Буде-Глімт - Арсенал онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Буде-Глімт (Будё) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Аспмыра Стадион.
Дата проведення матчу: 13.10.2022
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами Буде-Глімт (Будё) та командою Арсенал (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Буде-Глімт залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Буде-Глімт у попередньому футбольному матчі 06.10.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Knutsen, Kjetil и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Буде-Глімт (Будё)
Рік заснування Буде-Глімт (Будё): 1916
Країна: Норвегия
Прошедший поединок команди Буде-Глімт був зіграний проти Арсенал - 06.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 09.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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