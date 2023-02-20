Динамо - Ауда онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Ауда 23.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Ауда (Кекава) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 23.02.2023

Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



команди Динамо був зіграний проти Рига - 20.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ауда (Кекава)

Рік заснування Ауда (Кекава): 1969

Країна: Латвия



команди Ауда був зіграний проти СК Дніпро-1 - 07.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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