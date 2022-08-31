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Клермон - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 11 лютого 2023, 22:00 - Габриэль Монпьед
Головний суддя: Рудди Буке
Рейтинг матчу:
Клермон
Клермон-Ферран
До початку
00 : 00 : 00
Марсель
Марсель
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Клермон
32%
Нічия
32%
Марсель
36%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-1 (Clermont Foot 63 at home) and 0-2 (Olympique Marseille at home).
  • Did you know that Clermont Foot 63 scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Clermont Foot 63 haven't lost in their last 4 games.
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 8 games.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Clermont Foot 63 haven't scored in 4 of their 11 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 10 away matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille's away record this season: 7-2-1.
  • Komnen Andric has assisted the most goals for Clermont Foot 63 with 4. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (8).
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Clermont Foot 63 wins 1st half in 20% of their matches, Olympique Marseille in 42% of their matches.
  • Clermont Foot 63 wins 20% of halftimes, Olympique Marseille wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Clermont Foot 63 leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Clermont Foot 63 is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than Clermont Foot 63.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Clermont Foot 63's.
  • Clermont Foot 63 has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 4 games against Clermont Foot 63 (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Clermont Foot 63 won 1, Olympique Marseille won 3, 0 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 1 of their last 3 Ligue 1 games against Clermont Foot 63.
  • Clermont Foot 63 have won just 1 of their last 3 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Clermont Foot 63 scores 0.75 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 1 goals against Clermont Foot 63 (on average).
  • Average number of goals in meetings between Clermont Foot 63 and Olympique Marseille is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Clermont Foot 63 and Olympique Marseille is 0.75.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Clermont Foot 63 scores 1.05 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Clermont Foot 63 were number 15 in the table with 21 points. Now they are number 11 with 30 points.
  • Clermont Foot 63 have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Клермон
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Марсель 1 - 0 Завершено Клермон
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.02.2022 - 21:45 Марсель 0 - 2 Завершено Клермон
Чемпіонат Франції 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Клермон 0 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Клермон
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 14:00 Клермон 0 - 2 Завершено Монако П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Лілль 0 - 0 Завершено Клермон Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Клермон 0 - 0 Завершено Нант Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Анже 1 - 2 Завершено Клермон В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 20:00 Клермон 2 - 1 Завершено Ренн В
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Останні матчі - Марсель
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Марсель 1 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Нант 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монако Н
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Клермон
32%
Нічия
32%
Марсель
36%
Трансляція
Інфо
Марсель іде третім із 14 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 46 очок.
Інфо
Клермон іде одинадцятим із 8 перемогами, 6 нічиїми та 8 поразками — 30 очок.
Запасні: Бланко, Каборе, Баї, Мбемба, Ельмас, Паєт, Унахі, Вітінья.
Марсель: Лопес — Жиго, Балерді, Колашинац — Клосс, Юндер, Ронж'є, Тавареш — Маліновський, Гендузі — Санчес.
Запасні: Джоко, Сіссе, Діалло, Конате, Гоналон, Рашані, Андріч, Бела.
Клермон: Діав — Ож'є, В'єтеска, Куфре — Аллевіна, Маньєн, Хауї, Боржес — Чам, Морер — Куеї.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рудди Бюке (Ам'єн, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру французької Ліги 1. На полі стадіону Габріель Монп'є (Клермон-Ферран, Франція) зіграють Клермон та Марсель.
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Анонс матчу Клермон - Марсель 11.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Клермон (Клермон-Ферран) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Габриэль Монпьед.

Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Клермон (Клермон-Ферран) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Клермон залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Клермон у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Клермон - Марсель можна подивитися 11.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Клермон - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Клермон (Клермон-Ферран)
Країна: Франция

Предыдущий матч команди Клермон був зіграний проти Монако - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 08.02.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу Клермон - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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