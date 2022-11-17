Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 17.11.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Динамо у попередньому футбольному матчі 18.08.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Младен Бартулович
Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Металіст 1925 - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Колос - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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