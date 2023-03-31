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ФК Минай - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 квітня 2023, 12:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
8'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
31%
Нічия
24%
Інгулець
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Minaj and FC Ingulets Petrove is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Minaj have won 1 times, there have been 5 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 8-8 in favour of FC Minaj.
  • Did you know that FC Minaj scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-3-4.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 1-4-3.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 15% of their matches, FC Ingulets Petrove in 30% of their matches.
  • FC Minaj wins 15% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Minaj.
  • On their last meeting FC Minaj won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Minaj.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 1, FC Ingulets Petrove won 1, 3 draws.
  • FC Minaj scores 1.2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.2 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Ingulets Petrove is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Ingulets Petrove is 1.6.
  • FC Minaj scores 0.67 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
2
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021
03.10.2020 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 ФК Минай 0 - 1 Завершено Мактаарал П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Вєчиста П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 14:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Македонія Гьорче Петров В
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Новини команд
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
31%
Нічия
24%
Інгулець
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 76
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Півзахисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 21
    Руслан Паламар
    Півзахисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 14
    Kravchuk, Danylo
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Трансляція
3'
Ковальов кинувся у підкат і заблокував дальній удар Гечева.
1'
Пішло закидання до карного на Козака, Бандура випередив суперника.
1'
Свисток
Минай розпочав матч із центра поля.
Інфо
Суддя в полі — Катерина Монзуль.
Інфо
Стартовий склад Минаю: Бандура (в)(к), Вітенчук, Гечев, Гончар, Кравчук, Мельник, Паламар, Рогозинський, Твердохліб, Трубочкін, Шишка. Головний тренер — Володимир Шаран.
Запасні: Булеза, Вишневський, Голуб, Дмитрук, Кемкін, Колесник, Коломоєць, Петько, Савченко, Чуєв.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Білик (в), Нагієв, Кучеренко (к), Ковальов (к), Смоляков, Ченбай, Поспєлов, Кухарук, Головкін, Козак, Кравчук. Головний тренер — Сергій Ковалець.
Запасні: Паламарчук (в), Марусич, Павлов, Коробенко, Сидоренко, Козиренко, Резепов, Мельничук, Одарюк, Запорожець, Осипенко.
Поєдинок першого кола завершився з рахунком 1:2 на користь Минаю.
Нагадаємо, що команда з Петрового йде на десятому рядку, підопічні Шарана — тринадцяті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду УПЛ між Минаєм та Інгульцем.
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Анонс матчу ФК Минай - Інгулець 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Минай (Минай) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 12:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Минай (Минай) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Минай, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 12.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Інгулець можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Колос - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Чорноморець - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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