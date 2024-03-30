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Полісся - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 березня 2024, 15:30 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
3'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
26%
Чорноморець
37%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Polissya Zhytomyr have lost 3 matches in a row.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 7 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Polissya Zhytomyr have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 25% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 37% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 25% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 38% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 4 games against FC Polissya Zhytomyr (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Polissya Zhytomyr won 1, FC Chernomorets Odessa won 2, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 0.75 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.25 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Chernomorets Odessa is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Chernomorets Odessa is 0.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.28 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.59 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Чорноморець 1 - 0 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 1 Завершено Чорноморець
Перша ліга України 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Полісся
Перша ліга України 2021
11.10.2020 - 14:00 Полісся 1 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Полісся 1 - 1 Завершено Стьярнан Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 14:30 Чорноморець 1 - 4 Завершено Алашкерт П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
26%
Чорноморець
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 5
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 10
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 31
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Романс Григорчукс
Трансляція
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Чорноморця: Вічний, Білик, Огіря, Кузик, Шаповал, Альваренго, Присяжнюк, Зе, Ситников, Голуб, Ухань, Данилюк
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Путря, Бадібанга, Гучек, Брагару, Васильєв, Єрмаков, Авагімян, Штогрін, Бойчук, Ієде
Інфо
Запасні Полісся: Кудрик, Назаренко, Будківський, Мустафаєв, Таллес, Грицук, Смоляков, Фортюне, Чечер, Раско, Кобернюк, Поспєлов
Стартовий склад Полісся: Бойко, Кушніренко, Крушинський, Кравець, Кравченко, Михайліченко, Танковський, Козак, Петряк, Ндукве, Луїфер
У Чорноморця 23 очки та 10-е місце у таблиці
Полісся не дуже вдало розпочало весняну частину сезону - команда опустилася на 6-е місце у таблиці, маючи в активі 33 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Микола Балакін. Також вже традиційно для матчів УПЛ буде присутня система ВАР
Доброго та спокійного дня всім шанувальникам українського футболу. Після паузи на ігри збірних УПЛ повертається і UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матч 22-го туру, в якому Полісся прийме Чорноморець.
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Анонс матчу Полісся - Чорноморець 30.03.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Полісся у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Чорноморець можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 16.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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