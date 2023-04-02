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Реал - Вальядолід онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 квітня 2023, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
5 - 0
Оновити
72'
Вальядолід
Вальядолид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
22' Rodrygo 29' Карім Бензема 32' Карім Бензема 36' Карім Бензема
46' Perez, Luis Вийшов: Кiке 46' Hongla, Martin Вийшов: Aguado, Alvaro 46' Роке Меса Вийшов: Оскар Плано
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
42%
Вальядолід
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Valladolid when Real Madrid is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 3 draws while Real Valladolid have won 2 times. The goal difference is 53-21 in favour of Real Madrid.
  • During the last 41 meetings, Real Madrid have won 26 times, there have been 11 draws while Real Valladolid have won 4 times. The goal difference is 89-37 in favour of Real Madrid.
  • Real Valladolid's last away win against Real Madrid was in 2000.
  • Did you know that Real Madrid scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Valladolid scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Valladolid haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Real Valladolid in their last 13 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Real Valladolid haven't scored in 7 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 8-4-0.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 5. Gonzalo Plata is Real Valladolid's biggest assister (4).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Javi Sanchez has collected 10 for Real Valladolid.
  • Real Valladolid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Real Valladolid in 26% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Real Valladolid wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Real Valladolid leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Valladolid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Real Valladolid won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against Real Valladolid and Real Valladolid scores 0.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Valladolid is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Real Madrid scores 2.23 goals when playing at home and Real Valladolid scores 1.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
9
Перемог
11
Ігор
0
Перемог
Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.12.2022 - 22:30 Вальядолід 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолід 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
26.01.2020 - 22:15 Вальядолід 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.03.2023 - 22:00 Вальядолід 1 - 3 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 17:15 Ельче 1 - 1 Завершено Вальядолід Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 15:00 Вальядолід 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 17:15 Сельта 3 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 17:15 Бетіс 2 - 1 Завершено Вальядолід П
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Головні події
46'
Perez, Luis
Вийшов: Кiке
46'
Hongla, Martin
Вийшов: Aguado, Alvaro
46'
Роке Меса
Вийшов: Оскар Плано
ГООЛ! Карім Бензема
36'
ГООЛ! Карім Бензема
32'
ГООЛ! Карім Бензема
29'
ГООЛ! Rodrygo
22'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
29%
Нічия
42%
Вальядолід
29%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
21
Camavinga, Eduardo
8
Давід Алаба
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
11
Asensio, Marco
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
20
Junior, Vinicius
9
Карім Бензема
21
Rodrygo
13
Серхiо Асенхо
27
Fresneda, Ivan
24
Fernandez, Joaquin
41
El Yamiq, Jawad
2
Perez, Luis
17
Роке Меса
20
Hongla, Martin
8
Monchu
39
Rosa, Lucas
19
Plata, Gonzalo
7
Серхіо Леон
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
    36 32 29
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
    22
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 19
    Plata, Gonzalo
  • 7
    Серхіо Леон
    Форвард
  • 2
    Perez, Luis
    46
  • 17
    Роке Меса
    Півзахисник
    46
  • 20
    Hongla, Martin
    Півзахисник
    46
  • 8
    Monchu
  • 39
    Rosa, Lucas
    Захисник
  • 27
    Fresneda, Ivan
    Захисник
  • 24
    Fernandez, Joaquin
    Захисник
  • 41
    El Yamiq, Jawad
    Захисник
  • 13
    Серхiо Асенхо
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Хосе Рохо Мартин
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
12
Удари в отвір
1
3
Удари повз
4
9
Штрафні
7
6
Кутові
1
1
Сейви
8
7
Фоли
8
2
Блоковано ударів
3
Офсайди
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Вальядолід
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
66'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус отримав передачу Алаби з глибини поля до лівого флангу штрафного, після чого покотив під удар Родріго, а той у два дотики пробив низом у дальній кут.
65'
Заміна
Замість Бензема дограватиме Азар.
64'
Жовта картка
Картку дали Фреснеді за фол проти Вінісіуса на правому фланзі захисту.
63'
Небезпечний момент
Штанга! У ближній каркас воріт із оівого флангу штрафного пробив Родріго, отримавши закидання з власного штрафного аж від Куртуа!
62'
Інфо
Карім Бензема. Його 7-хвилинний хет-трик став найшвидшим для Реала Мадрид у Ла Лізі з 19 квітня 1992 року, коли Фернандо Єрро знадобилося лише 6 хвилин, щоб забити 3 голи в домашньому переможному матчі над Еспаньйолом(7:0).
61'
Інфо
Останні 23 хет-трики Ла Ліги зробили 20 різних гравців (повторюються лише Ен-Несірі, Сансет і Бензема).
61'
Заміна
Росу поміняли на Торреса.
59'
Росу скоро замінять, бо в нього якесь пощкодження.
57'
Вінісіус із лівого флангу штрафного крутив у дальній кут, але Фернандес блокував.
55'
Не пустили до Бензема простріл Асенсіо з лівого флангу штрафного.
53'
Передачу з правого флангу від Плати у відтяжку дальнім ударом над воротами завершив Мончу.
52'
Плата потужно пробивав із правого флангу штрафного в ближній кут, але Куртуа закрив ворота собою.
50'
Дрібним фолом Камавінга зупинив на чужій половині Плату.
48'
Небезпечний момент
До рук воротаря пробив Бензема низом, обігравши суперника на правому фланзі штрафного.
47'
Небезпечний момент
Штанга! Кіке розвернувся біля входу до правого флангу штрафного, проте підкрутив у дальній каркас воріт!
46'
Заміна
Хонглу поміняв Плано.
46'
Заміна
Месу поміняли на Агуадо.
46'
Заміна
Переса замінили на Кіке.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Вальядолід непогано розпочинав на чужій половині й навіть записав на свій рахунок влучання в стійку, проте потім у Реала віднайшов свій момент Родріго, а також увімкнувся на повну Бензема. Так увімкнувся, що в другій половині матчу вже й особливої потреби нема.
Свисток
Ідемо на перерву. 4:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Мілітао розвернув руками Плата на правому фланзі чужого штрафного.
42'
Абикуди запустив Васкес подачу з правого флангу штрафного.
40'
Небезпечний момент
Асенсіо на лівому фланзі штрафного зупинив передачу з глибини для Бензема, але партнер закрутив повз дальню стійку!
39'
Родріго з правого флангу штрафного покотив під удар Кроосу у відтяжку, проте захисники випередили.
37'
Вінісіус заробив кутовий прострілом із лівого флангу в ноги Хонгла.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родріго пройшов до лицьової на правому фланзі штрафного, після чого подав у воротарський на Бензема, а той поклав удар через себе в дальній кут!
34'
Затримується з контролем м'яча на чужій половині Реал.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бензема постукався на лівому фланзі атаки з Вінісіусом, після чого прискорився до пів кола перед штрафним, і потужно закрутив у дальній кут!
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вінісіус від лівого кута штрафного виконав низьку подачу на дальню стійку, а Ель Ямік та Асенхо пропустили м'яч на Бензема до порожніх воріт!
28'
Меса зробив подачу з правого флангу до рук Куртуа.
27'
А де гравці на завершення передачі Родріго з правого флангу штрафного до центру у відтяжку?
25'
Небезпечний момент
Бензема на груди в центрі штрафного приняв подачу Родріго з правого флангу, але його удар у падінні потягнув під собою воротар.
24'
Перес невдало завантажив м'яч до атаки з власної половини.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Камавінга розпочав атаку відбиранням на лівому фланзі захисту в Переса, після чого Чуамені зіграв на Асенсіо, той доставив на правий фланг штрафного для Родріго, а партнер пробив у ближній під голкіпером!
19'
Постріл від Вінісіуса з центрального входу до штрафного поцілив у захисника.
18'
Зайшов до правого флангу штрафного Васкес, упав у боротьбі, але арбітри нічого не побачили.
15'
Васкес та Асенсіо зіграли в пас на правому фланзі штрафного, але завершальний постріл у Лукаса не вийшов.
13'
Навіс від Крооса зі штрафного на лівому фланзі перелетів чужі володіння.
11'
Небезпечний момент
Мончу в дотик завершував передачу Роси з лівого флангу, але поцілив повз ближню стійку з центру штрафного.
10'
Небезпечний момент
Штанга! Меса запустив шалений постріл із пів кола перед штрафним у правий каркас воріт.
10'
Покотився в бік від дальньої стійки постріл Леона з лівого флангу штрафного низом.
8'
Кутовий
Кутовий із правого флангу Куртуа спокійно забрав у воротарському.
6'
Кроос потужно пробив здалеку з лівого флангу, але запустив м'яч над воротами.
5'
Кутовий
Ударом головою завершував Чуамені подачу кутового з лівого флангу на дальню стійку, але у ворота не влучив.
4'
На кутовий перевів захисник простріл Вінісіуса з лівого флангу.
2'
Гості поступово нав'язують пресинг на чужій половині поля.
1'
Куртуа забрав до рук кволу спробу Плати завершити подачу з лівого флангу від Роси.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Реал переміг із рахунком 2:0.
Інфо
Вальядолід іде п'ятнадцятим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 14 поразками — 28 очок.
Інфо
Реал іде другим із 17 перемогами, 5 нічиїми та 4 поразками — 56 очок.
Запасні: Масіп, Ескудеро, Торрес, Перес, Агуадо, Амалла, Плано, Кенеді, Санчес, Ларін.
Вальядолід: Асенхо — Фреснеда, Перес, Ель Ямік, Фернандес, Роса — Хонгла, Меса, Мончу — Плата, Леон.
Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Вальєхо, Азар, Модрич, Вальверде, Одріосола, Себальос, Алваро.
Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба, Камавінга — Асенсіо, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Луїс Пулідо Сантана (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Вальядолід.
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Анонс матчу Реал - Вальядолід 02.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Вальядолід (Вальядолид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Вальядолід (Вальядолид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Вальядолід та Реал у попередньому футбольному матчі 30.12.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосе Рохо Мартин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Вальядолід можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Вальядолід, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 19.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолид (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти Атлетік - 17.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Вальядолід онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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