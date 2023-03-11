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Реал - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 березня 2023, 15:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
2 - 1
Оновити
70'
Еспаньол
Барселона
Хід матчу
8' Хоселу 19' Леандро Кабрера 22' Junior, Vinicius 32' Junior, Vinicius 39' Militao, Eder
56' Regano, Oscar
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
18%
Еспаньол
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Espanyol Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Espanyol Barcelona is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 24 times, there have been 3 draws while Espanyol Barcelona have won 1 times. The goal difference is 74-17 in favour of Real Madrid.
  • During the last 57 meetings, Real Madrid have won 42 times, there have been 6 draws while Espanyol Barcelona have won 9 times. The goal difference is 126-41 in favour of Real Madrid.
  • Espanyol Barcelona's last away win against Real Madrid was in 1996.
  • Last season's matches: 4-0 (Real Madrid at home) and 2-1 (Espanyol Barcelona at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Espanyol Barcelona in their last 26 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 1 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 7-4-0.
  • Espanyol Barcelona's away record this season: 3-5-4.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 11 goals. Joselu has scored 11 times for Espanyol Barcelona.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Brian Olivan is Espanyol Barcelona's biggest assister (5).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (6) than any other player at Real Madrid. Oscar Regano has collected 8 for Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, Espanyol Barcelona in 6% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, Espanyol Barcelona wins 6%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Espanyol Barcelona.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Espanyol Barcelona won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against Espanyol Barcelona and Espanyol Barcelona scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Espanyol Barcelona is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Espanyol Barcelona is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.17 goals when playing at home and Espanyol Barcelona scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Real Madrid has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
18
Перемог
22
Ігор
2
Перемог
Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Еспаньол 2 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
28.06.2020 - 23:30 Еспаньол 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 15:00 Вальядолід 2 - 1 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 15:00 Еспаньол 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 15:00 Ельче 0 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 15:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Осасуна Н
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Головні події
56'
Regano, Oscar
ГООЛ! Militao, Eder
39'
Junior, Vinicius
32'
ГООЛ! Junior, Vinicius
22'
19'
Леандро Кабрера
8'
Хоселу ГООЛ!
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
18%
Еспаньол
41%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
25
Camavinga, Eduardo
6
Nacho
14
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
20
Junior, Vinicius
21
Rodrygo
15
Федеріко Вальверде
13
Фернандо Пачеко
18
Regano, Oscar
24
Gomez, Sergi
23
Montes, Cesar
4
Леандро Кабрера
27
Sanchez Saez, Ruben
12
de Souza Costa, Vinicius
16
Gragera, Jose
10
Серхi Дардер
9
Хоселу
17
Braithwaite, Martin
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
    32 22
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
    39
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 9
    Хоселу
    Форвард
    8
  • 17
    Braithwaite, Martin
    Форвард
  • 27
    Sanchez Saez, Ruben
    Захисник
  • 12
    de Souza Costa, Vinicius
  • 16
    Gragera, Jose
    Півзахисник
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 18
    Regano, Oscar
    Захисник
    56
  • 24
    Gomez, Sergi
    Захисник
  • 23
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 4
    Леандро Кабрера
    Захисник
    19
  • 13
    Фернандо Пачеко
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Martinez, Diego
Статистика матчу
9
Штрафні
8
8
Фоли
9
7
Блоковано ударів
2
5
Кутові
3
75%
Володіння м'ячем
25%
4
Удари в отвір
2
1
ЖК
2
6
Удари повз
3
1
Сейви
2
Трансляція
65'
Подача глибокого штрафного з лівого флангу від Крооса була перехоплена захисниками в центрі власних володінь.
63'
Зрештою, Кабрера травмувався в зіткненні з Карвахалем.
62'
Кутовий
Знову на Кабреру подали кутовий із правого флангу до відтяжки, але він знову пробив невдало.
60'
Постріл Модрича з лівого кута штрафного блокував захисник.
58'
Знову повернувся Реал до чужої половини.
56'
Жовта картка
Картка за фол проти Вінісіуса на правому фланзі захисту Хіль.
55'
Небезпечний момент
Кабрера зупинив подачу кутового з правого флангу на дальньому боці штрафного, але пробив дуже невдало повз ліву стійку.
52'
У зіткненні з Родріго отримав пошкодження Хіль біля технічної зони.
50'
Реал почав забагато залишати м'ячів на власній половині суперникам.
49'
Модрич із правого кута штрафного накидав до воротарського, але захисник не пустив м'яч до Вінісіуса.
48'
Невдала спроба Хоселу перекинути Куртуа з дуже дальньої відстані на правому фланзі.
47'
Фол проти Вінісіуса на правому фланзі захисту від Хіля.
46'
Спокійне тримання м'яча на власній половині від гостей.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Реал провалив старт першої половини зустрічі, проте згодом надолужив утрачені моменти двома красивими м'ячами. Еспаньйол атакував бадьоро на початку, проте потім згнітився й віддав перевагу суперникам на шкоду собі.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
43'
Родріго на ближній завершував простріл Вінісіуса з лівого флангу, але влучив у захисника.
41'
Реал дає суперникам трохи потримати м'яч на власній половині.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мілітао головою від поперечини завершив подачу з лівого флангу штрафного на дальній кут воротарського від Чуамені!
37'
Забагато балачок від гравців із арбітрами в грі.
35'
Кроос зі штрафного пробив у стінку.
33'
Соуза на правому фланзі захисту біля штрафного підбив ноги Модрича.
31'
Жовта картка
Картку отримав Вінісіус за фол на лівому фланзі атаки проти Санчеса.
28'
Небезпечний момент
Підкручений дальній постріл із лівого флангу від Родріго пролетів на дальньою дев'яткою.
26'
Просування Вінісіуса до лівого флангу штрафного зупинили суперники.
24'
Постріл Модрича з центральної зони перед штрафним пішов над воротами.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус фірмово закрутив із лівого флангу штрафного на завершення передачі Камавінги!
21'
Звалився м'яч із ноги Карвахаля під час спроби на дальньому боці штрафного завершити подачу з лівого флангу.
18'
Жовта картка
Кабрера отримав картку за фол проти Родріго на лівому фланзі захисту.
17'
Узагалі позбавлена швидкостей наша гра, що залишає питання, передусім, до Реала.
15'
Небезпечний момент
Куртуа лише з другої спроби забрав до рук удар Соузи на завершення подачі глибокого штрафного з правого флангу на дальню стійку.
14'
Небезпечний момент
Вінісіус зіграв на лівому фланзі штрафного на Камавінгу, а той у дотик пробив до рук воротаря.
12'
Гостям удається перекрити весь простір біля власного штрафного.
10'
Реал намагається перетягнути м'яч до чужої половини.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Еспаньйол зрештою дотиснув суперників до помилки Чуамені в центрі поля, і Хоселу перед воротарським завершив передачу з лівого флангу!
5'
Еспаньйол захищається помірно високим блоком.
3'
Тиснуть на Реал суперники на старті матчу.
1'
Крооса поклали на газон на лівому фланзі захисту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Еспаньйол іде тринадцятим із 6 перемогами, 9 нічиїми та 9 поразками — 27 очки.
Інфо
Реал іде другим із 16 перемогами, 5 нічиїми та 3 поразками — 53 очки.
Запасні: Гарсія, Калеро, Суарес, Пуадо, Оліван, Ласо, П'єрр-Габріель, Д. Гомес, Експозіто, Ніко, Алейш, Фернандес.
Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес, Кабрера — Санчес, Соуза, Грагера, Брайтвейт — Дардер — Хоселу.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Себальос, Рюдігер, Діас, Алваро.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Камавінга — Модрич, Чуамені, Кроос — Вальверде, Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хорхе Фігероа Васкес (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та каталонський Еспаньйол.
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Анонс матчу Реал - Еспаньол 11.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Еспаньол та Реал у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Еспаньол можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Еспаньол, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Предыдущий поединок команди Еспаньол був зіграний проти Вальядолід - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Еспаньол онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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