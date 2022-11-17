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Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 листопада 2022, 13:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
1 - 2
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79'
Динамо
Киев
Хід матчу
13' Олександр Козак 15' Максим Ковальов 30' Андрій Коробенко 32' Віктор Циганков 45' Віктор Циганков
46' Андрій Коробенко Вийшов: Владислав Клименко 46' Олександр Козак Вийшов: Bliznichenko, Viktor 61' Артем Сітало 66' Smoliakov, Artem Hennadiiovych 67' Lonwijk, Justin Вийшов: Денис Гармаш
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
23%
Нічия
30%
Динамо
48%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Artem Hennadiiovych Smoliakov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 2 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 9 times for FC Dynamo Kiev.
  • Vladyslav Klymenko has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Viktor Tsygankov is FC Dynamo Kiev's biggest assister (4).
  • Taras Sakiv has more yellow cards (3) than any other player at FC Ingulets Petrove. Serhiy Sydorchuk has collected 3 for FC Dynamo Kiev.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 20% of their matches, FC Dynamo Kiev in 37% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 20% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 3 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Ingulets Petrove won 0, FC Dynamo Kiev won 2, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.33 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.67 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Dynamo Kiev is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Dynamo Kiev is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.83 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • If Vitaliy Buyalskiy scores against FC Ingulets Petrove it will be his 10th goal for FC Dynamo Kiev this season.
  • If Taras Sakiv receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Фенербахче П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
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Головні події
67'
Lonwijk, Justin
Вийшов: Денис Гармаш
Smoliakov, Artem Hennadiiovych
66'
ГООЛ! Артем Сітало
61'
Андрій Коробенко
Вийшов: Владислав Клименко
46'
Олександр Козак
Вийшов: Bliznichenko, Viktor
46'
45'
Віктор Циганков ГООЛ!
32'
Віктор Циганков ГООЛ!
Андрій Коробенко
30'
Максим Ковальов
15'
Олександр Козак
13'
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
23%
Нічия
30%
Динамо
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
    46 13
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
    46 30
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
    61
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
    15
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    45 32
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Лавриненко, Сергей
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
3
ЖК
1
3
Штрафні
3
2
Кутові
2
1
Офсайди
2
Фоли
3
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари повз
1
1
Удари в отвір
2
Трансляція
75'
Заміна
Замість Сітала виходить Резепов.
74'
Блізніченко пробивав зі штрафного, але по центру.
71'
Жовта картка
Сирота отримує попередження!
70'
Кияни зараз грають першим номером, але без моментів.
67'
Заміна
Замість Лонвейка виходить Гармаш.
67'
Заміна
Замість Смолякова виходить Андрій Блізніченко.
66'
Забитий м'яч додав петровцям впевненості у власних силах. Активніше заграли підопічні Бартуловіча.
Інфо
Для Сітала це дебютний гол у нинішньому сезоні!
63'
"Динамо" у першому таймі дуже несподівано забило, так само і "Інгулець" після перерви.
62'
Гоооол!!!
Запорожець віддав у штрафну, а Сітало у дотик пробив повз Нещерета. Дуже несподіваний гол. Інтрига жива!
61'
Буяльський прострілював з флангу, але Ковальов перевів м'яч на кутовий.
58'
Темп гри на початку другого тайму дуже невисокий. Кияни впевнено грають за рахунком.
55'
Все йде до того, що динамівці зможуть збільшити свою перевагу. Невже футболісти "Інгульця" вже опустили руки?
53'
Кияни грають першим номером, а петровці навіть не намагаються пресингувати.
52'
Небезпечний момент
Буяльський намагався перекинути Паламарчука, але пробив вище воріт.
50'
Поки що не помітно, за рахунок чого номінальні господарі сьогодні зможуть забити.
48'
Владислав Дубінчак отримав пошкодження. Захисник "Динамо" поки що не може підвестись з газону.
46'
Заміна
Клименко змінює Коробенка, а Віктор Блізніченко виходить замість Козака.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Кияни майже нічого з гри не створили у першому таймі, але змогли забити два голи. Фол Коробенка і помилка на виході Паламарчука призвела до того, що питання про переможця матчу уже майже знято. У моменті з другим голом варто відзначити асист Дубінчака.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:2!
45+1'
Гоооол!!!
Паламарчук помилився на виході. Дубінчак прострілив, а Циганков забив у порожні ворота.
45'
Сітало закидував на Кухарука, але Нещерет вчасно вийшов з воріт.
42'
Вертикальний футбол поки що не приносить користі футболістам "Інгульця". Проте, захист киянан постійно має перебувати у тонусі.
40'
Дуже холоднокровно зіграв Нещерет, який не побоявся обіграти Сітала.
37'
Чи зможуть номінальні господарі відігратися? Адже тепер підопічним Бартуловіча самим треба грати першим номером.
35'
"Динамо" нічого не створило в атаці, але підключення Буяльського дозволило киянам вийти вперед.
32'
Гоооол!!!
Циганков впевнено реалізував одинадцятиметровий.
32'
Жовта картка
Андрій Коробенко отримує попередження
31'
Небезпечний момент
Пенальті. Коробенко збиває Віталія Буяльського.
29'
Козак грубо зіграв проти Дубінчака. Варто бути обережним Олександру, адже у нього вже є попередження.
28'
Підопічні Бартуловіча відразу після втрати м'яча вступають у відбрі. Такий активний пресинг допомагає петровцям.
26'
Забарний намагається своїми передачами розпочинати атаки команди, але точності цим передачам бракує.
24'
Сумно спостерігати за футболом команди, яку раніше всі боялися, а зараз "Динамо" справляє жалюгідне враження.
21'
На початку зустрічі знову у "Динамо" простежується проблеми з позиційним футболом. Без швидкості та нестандартних дій створити проблеми супернику неможливо.
18'
Кияни більше контролюють м'яч, але гостріше в атаці поки що грають петровці.
16'
Жовта картка
Попередження отримав Максим Ковальов.
15'
Небезпечний момент
Кухарук після флангової передачі пробивав, але блискуче зіграв Нещерет.
13'
Жовта картка
Козак отримує перше попередження у матчі.
13'
Невисокий темп матчу повністю влаштовує петровців. Підопічні Бартуловіча поки що спокійно захищаються.
10'
Циганков на швидкості увірвався до штрафної, але зробити акцентовану передачу не зміг.
10'
Олександр Козак пробивав з-за меж штрафної, але у площину воріт не влучив.
9'
Багато помиляються футболісти "Динамо" у простих ситуаціях. Проте, чи варто було очікувати на більш якісний футбол від команди, яка провалює осінню частину сезону?
6'
"Динамо" прогнозовано грає першим номером, а "Інгулець" розраховує на швидкі контратаки. Проте, поки що суттєві проблеми у номінальних господарів із виходом в атаку.
3'
Небезпечний момент
Буяльський виводив Ваната на побачення з голкіпером, але Паламарчук вчасно вийшов із воріт. Перша небезпечна атака у матчі.
3'
Багато боротьби у нас на початку зустрічі, але поки що без акцентованих атак.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже виходять на поле!
Інфо
"Інгулець" (запасні): Кучер, Блізніченко А., Клименко, Марусич, Блізніченко В., Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкін, Сидоренко, Павлов, Резепов
Інфо
"Інгулець" (стартовий склад): Паламарчук, Запорожець, Козак, Коробенко, Сітало, Смоляков, Нагієв, Саків, Ковальов, Поспєлов, Кухарук
Інфо
"Динамо" (запасні): Бущан, Ігнатенко, Бурда, Вівчаренко, Кабаєв, Парріс, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Бєсєдін
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Нещерет - Шепелєв, Ванат, Циганков, Андрієвський, Лонвейк, Забарний, Буяльський, Сирота, Дубінчак, Кендзьора
Інфо
Відзначимо, що сьогодні вперше у якості в.о.головного тренера дебютує Младен Бартуловіч. Суперник для дебюту непростий, але і "Динамо" зараз переживає не найкращі часи.
Добрий день! Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу 1-го туру Прем'єр-Ліги між "Інгульцем" та "Динамо". Гра має розпочатися о 13:00.
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Коментарі(1)
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Пришта Литин (Київ)
17.11.2022 о 13:53
Це вже перемога киян. Треба дограти спокійно другий тайм.
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Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні Гана Гана 2 Швейцарія Швейцарія 0 Завершено 03:00 - Сьогодні Peru Peru 1 Paraguay Paraguay 0 Завершено 21:45 - Вчора Солфорд Сіті Солфорд Сіті 0 Пітерборо Пітерборо 3 Завершено 21:45 - Вчора Албанія Албанія 1 Італія Італія 3 Завершено 21:30 - Вчора Алжир Алжир 1 Малі Малі 1

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Анонс матчу Інгулець - Динамо 17.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 17.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Динамо у попередньому футбольному матчі 18.08.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Динамо можна подивитися 17.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Младен Бартулович

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Металіст 1925 - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Колос - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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