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Динамо - Ауда онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 23 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
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2'
Ауда
Кекава
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
46%
Нічия
30%
Ауда
24%
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Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
46%
Нічия
30%
Ауда
24%
Трансляція
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Дячук, Попов, Дубінчак — Сидорчук, Андрієвський — Перріс, Гармаш, Волошин — Ванат.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Mardan Stadium (Анталья, Туреччина) зіграють Динамо Київ та латвійська Ауда.
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Анонс матчу Динамо - Ауда 23.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Ауда (Кекава) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 23.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Ауда можна подивитися 23.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Ауда, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Рига - 20.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ауда (Кекава)
Рік заснування Ауда (Кекава): 1969
Країна: Латвия

команди Ауда був зіграний проти СК Дніпро-1 - 07.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Ауда онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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