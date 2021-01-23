Шахтар - Лудогорець онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .
Дата проведення матчу: 31.01.2023
Час початку матчу: 16:30
Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Лудогорець (Разград):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Лудогорець у попередньому футбольному матчі 23.01.2021 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
команди Шахтар був зіграний проти "Копер" - 27.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Лудогорець (Разград)
Країна: Болгария
команди Лудогорець був зіграний проти Рома - 03.11.2022, у рамках Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.
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