Полісся - Епіцентр онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Епіцентр 22.10.2022, Перша ліга України

Противостояние між командою Полісся (Житомир) та командою Епіцентр (Каменец-Подольский) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Перша ліга України 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 22.10.2022

Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Полісся (Житомир) та командою Епіцентр (Каменец-Подольский):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Епіцентр залишилася з поразкою . Зіткнення Епіцентр та Полісся у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команди Полісся був зіграний проти Прикарпаття - 14.10.2022, у рамках турнира Перша ліга України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Епіцентр (Каменец-Подольский)

Рік заснування Эпицентр (Каменец-Подольский): 1960

Країна: Украина



Предыдущий матч команди Епіцентр був зіграний проти Буковина - 15.10.2022, у рамках турнира Перша ліга України 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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