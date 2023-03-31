ФК Минай - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Минай - Інгулець 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 01.04.2023

Час початку матчу: 12:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Минай (Минай) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Минай, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 12.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Інгулець можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Колос - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Чорноморець - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.