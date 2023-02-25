Лестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

25.02.2023 в 15:00 Перші оклигали, другі не здулися. Лестер – Арсенал. Анонс та прогноз матчу 25-го туру АПЛ на 25.02.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "лисами" та "канонірами" у рамках чемпіонату Англії