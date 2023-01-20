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СК Дніпро-1 - Пюнік онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 21 січня 2023, 11:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
Оновити
7'
Пюнік
Ереван
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
31%
Нічия
38%
Пюнік
31%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 10:30 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Ракув П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Pakhtakor Tashkent В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Пюнік
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Пюнік 1 - 2 Завершено Базель П
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Слован 2 - 1 Завершено Пюнік П
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Жальгіріс 2 - 1 Завершено Пюнік П
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Пюнік 2 - 0 Завершено Жальгіріс В
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Пюнік 2 - 0 Завершено Слован В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
31%
Нічия
38%
Пюнік
31%
Трансляція
4'
Нічого особливого на перших хвилинах. Дніпряни пресингують, але Пюнік поки справляється.
1'
Свисток
Матч розпочався. Довбик зробив перший дотик до м'яча.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Юрчук — Хайнер, Сваток, Порох, Амаш — Танковський, Рубчинський, Пихальонок — Клименчук, Довбик, Підлепенець.
Запасні: Костик (в), Сарапій, Логінов, Гомес, Пасіч, Когут, Бабенко, Гуцуляк, Назаренко, Танчик.
Інфо
Стартовий склад Пюніка: Авагян — Жуніньо, Мількович, Братков, Давидян — Артур Авагян (к), Гарегінян, Кочук — Отубанджо, Арутюнян, Дезіре.
Запасні: Бучнєв (в), Рістевскі, Сантос, Дашян, Юрічич, Карасюк, Баранов, Коваленко, Спіровскі, Малакян, Карабальйо.
Дніпро-1 уже провів на турецькому сборі три спаринги: нічия з Динамо Тбілісі, перемога над Пахтакором і поразка від Ракува.
Команда Кучера продовжує підготовку до відновлення сезону. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Дніпром-1 і Пюніком.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Пюнік 21.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Пюнік (Ереван) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 21.01.2023
Час початку матчу: 11:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Пюнік можна подивитися 21.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Пюнік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ракув - 20.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Ракув.

Команда гостей

Назва: Пюнік (Ереван)
Країна: Армения

команди Пюнік був зіграний проти Базель - 03.11.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Базель.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Пюнік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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