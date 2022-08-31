Клермон - Марсель онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Клермон - Марсель 11.02.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Клермон (Клермон-Ферран) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Габриэль Монпьед.

Дата проведення матчу: 11.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Клермон (Клермон-Ферран) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Клермон залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Клермон у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Клермон (Клермон-Ферран)

Країна: Франция



Предыдущий матч команди Клермон був зіграний проти Монако - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Игор Тудор



Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 08.02.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

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