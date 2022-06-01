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Шотландія - Україна онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 21 вересня 2022, 21:45
Рейтинг матчу:
Шотландія
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Шотландія
29%
Нічия
31%
Україна
40%
Особисті зустрічі
Шотландія
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Україна
Чемпіонат світу 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2016/2017
06.09.2016 - 18:30 Україна 4 - 0 Завершено Шотландія
Останні матчі - Шотландія
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 19:00 Вірменія 1 - 4 Завершено Шотландія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 19:00 Ірландія 3 - 0 Завершено Шотландія П
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Вірменія В
Чемпіонат світу 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Австрія 2 - 2 Завершено Шотландія Н
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Останні матчі - Україна
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ірландія Н
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Україна 3 - 0 Завершено Вірменія В
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Україна В
Чемпіонат світу 2022-2024
05.06.2022 - 19:00 Уельс 1 - 0 Завершено Україна П
Чемпіонат світу 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Україна В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Шотландія
29%
Нічия
31%
Україна
40%
Трансляція
Інфо
Україна за три матчі здобула сім очок, тому йде першою, а Шотландія за стільки ж матчів набрала шість балів, тому розташовується одразу позаду.
Інфо
До заявки не потрапили воротар Євген Волинець (не полетів із командою через відсутність британської візи) та захисник Ілля Забарний (дискваліфікація).
Інфо
Заявка збірної України на матч із Шотландією (за номерами) 1. Анатолій Трубін, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Лунін, 13. Тарас Качараба, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олександр Тимчик, 19. Віктор Коваленко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Гемпден Парк (Глазго, Шотландія) зіграють Шотландія та Україна.
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Останні матчі
Завершено 14:00 - 19.09.2022 Рубікон Рубікон 3 ФК Хуст ФК Хуст 1 Завершено 05:30 - 19.09.2022 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3 Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Завершено 00:00 - 19.09.2022 Ді Сі Юнайтед Ді Сі Юнайтед 2 Інтер Маямі Інтер Маямі 3 Завершено 22:30 - 18.09.2022 Брага Брага 2 Візела Візела 0 Завершено 22:00 - 18.09.2022 Атлетіко Атлетіко 1 Реал Реал 2

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Анонс матчу Шотландія - Україна 21.09.2022, Лига Наций

між командою Шотландія та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Лига Наций 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шотландія та командою Україна:

між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Шотландія залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Україна у попередньому футбольному матчі 01.06.2022 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шотландія - Україна можна подивитися 21.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Шотландія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

команди Шотландія був зіграний проти Вірменія - 14.06.2022, у рамках Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

команди Україна був зіграний проти Ірландія - 14.06.2022, у рамках Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шотландія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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