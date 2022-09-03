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Полісся - Епіцентр онлайн трансляція матчу

Перша ліга України - 22 жовтня 2022, 13:30
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
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24'
Епіцентр
Каменец-Подольский
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
42%
Нічия
33%
Епіцентр
25%
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Епіцентр
Перша ліга України 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Епіцентр 1 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Перша ліга України 2022/2023
14.10.2022 - 14:00 Полісся 2 - 0 Завершено Прикарпаття В
Перша ліга України 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Полісся 2 - 0 Завершено Карпати В
Перша ліга України 2022/2023
01.10.2022 - 14:00 Діназ 0 - 5 Завершено Полісся В
Перша ліга України 2022/2023
25.09.2022 - 15:00 Полісся 2 - 0 Завершено Буковина В
Перша ліга України 2022/2023
17.09.2022 - 15:00 Нива 0 - 0 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Епіцентр
Перша ліга України 2022/2023
15.10.2022 - 15:00 Епіцентр 0 - 0 Завершено Буковина Н
Перша ліга України 2022/2023
08.10.2022 - 12:00 Прикарпаття 1 - 0 Завершено Епіцентр П
Перша ліга України 2022/2023
02.10.2022 - 13:30 Епіцентр 1 - 1 Завершено Нива Н
Перша ліга України 2022/2023
24.09.2022 - 16:00 Карпати 0 - 2 Завершено Епіцентр В
Перша ліга України 2022/2023
16.09.2022 - 15:00 Епіцентр 1 - 0 Завершено ФСК Мариуполь В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
42%
Нічия
33%
Епіцентр
25%
Трансляція
16'
Жовта картка
Червак отримав жовту за відверту підніжку
15'
Небезпечний момент
Ой ой! Гірського вивели різним пасом фактично віч-на-віч на Кудрика, але форвард гостей кіпера переграти не зумів! Намагався пробити між ніг кіперу, але Кудрик встиг скластися!
14'
Кутовий
А ось кутовий для Епіцентру - навіс завершився ударом головою, але м'яч прямо Кудрику до рук прилетів.
12'
Епіцентр намагаються збити темп. Катають м'яч гості
10'
А от Будкывський відірвався від захисника, отримав класний пас, але прийом такий, що круглий відлетів за лицьову
7'
Ох гарний удар від Жмурка зі штрафного! Класно так клав у кут, але трохи не влучив!
6'
А ось гарний розрізний пас на Гірського - встигли зачепитися захисники Полісся - а міг бути вихід віч-на-віч
4'
Кутовий
Кутовий для Полісся. Навіс знову завершився ударом головою, але знову не акцентовано
3'
Полісся активніше розпочало. Ось заробили штрафний на фланзі господарі. Після навісу навіть пройшов удар, але далеко від воріт.
1'
Свисток
Поїхали, розпочався матч!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Епіцентру: Жмурко, Ничипоренко, Григоращук, Горілий, Шевченко, Чепелюк, Глущук, Крістін, Беженар, Стень, Гірський
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Нестеров, Червак, Морозов, Шаповал, Кушніренко, Огіря, Козак, Вакула, Грицук, Будківський
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 13:30, судитиме гру Дмитро Євтухов.
Добрий день всім! Незважаючи на довгу повітряну тривогу, у Першій лізі має відбутися матч лідерів: Полісся проти Епіцентру! Саме цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує вашій увазі UA-Футбол!
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Анонс матчу Полісся - Епіцентр 22.10.2022, Перша ліга України

Противостояние між командою Полісся (Житомир) та командою Епіцентр (Каменец-Подольский) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Перша ліга України 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Полісся (Житомир) та командою Епіцентр (Каменец-Подольский):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Епіцентр залишилася з поразкою . Зіткнення Епіцентр та Полісся у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Епіцентр можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Перша ліга України. Текстову трансляцію матчу Полісся - Епіцентр, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команди Полісся був зіграний проти Прикарпаття - 14.10.2022, у рамках турнира Перша ліга України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Епіцентр (Каменец-Подольский)
Рік заснування Эпицентр (Каменец-Подольский): 1960
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Епіцентр був зіграний проти Буковина - 15.10.2022, у рамках турнира Перша ліга України 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Епіцентр онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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