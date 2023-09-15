Чорноморець - Полісся онлайн трансляція матчу

У разі перемоги Полісся, як мінімум тимчасово, підійметься на першу сходинку турнірної таблиці очікуючи результат матчу донецького Шахтаря, який зараз займає першу сходинку з відривом у 2 очки і сьогодні зіграє з Оболонь-Бровар через дві години після початку нашого матчу