Реал - Вальядолід онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Вальядолід 02.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Вальядолід (Вальядолид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 02.04.2023

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Вальядолід (Вальядолид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Вальядолід та Реал у попередньому футбольному матчі 30.12.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосе Рохо Мартин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 19.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Вальядолід (Вальядолид)

Рік заснування Вальядолид (Вальядолид): 1928

Країна: Испания

Тренер: Хосе Рохо Мартин



Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти Атлетік - 17.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

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