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Ліверпуль - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2022, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
4'
Лестер Сіті
Лестер
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
33%
Нічия
33%
Лестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Leicester City is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 10 times, there have been 4 draws while Leicester City have won 3 times. The goal difference is 28-16 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 35 meetings, Liverpool FC have won 18 times, there have been 7 draws while Leicester City have won 10 times. The goal difference is 55-39 in favour of Liverpool FC.
  • Leicester City's last away win against Liverpool FC was in 2000.
  • Last season's matches: 2-0 (Liverpool FC at home) and 1-0 (Leicester City at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Leicester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Leicester City have a winning streak of 4 matches.
  • Leicester City have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Leicester City in their last 12 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 5-2-1.
  • Leicester City's away record this season: 3-0-5.
  • Roberto Firmino is Liverpool FC's top scorer with 7 goals. James Maddison has scored 7 times for Leicester City.
  • Leicester City have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Liverpool FC wins 1st half in 39% of their matches, Leicester City in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 39% of halftimes, Leicester City wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 56% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Liverpool FC.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Leicester City won 2, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 1.8 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 1.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Leicester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Leicester City is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.23 goals when playing at home and Leicester City scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
10
Перемог
18
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.02.2021 - 14:30 Лестер Сіті 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Derby County Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ньюкасл П
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Мілтон Кінс Донс 0 - 3 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Лестер Сіті 3 - 0 Завершено Ньюпорт Каунті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті В
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Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
33%
Нічия
33%
Лестер Сіті
33%
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Ліверпуль посідає шостей місце в АПЛ, в той час як Лестер іде 14-м. Розрив між командами складає вісім очок (у мерсісайдців один поєдинок в запасі).
Лестер: Ворд - Кастань, Амарті, Фас, Томас - Сумаре - Перес, Ндіді, Дьюсбері-Холл, Барнс - Дака.
Ліверпуль: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Елліот, Хендерсон, Тьяго - Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 18-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль зіграє з Лестером.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Лестер Сіті 30.12.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Лестер Сіті (Лестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 30.12.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Лестер Сіті (Лестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 10.02.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Лестер Сіті можна подивитися 30.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Лестер Сіті, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Астон Вілла - 26.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сити (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команди Лестер Сіті був зіграний проти Ньюкасл - 26.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Лестер Сіті онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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