Чорноморець - Полісся онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 07.02.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 01.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 02.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.
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