СК Дніпро-1 - Ауда онлайн трансляція матчу

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Для українців це буде заключний спаринг у це зимове міжсезоння. Суперником дніпрян стане латиський клуб "Ауда" з Кекави. Головним успіхом команди у 2022 році став виступ у Кубку Латвії, котрий "Ауда" і виборола, перегравши у фіналі ризький РФШ 1:0.