грудей, коли Гейбротен намагався перехопити його простріл із правого кута воротарського на завершення стінки з Нкетіа!
22'
Глімт повільно тримає м'яч на чужій половині.
20'
Навіс із лівого флангу від Тірні пішла на голову супернику.
18'
Арсенал вайлувато дає пресинг від центральної лінії.
16'
Едегор отримав пошкодження на правому фланзі захисту через зіткнення з ногами Еспейора, який у підкаті чіплявся за м'яч.
14'
Вайт зіграв на вхід до правого флангу для Саки, але того одразу обікрали.
12'
Заміна
Сальтнес через несподіване пошкодження був замінений на Гренбека.
11'
Небезпечний момент
Локонга на вході до штрафного зупинив передачу назад із правого флангу, після чого пробив повз ближню дев'ятку.
9'
Саку на прийомі довгого пасу до правого флангу нападу поклали на газон.
8'
Арсенал намагається грати закиданнями на хід фланговим футболістам.
6'
У центрі поля тримається м'яч на цьому швидкому штучному покритті.
4'
Простріл із лівого флангу на дальню стійку від Вембангомо на кутовий перевів Саліба.
3'
Спокійно тримає зустрічний темп Буде на перших хвилинах.
2'
Вайт закинув до правого флангу штрафного до офсайду на Сака.
1'
Арсенал намагається стримати напад суперників на старті матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Тиждень тому Арсенал удома переміг із рахунком 3:0.
Інфо
Буде-Глімт із однією перемогою, однією нічиєю та однією поразкою розташовується на другій сходинці.
Інфо
Арсенал із двома перемогами лідирує в групі з шістьма очками.
Запасні: Рамсдейл, Гейн, Партей, Габріель, Мартінеллі, Седрик, Томіясу, Маркіньйос, Джака, Едвардс, Сміт, Ібрагім.
Арсенал: Тернер — Б. Вайт, Голдінг, Саліба — Нельсон, Локонга, Едегор, Тірні — Вієйра — Нкетіа, Сака.
Запасні: Фай-Лунн, Сері, Амундсен, Гренбек, Конрадсен, Мое, Гаген, Серлі, Жугель, Мугіша, Сальвесен.
Буде-Глімт: Гайкін — Сампстед, Лоде, Гейбротен, Вембангомо — Ветлесен, Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Еспейор, Пеллегріно.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ірфан Пельтьє (Сараєво, Боснія і Герцеговина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Аспмюра (Буде, Норвегія) зіграють норвезький Буде-Глімт та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Буде-Глімт - Арсенал 13.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Буде-Глімт (Будё) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Аспмыра Стадион.

Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Буде-Глімт (Будё) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Буде-Глімт залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Буде-Глімт у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Knutsen, Kjetil и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Буде-Глімт - Арсенал можна подивитися 13.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Буде-Глімт - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Буде-Глімт (Будё)
Рік заснування Буде-Глімт (Будё): 1916
Країна: Норвегия

Прошедший поединок команди Буде-Глімт був зіграний проти Арсенал - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Буде-Глімт - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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