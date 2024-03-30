Полісся - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Полісся у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 16.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
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