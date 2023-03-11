Реал - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Еспаньол та Реал у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес
Предыдущий поединок команди Еспаньол був зіграний проти Вальядолід - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вальядолід.
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