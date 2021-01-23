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Шахтар - Лудогорець онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 31 січня 2023, 16:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 2
Оновити
82'
Лудогорець
Разград
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
32%
Нічия
40%
Лудогорець
28%
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Лудогорець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2019/2020
26.06.2019 - 18:15 Шахтар 3 - 0 Завершено Лудогорець
Контрольные матчи сборной 2017/2018
20.01.2018 - 16:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
27.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Копер Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 16:30 Шахтар 1 - 2 Завершено Аустрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Лудогорець
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Рома 3 - 1 Завершено Лудогорець П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Лудогорець 0 - 1 Завершено Бетіс П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Лудогорець 2 - 0 Завершено ХІК В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 ХІК 1 - 1 Завершено Лудогорець Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Бетіс 3 - 2 Завершено Лудогорець П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
32%
Нічия
40%
Лудогорець
28%
Трансляція
78'
Жовта картка
Бондаренко в центральному колі зупинив контратаку фолом проти Тісери.
76'
Нонато в центральному колі зіштовхнувся з Джурасеком, після чого обидва залишаються на траві.
74'
Подачу з правого флангу Бондар вибив за межі штрафного.
72'
Гоооол!!!
ГОЛ! Криськів перед центральним входом до чужого штрафного поклав суперника відбором, після чого Бондаренко бив у центр воріт, а голкіпер відбив на ногу Траоре!
70'
Шахтар потрохи переходить до чужої половини.
68'
Роспутько перехопив передачу суперників до лівого флангу контратаки.
66'
Заміна
Ціла група замін у Шахтаря. Зубков, Бондаренко, Матвієнко, Бондар, Криськів, Джурасек, Траоре.
66'
Небезпечний момент
Пузанков потягнув із ближньої дев'ятки штрафний від Десподова з лівого флангу!
65'
Заміна
Степаненко вийшов замість Назарини.
63'
Назарину також викотили за межі поля на стільчику.
62'
На тому ж місці, що й Очеретько, лежить наразі Назарина.
60'
Глущенка збили в центральній зоні, проте атака вже розгорталась ліворуч на Роспутька, тому рефері міг и й не зупиняти її.
58'
Фол в атаці на лівому фланзі від Текпетея проти Фарини.
56'
Постріл від Текпетея з центральної зони перед штрафним влучив у ногу Тейлора.
54'
Тейлор не пустив собі за спину закидання до лівого флангу атаки суперників.
52'
Тримає м'яч на половині Шахтаря Лудогорець.
50'
Ющенко здалеку з правого флангу виконав постріл над воротами.
Інфо
Шахтар (2 тайм): Пузанков — Тейлор, Козік, Фарина, Роспутько — Назарина — Ющенко, Сігеєв, Глущенко, Тотовицький — Погорілий.
48'
Офсайд
Тотовицький помилився в центрі поля, але потім партнер віддавав завершальний пас на Текпетея з офсайду всередині штрафного.
46'
Текпетей із лівого флангу забіг до штрафного, але його передача пройшла повз усіх у дальній бік поля.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Шахтар опинився під тиском та двічі результативно помилився в захисті. Натомість, команда Йовічевіча втратила через травму Очеретька, а також зусиллями Сікана згаяла дві непогані атаки.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Сікану не дозволили розвернутись на лівому фланзі штрафного двоє суперників.
42'
Удруге лежить на газоні Текпетей. То може вже й на заміну?
40'
Офсайд
Тейлора піймала в офсайд передача до правого флангу атаки.
39'
Лудогорець намагається скинути темп гри до мінімального.
37'
Пошкодження в Текпетея в центральному колі, після підкату Сігеєва.
35'
Фол в атаці від Сікана в боротьбі за закидання до лівого флангу штрафного проти Вердона.
33'
Жовта картка
Десподов не захотів помовчати за вимогою рефері.
33'
Козік корпусом не пустив Тіаго до м'яча на лівому фланзі штрафного під час передачі на хід.
31'
Заміна
Сігеєв гратиме замість Очеретька.
29'
Гоооол!!!
Гол. Недялков із лівого флангу мав час на виконання прострілу до ближнього кута воротарського, де опинився Нонато.
27'
Гоооол!!!
Гол. Контратака через лівий фланг від Лудогорця завершилась подачею Недялкова до центру штрафного, а Тіаго в центрі в два дотики переграв Пятова.
26'
Небезпечний момент
Сікан завершував передачу до правого флангу штрафного з гострого кута під ближню стійку, але Падт там і чатував на м'яч.
25'
Очеретько залишить поле на доволі цікавому стільці з колесиками.
23'
Очеретько отримав пошкодження за підсумком падіння з боротьби на чужій половині.
21'
Щільний пресинг від Лудогорця заважає Шахтарю грати в атаці.
19'
Небезпечний момент
Дивовижний сейв від Пятова від удару низом від Наресі низом у ближній кут із центру штрафного на завершення передачі Десподова з правого флангу!
18'
Не вдається Шахтарю затягнути м'яч на чужу половину.
16'
Текпетей утік на правому фланзі атаки від Гочолейшвілі, але Ракицький блокував простріл на кутовий.
13'
Тримається м'яч у болгарської команди цими хвилинами.
11'
Зі штрафного Несподов пробив у стінку.
10'
Десподова перед власним штрафним зустрів під час зміщення з лівого флангу фолом Ракицький.
8'
Передача з глибини половини Лудогорця пішла до правого флангу на Гочолейшвілі.
6'
Фол в атаці на правому фланзі від Текпетея проти Гочолейшвілі.
4'
Лудогорець розпочав із пресингу на чужій половині поля.
2'
Яскраве сонце затуляє для камери ворота суперників, тож загальний план для глядачі невиграшний.
1'
Передачу з правого флангу атаки суперників перехопив П'ятов.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Слуга, Хабіл, Терзієв, Пластун, Групер, Пьотрковські, Тісера, Дєлєв, Жоржиньйо.
Лудогорець: Падт — Вітри, Вердон, Русо, Недялков — Шоу, Наресі — Текпетей, Нонато, Десподов — Тіаго.
Запасні: Пузанков, Михайліченко, Матвієнко, Фарина, Роспутько, Сігеєв, Степаненко, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Ющенко, Траоре, Погорілий.
Шахтар: Пятов — Тейлор, Козік, Ракицький, Гочолейшвілі — Назарина — Очеретько, Глущенко, Тотовицький, Борячук — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Cornelia Diamond Golf Resort & Spa (Белек, Туреччина) зіграють донецький Шахтар та разградський Лудогорец.
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Анонс матчу Шахтар - Лудогорець 31.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 31.01.2023
Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Лудогорець у попередньому футбольному матчі 23.01.2021 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Лудогорець можна подивитися 31.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Лудогорець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

команди Шахтар був зіграний проти "Копер" - 27.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лудогорець (Разград)
Країна: Болгария

команди Лудогорець був зіграний проти Рома - 03.11.2022, у рамках Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Лудогорець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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