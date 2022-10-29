Марсель - Страсбур онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Страсбур (Страсбур) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою Страсбур (Страсбур):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Страсбур та Марсель у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Фредерик Антонетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Ренн - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
Назва: Страсбур (Страсбур)
Рік заснування Страсбур (Страсбур): 1906
Країна: Франция
Тренер: Матье Ле Скорне
Предыдущий поединок команди Страсбур був зіграний проти Брест - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брест.
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