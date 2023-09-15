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Чорноморець - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 вересня 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
12'
Полісся
Житомир
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Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
33%
Нічия
31%
Полісся
35%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 70% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 4 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 16 in the table with 2 points. Now they are number 6 with 9 points.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 36% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 57% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 36% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 57%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 3 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Polissya Zhytomyr won 1, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.33 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Polissya Zhytomyr is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Polissya Zhytomyr is 0.33.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.94 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.94 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 1 Завершено Чорноморець
Перша ліга України 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Полісся
Перша ліга України 2021
11.10.2020 - 14:00 Полісся 1 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Кубок України 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Лівий Берег 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полісся 2 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Олександрія 0 - 3 Завершено Полісся В
Кубок України 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 Агробізнес 0 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух П
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
33%
Нічия
31%
Полісся
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Півзахисник
  • 5
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 10
    Yanakov, Denys
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Kalitvintsev, Yuriy
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
8'
Після атаки одеситів гравці Полісся переходять в контратаку, Янаков біжить до воріт суперника, але й суперники встигли повернутися, тому швидкої атаки не вийшло і гостям довелося повертати м'яч аж до своїх воріт
7'
Тепер ініціативу перехопили житомиряни та вже вони пресингують ворота Варакути
5'
Перша спроба атаки від Полісся, захист Чорноморця впевнено відпрацював
4'
Господарі намагаються контролювати м'яч, шукають варіанти атак, високо пресингують суперника
3'
Гра рівна і здебільшого відбувається в центральній частині
2'
Першу хвилину матчу м'ячем володіли гості, але одесити вже перехопили м'яч і контролюють його на своїй половині поля
1'
Свисток
Катерина Монзуль дає свисток про початок матчу
Гравці Полісся розпочнуть матч з центра поля
Гравці виходять на поле
Інфо
Судитима матч Катерина Монзуль. На матчі також буде присутня система VAR, арбітр VAR: Денис Шурман
Головний тренер Чорноморця: Роман Григорчук
Запасні гравці: Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула, Авагімян, Дада
Інфо
Стартовий склад Чорноморець (4-5-1): Варакута - Брагару, Єрмаков, Путря (с), Гучек - Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін, Бойчук - Ієде
Головний тренер Полісся: Юрій Калітвінцев
Запасні гравці: Макуана, Шастал, Кушніренко, Огіря, Мустафаєв, Шаповал, Гітченко, Козак, Морозко, Грицук, Кудрик, Поспєлов
Інфо
Стартовий склад Полісся (4-4-2): Бойко - Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко - Танковський, Крушинський, Назаренко, Янаков - Аріелсон, Будківський (с)
У разі перемоги Полісся, як мінімум тимчасово, підійметься на першу сходинку турнірної таблиці очікуючи результат матчу донецького Шахтаря, який зараз займає першу сходинку з відривом у 2 очки і сьогодні зіграє з Оболонь-Бровар через дві години після початку нашого матчу
Полісся ж у свою чергу хоч і є новачком УПЛ, проте наразі займає 2 сходинку турнірної таблиці маючи 12 очок та перегравши суперників 4 рази, а двічі - програвши
Після шести турів Чорноморець має в своєму активі 9 очок одержавши 3 перемоги у поточному сезоні та поступившись супернику аналогічну кількість разів і займає 7 сходинку турнірної таблиці
Матч пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець" та розпочнеться о 15:00
Доброго дня, поціновувачі футболу. Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу 7-го туру Української Прем'єр-Ліги Чорноморець - Полісся.
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Анонс матчу Чорноморець - Полісся 16.09.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою Полісся (Житомир):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 07.02.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Kalitvintsev, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Полісся можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 01.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 02.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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