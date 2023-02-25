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Лестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 лютого 2023, 17:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
0 - 0
Оновити
перерыв
Арсенал
Лондон
Хід матчу
39' Martinelli, Gabriel
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
28%
Нічия
31%
Арсенал
41%
Цікаві факти
  • During the last 17 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 4 times, there have been 6 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 28-20 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 34 meetings, Leicester City have won 5 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 21 times. The goal difference is 71-35 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Leicester City (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Leicester City scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Leicester City have a winning streak of 3 matches.
  • Leicester City haven't lost in their last 4 games.
  • Leicester City haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • Leicester City haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • James Maddison is Leicester City's top scorer with 9 goals. Bukayo Saka has scored 9 times for Arsenal FC.
  • James Maddison has assisted the most goals for Leicester City with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (8).
  • James Maddison has more yellow cards (6) than any other player at Leicester City. Bukayo Saka has collected 5 for Arsenal FC.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 32% of their matches, Arsenal FC in 46% of their matches.
  • Leicester City wins 32% of halftimes, Arsenal FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 1, Arsenal FC won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Leicester City scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.2 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Arsenal FC is 1.6.
  • Leicester City scores 1.5 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
18
Ігор
10
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 18:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
28.02.2021 - 14:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Арсенал
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 14:30 Уолсол 0 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Головні події
39'
Martinelli, Gabriel
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
28%
Нічия
31%
Арсенал
41%
Склади команд
12
Ward, Danny
16
Kristiansen, Victor
4
Faes, Wout
19
Souttar, Harry
27
Тімоті Кастань
25
Ndidi, Wilfred
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
7
Barnes, Harvey
26
Денніс Прает
37
Tete
14
Iheanacho, Kelechi
23
Ramsdale, Aaron
21
White, Ben
17
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
34
Ґраніт Джака
17
Saka, Bukayo
26
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 14
    Iheanacho, Kelechi
    Форвард
  • 7
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 26
    Денніс Прает
    Півзахисник
  • 37
    Tete
    Півзахисник
  • 25
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
  • 19
    Souttar, Harry
    Захисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 12
    Ward, Danny
    Воротар
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    39
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 21
    White, Ben
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Брендан Роджерс
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
27%
Володіння м'ячем
73%
Удари повз
2
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
7
Кутові
5
3
Офсайди
1
4
Фоли
3
ЖК
1
Трансляція
45+2'
А ось класний розрізний пас на Барнса, здавалося, нарешті пройшла контра у Лестера, але Рамсдейл вчасно і надійно вийшов.
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Довге закидання на Іхеаначо, але не зміг зачепитися форвард за м'яч - а міг бути небезпечний контрвипад
41'
Кутовий
Кутовий для Арса - навіс на Мартінеллі дуже низький, захисник не зміг скластися, щоб концентровано пробити по воротах
38'
Жовта картка
А ось і перша жовта – Мартінеллі пішов у підкат на явний фол. Тут більше за наміри
37'
Іхеаначо на газоні, зачепив його Габріел по обличчю. Але без злого наміру.
36'
А ось контра Лестера 4:3 - могло бути гостро, але знову загальмувалися господарі, нічого цікавого не придумавши
35'
І знову володіння Арсенал. Але знову без вибуху
31'
Офсайд
А ось Зінченко ледь не привіз – головою скинув м'яч супернику, проте пощастило, що потім пішов пас у офсайд. А міг бути вихід віч-на-віч
29'
Небезпечний момент
Але ні, після перегляду ВАР суддя скасував гол – на виході кіпера Лестера Уайт явно тримав руками. Фол таки був, гол не зарахований!
26'
Небезпечний момент
Гоооол! Каноніри таки забили! Після кутового Уорда кулаком виносить м'яч, але на підборі Троссар, який метрів з 18-ти кладе точно в дев'ятку! Красиво зайшло!
23'
А ось навіс від Бена Уайта, який легко на виході забрав Уорд
22'
Інфо
0:5 за ударами статистика, а ось у площину - по нулях
21'
І знову неточний навіс від Сака. Чи це він так у ворота намагався закинути...
19'
Продовжує начебто і непогано розігрувати Арсенал на підступах, але останній пас не проходить. Лисиці поки що успішно обороняються
16'
Крутили-крутили каноніри, поки Сака не найкращим пасом не навісив за лицьову
15'
Після стартової п'ятихвилинки від Арсеналу гра дещо заспокоїлася в темпі
12'
Зінченко класно прихованим пасмо віддав у штрафну на Троссара, але його удар знову заблоковано
10'
Лестер у контру втік. Здавалося, могло бути перспективно, але якось загальмувалась атака, і нічого з неї лисиці вичавити не змогли
7'
Інфо
Більше 80% володіння у канонірів зараз. Така ось статистика
5'
Джака вивалився з флангу у штрафну, пробив, але Костань встиг вставити ногу. Але підхід хороший
3'
Лестер поки що грає від своїх воріт, другим номером
2'
Арсенал активно розпочав - ось Едегор відразу дав по воротах, щоправда, набагато вище
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Лестер перед звітним туром розташувався на 14 місці з 24 очками
Зазначимо, що Арсенал лідирує у таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на одне очко
Інфо
Олександр Зінченко сьогодні не просто у стартовому складі – він капітан в Арсеналі!
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Рамсдейл, Уайт, Саліба, Магальянс, Зінченко, Едегор, Жоржіньо, Джака, Сака, Мартінеллі, Троссард
Інфо
Стартовий склад Лестера: Уорд, Кастань, Суттар, Фас, Крістансен, Дьюсбері-Холл, Ндіді, Прат, Барнс, Тете, Іхеаначо
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Крейг Поусон
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 25-го туру АПЛ Лестер - Арсенал
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Анонс матчу Лестер Сіті - Арсенал 25.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Лестер Сіті (Лестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 25.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Лестер Сіті (Лестер) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Брендан Роджерс и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лестер Сіті - Арсенал можна подивитися 25.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лестер Сіті - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сіті (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команди Лестер Сіті був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Астон Вілла - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Лестер Сіті - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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