Шотландія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шотландія - Україна 21.09.2022, Лига Наций

між командою Шотландія та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Лига Наций 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 21.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шотландія та командою Україна:

між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Шотландія залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Україна у попередньому футбольному матчі 01.06.2022 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шотландія

Країна: Шотландия

Тренер: Стив Кларк



команди Шотландія був зіграний проти Вірменія - 14.06.2022, у рамках Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



команди Україна був зіграний проти Ірландія - 14.06.2022, у рамках Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.

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