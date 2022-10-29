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Марсель - Страсбур онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 12 березня 2023, 21:45 - Стадион Велодром
Головний суддя: Pignard, Jeremie
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
0 - 0
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перерыв
Страсбур
Страсбур
Хід матчу
6' Delaine, Thomas 29' Balerdi, Leonardo 40' Nyamsi, Gerzino
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
50%
Нічия
27%
Страсбур
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Strasbourg Alsace is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 12 times, there have been 6 draws while Strasbourg Alsace have won 1 times. The goal difference is 37-14 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 35 meetings, Olympique Marseille have won 16 times, there have been 13 draws while Strasbourg Alsace have won 6 times. The goal difference is 54-34 in favour of Olympique Marseille.
  • Strasbourg Alsace's last away win against Olympique Marseille was in 1997.
  • Last season Olympique Marseille won both games against Strasbourg Alsace (4-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Olympique Marseille scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Strasbourg Alsace scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to Strasbourg Alsace in their last 4 encounters.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 13 home matches in Ligue 1 this season.
  • Strasbourg Alsace haven't scored in 3 of their 12 away matches in Ligue 1 this season.
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 9 goals. Habib Diallo has scored 13 times for Strasbourg Alsace.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 8. Jeanricner Bellegarde is Strasbourg Alsace's biggest assister (5).
  • Valentin Rongier has more yellow cards (5) than any other player at Olympique Marseille. Ismael Doukoure has collected 5 for Strasbourg Alsace.
  • A year ago, Strasbourg Alsace were number 5 in the table with 43 points. Now they are number 16 with 22 points.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 38% of their matches, Strasbourg Alsace in 27% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 38% of halftimes, Strasbourg Alsace wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Strasbourg Alsace leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Strasbourg Alsace is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than Strasbourg Alsace.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Strasbourg Alsace's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against Strasbourg Alsace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 3, Strasbourg Alsace won 0, 2 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Strasbourg Alsace.
  • Strasbourg Alsace have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 2 goals in a match against Strasbourg Alsace and Strasbourg Alsace scores 0.6 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Strasbourg Alsace is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Strasbourg Alsace is 0.6.
  • Olympique Marseille scores 1.64 goals when playing at home and Strasbourg Alsace scores 1.15 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Марсель
6
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Страсбур
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Страсбур 2 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
21.05.2022 - 22:00 Марсель 4 - 0 Завершено Страсбур
Чемпіонат Франції 2021/2022
12.12.2021 - 18:00 Страсбур 0 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2020/2021
30.04.2021 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Страсбур
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Ренн 0 - 1 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Марсель 2 - 3 Завершено Аннесі П
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Тулуза 2 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 22:49 Клермон 0 - 2 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Страсбур
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Страсбур 0 - 1 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 16:00 Клермон 1 - 1 Завершено Страсбур Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Страсбур 2 - 1 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лілль 2 - 0 Завершено Страсбур П
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Страсбур 2 - 0 Завершено Монпельє В
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Новини команд
Головні події
40'
Nyamsi, Gerzino
Balerdi, Leonardo
29'
6'
Delaine, Thomas
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
50%
Нічия
27%
Страсбур
23%
Склади команд
16
Пау Лопес
23
Сеад Колашінац
5
Balerdi, Leonardo
99
Mbemba, Chancel
30
Tavares, Nuno
27
Жордан Верету
21
Валентін Ронжьє
7
Clauss, Jonathan
18
Руслан Малиновський
17
Under, Cengiz
70
Алексіс Санчес
1
Sels, Matz
13
Dagba, Colin
22
Nyamsi, Gerzino
24
Александр Джіку
32
Guilbert, Frederic
6
Aholou, Jean Eudes
8
Sanson, Morgan
11
Lienard, Dimitri
3
Delaine, Thomas
9
Кевін Гамейро
20
Diallo, Habib
Стартовий склад
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
    29
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 9
    Кевін Гамейро
    Форвард
  • 20
    Diallo, Habib
    Форвард
  • 32
    Guilbert, Frederic
    Захисник
  • 6
    Aholou, Jean Eudes
  • 8
    Sanson, Morgan
    Півзахисник
  • 11
    Lienard, Dimitri
    Півзахисник
  • 3
    Delaine, Thomas
    Захисник
    6
  • 13
    Dagba, Colin
  • 22
    Nyamsi, Gerzino
    Захисник
    40
  • 24
    Александр Джіку
    Захисник
  • 1
    Sels, Matz
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Фредерик Антонетти
Статистика матчу
6
Штрафні
4
3
Фоли
5
ЖК
2
1
Офсайди
1
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
2
Кутові
3
2
Сейви
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Удари повз
4
1
ЧК
Трансляція
40'
Жовта картка
Ньямсі попереджений тепер. Гравець досить грубо грав у відборі й отримав жовту картку.
37'
Небезпечний момент
Навісну передачу в центр штрафного майданчика потужним ударом головою замкнув Кевін Гамейро, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
33'
В центрі поля знову йде гра. Жодна з команд не може переважити терези в свою сторону і створити небезпеку.
29'
Червона картка
Червона картка в нас! Балерді її отримує за грубий фол неподалік своїх воріт! Команда Маліновського опиняється в меншості.
25'
Санчес класно забігав вперед під передачу Ундера, але Дженгіз не зрозумів партнера по команді, й перспективна атака не вдалася.
21'
Страсбур намагається комбінувати в центрі поля, але робити це під тиском суперника досить складно.
17'
Небезпечний момент
Який шанс у Страсбура! Ньянсу бив в дотик після класного пасу з фланга. Голкіпер у класному стрибку парирував.
14'
Маліновський виконував класну діагональ на партнера по команді, але зробити це прицільно не вдалося.
11'
Ундер флангом мчить до воріт, але захисник встигає повернутись і втрутитись у боротьбу за м'яч.
7'
Жовта картка
Делен досить грубо сфолив в атаці. Тепер він заслужено отримує гірчичник від судді.
4'
Марсель володіє м'ячем в центрі поля. Страсбур намагається високо пресингувати, але поки що це не призводить до результату.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Марсель: Лопес, Колашинац, Балерді, Мбемба, Тавареш, Верету, Ронжьє, Клаусс, Маліновський, Ундер, Санчес. Страсбур: Селс, Джіку, Ньямсі, Дагба, Делен, Лінард, Сансон, Аолу, Гільбер, Діалло, Гамейро.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Марсель - Страсбур.
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Анонс матчу Марсель - Страсбур 12.03.2023, Чемпіонат Франції

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Страсбур (Страсбур) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Марсель (Марсель) та командою Страсбур (Страсбур):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Страсбур та Марсель у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Фредерик Антонетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Страсбур можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Страсбур, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Ренн - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Страсбур (Страсбур)
Рік заснування Страсбур (Страсбур): 1906
Країна: Франция
Тренер: Матье Ле Скорне

Предыдущий поединок команди Страсбур був зіграний проти Брест - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брест.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Страсбур онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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