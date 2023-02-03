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СК Дніпро-1 - Ауда онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 07 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
1 - 0
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31'
Ауда
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
38%
Нічия
33%
Ауда
29%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Атирау В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Мура В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Сутьєска Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.01.2023 - 11:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Пюнік В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 10:30 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Ракув П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
38%
Нічия
33%
Ауда
29%
Трансляція
29'
Багато помиляються футболісти у першому таймі. Це не може не впливати на якість футболу.
26'
Траоре пробивав з гострого кута, але дуже неточно. Перший удар у латвійської команди.
25'
На жаль, темп матчу у нас не високий. Хотілося бачити більш яскравий футбол, але маємо те, що маємо.
22'
Гоооол!!!
Швидка атака вдалася українцям після високого пресингу. Після передачі Пеглоу пробив повз голкіпера Довбик.
19'
Дніпряни контролюють м'яч у центрі поля, але в перехідній фазі в підопічних Кучера проблеми.
16'
Перший удар у матчі. Після прострілу Хайнера п'ятою пробивав Довбик, але прямо в руки голкіперу.
16'
Варто відзначити високий пресинг футболістів латвійської команди, які не дають українцям спокійно виходить з захисту.
14'
Досить непросто дніпрянам грати проти команди, яка використовує схему в три центральні захисники.
11'
У центрі поля переваги в українців немає. М'яч рухається не так, як хотілося б тренерському штабу.
8'
Віддати комусь перевагу на початку зустрічі не можна. Команди по черзі контролюють м'яч, але роботи у голкіперів поки що немає.
5'
Підопічним Кучера поки не вистачає швидкості в заключній третині поля.
3'
Українці з перших хвилин грають першим номером, але поки що без ударів.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Ауда" (запасні): 27. Бретшнейдер, 99.Крапухін, 31.Озолс, 24.І.Ісаєвс, 21.Сілва, 15.Дубов, 19.Крмакманіс, 10.Остапенко.
Інфо
"Ауда" (стартовий склад): 1. Ондоа (кап), 12.Мінкевіч, 26.В.Ісаєвс, 6.Мікуліч, 13.Ачой, 8.Рафаель, 14.Савельєвс, 9.Мінчев, 30. Сукебеліс, 11.Траоре, 7.Улімбашевс
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 18.Гомес, 42.Пасіч, 46.Кононов, 6.Горбунов, 8.Когут, 28.Підлепенець, 29. Назаренко, 30. Танковський, 43.Танчик.
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): 93.Валеф, 44.Хайнер, 45.Сваток (кап), 5.Сарапій, 76. Матарріта, 14.Бабенко, 10.Піхальонок, 41.Рубчинський, 19.Гуцуляк, 47.Пеглоу, 7.Довбик.
Інфо
Минулого року спортклубівці грали спаринг з "Аудою" і поступилися 0:1 – ця зустріч й досі була єдиною для СК "Дніпро-1" з представниками Латвії.
Інфо
Для українців це буде заключний спаринг у це зимове міжсезоння. Суперником дніпрян стане латиський клуб "Ауда" з Кекави. Головним успіхом команди у 2022 році став виступ у Кубку Латвії, котрий "Ауда" і виборола, перегравши у фіналі ризький РФШ 1:0.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Дніпром-1" та "Аудой". Гра розпочнеться в 16:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Ауда 07.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Ауда проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 07.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Ауда можна подивитися 07.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Ауда, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Атирау - 03.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Ауда
Рік заснування Ауда: 1969
Країна: Латвия

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Ауда онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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