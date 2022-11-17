Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Кияни майже нічого з гри не створили у першому таймі, але змогли забити два голи. Фол Коробенка і помилка на виході Паламарчука призвела до того, що питання про переможця матчу уже майже знято. У моменті з другим голом варто відзначити асист Дубінчака.