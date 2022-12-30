  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вальядолід - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Вальядолід - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 грудня 2022, 22:30 - Хосе Соррилья
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Вальядолід
Вальядолид
0 - 0
Оновити
68'
Реал
Мадрид
Хід матчу
55' Sanchez, Ivan Вийшов: Plata, Gonzalo
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
41%
Нічия
11%
Реал
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Valladolid and Real Madrid when Real Valladolid is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Real Valladolid playing at home, Real Valladolid have won 2 times, there have been 8 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 34-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 40 meetings, Real Valladolid have won 4 times, there have been 11 draws while Real Madrid have won 25 times. The goal difference is 87-37 in favour of Real Madrid.
  • Real Valladolid's last home win against Real Madrid was in 2008.
  • In LaLiga, Real Valladolid have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Valladolid scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Valladolid haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • Real Valladolid haven't scored in 3 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 6-0-1.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Real Valladolid wins 1st half in 34% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Real Valladolid wins 34% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Valladolid leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Valladolid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Valladolid won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Valladolid scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against Real Valladolid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Valladolid and Real Madrid is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Valladolid and Real Madrid is 0.4.
  • Real Valladolid scores 1.29 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.89 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вальядолід
0
Перемог
10
Ігор
8
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолід 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
26.01.2020 - 22:15 Вальядолід 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
24.08.2019 - 19:45 Реал 1 - 1 Завершено Вальядолід
Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 21:00 Атлетік 3 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 17:15 Вальядолід 2 - 1 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 15:00 Osasuna 2 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 17:15 Вальядолід 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 20:00 Вальядолід 4 - 1 Завершено Сельта В
Показати більше
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 19:45 Реал 5 - 1 Завершено Селтік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Реал П
Показати більше
Новини команд
Вальядолід - Реал Мадрид. Анонс та прогноз матчу Прімери на 30.12.2022 30.12.2022 в 13:56 Вальядолід - Реал Мадрид. Анонс та прогноз матчу Прімери на 30.12.2022 Вершкові повертаються
Кубок короля. Севілья, Ла Реал та Вальядолід розважилися, а Райо дотягнув до пенальті (+ВІДЕО) 22.12.2022 в 00:10 Кубок короля. Севілья, Ла Реал та Вальядолід розважилися, а Райо дотягнув до пенальті (+ВІДЕО) В Іспанії триває розіграш національного Кубка
Мудрик: Напевно, вибрав би бути гравцем старту в Арсеналі, ніж запасним у Реалі 15.11.2022 в 23:54 Мудрик: Напевно, вибрав би бути гравцем старту в Арсеналі, ніж запасним у Реалі Вболівальники Арсеналу кличуть українця до Лондона
Модрич розповів, коли завершить кар'єру у збірній Хорватії 25.10.2022 в 13:36 Модрич розповів, коли завершить кар'єру у збірній Хорватії Мундіаль у Катарі стане для нього останнім турніром за "шашкових"
Головні події
Sanchez, Ivan
Вийшов: Plata, Gonzalo
55'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
41%
Нічия
11%
Реал
48%
Склади команд
1
Masip, Jordi
18
Серхiо Ескудеро
5
Sanchez, Javi
24
Fernandez, Joaquin
27
Fresneda, Ivan
6
Aguado, Alvaro
8
Monchu
17
Роке Меса
10
Оскар Плано
7
Серхіо Леон
21
Sanchez, Ivan
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
22
Антоніо Рюдігер
8
Давід Алаба
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
8
Тонi Кроос
19
Данiель Себальос
11
Asensio, Marco
19
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 10
    Оскар Плано
    Форвард
  • 7
    Серхіо Леон
    Форвард
  • 21
    Sanchez, Ivan
    Півзахисник
    55
  • 6
    Aguado, Alvaro
  • 8
    Monchu
  • 17
    Роке Меса
    Півзахисник
  • 18
    Серхiо Ескудеро
    Захисник
  • 5
    Sanchez, Javi
    Захисник
  • 24
    Fernandez, Joaquin
    Захисник
  • 27
    Fresneda, Ivan
    Захисник
  • 1
    Masip, Jordi
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Рохо Мартин
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
6
Штрафні
5
2
Офсайди
1
3
Фоли
5
2
Удари в отвір
5
Кутові
6
5
Сейви
2
4
Удари повз
4
43%
Володіння м'ячем
57%
2
Блоковано ударів
1
Трансляція
64'
Офсайд
Серхіо Леон зіграв не уважно і опинився поза грою. Перспективна атака завершилася нічим.
61'
Паузи суттєво збивають і без того невисокий темп матчу. Від другого тайму очікували більш яскравого футболу, але поки що все йде за сценарієм господарів.
60'
Заміна
Родріго змінив Асенсіо.
59'
Заміна
Замість Ескудери і Меси виходять Кіке Перес та Луїс Перес. А замість Карвахаля виходить Васкес.
58'
Зараз буде ще одна заміна. Травмувався Ескудера.
55'
Заміна
Замість Івана Санчеса виходить Плата.
55'
Футболісти "Реала" насідають на ворота суперника, але моментів після перерви немає.
53'
Серхіо Леон залишається на газоні після удару від Менді. Проте, у нас покибез попереджень.
50'
Асенсіо пробивав з гострого кута, але влучив у захисника.
49'
На початку тайму складно віддати комусь перевагу. Наразі у нас досить рівна гра.
46'
Замін у перерві не було, хоча поява Модріча очікувалася.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Команди голів не забивали, але футбол не був нудним. Перші півгодини домінували гості, але потім футболісти "Вальядоліда" вирівняли гру і навіть створили декілька моментів.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
Арбітр компенсував одну хвилину.
41'
Дограють команди перший тайм. У нас поки що без голів, але футбол цікавий.
38'
Перехопили ініціативу господарі. У "Реала" зараз суттєві проблеми в опорній зоні.
36'
Небезпечний момент
Фантастичний епізод! Іван Санчес віддав на Агуаду, але його удар у стрибку парирував Куртуа.
35'
"Реал" активно грає лівим флангом, де виділяється Вінісіус.
32'
Протягом декількох хвилин футболісти "Вальядоліда" грали першим номером, але окрім удару Санчеса нема що згадати.
29'
Небезпечний момент
Центральний захисник господарів Хаві Санчес підключився до атаки, але з меж штрафної пробив повз ворота.
27'
Дуже непросто сьогодні господарям виходити із захисту в атаку. Варто відзначити гру хавбеків "Реала".
24'
"Реал" 65% ігрового часу володіє м'ячем, але втілити свою перевагу у гол не вдається.
21'
З кожною хвилиною перевага "Реала" стає все більш відчутною. Проте, реалізувати свої нагоди гості не можуть.
18'
Небезпечний момент
Удар Вінісіуса парирував голкіпер, а Бензема пробив вище воріт.
Інфо
Вже чотири кутові подали підопічні Анчелотті.
16'
В позиційних атаках "вершкові" нічого не можуть створити. Господарі захищаються організовано.
13'
Варто відзначити активний початок зустрічі від гостей. Проте, і господарі намагаються по можливості відповідати.
10'
Небезпечний момент
Ось і перший небезпечний момент у матчі. Після передачі Бенземи пробивав Асенсіо, але блискуче зіграв голкіпер.
9'
Хороша атака від господарів, але на пас Леона п'ятою ніхто не відгукнувся.
7'
Кутовий
Два поспіль стандарти подали підопічні Анчелотті, але до ударів по воротах справа не дійшла.
5'
Господарі захищаються низьким блоком, але з виходом із захисту в атаку суттєві проблеми.
3'
"Реал" з перших хвилин прогнозовано грає першим номером, але поки що без загострень у заключній третині поля.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
Відзначимо, що у гостей сталася одна зміна напередодні гри. Замість Мілітао у старті вийшов Алаба.
Команди вже вийшли на поле.
Інфо
"Вальядолід" (запасні): Асенхо, Малса, Морено, Вайссман, Гвардиола, Кенеді, Кіке, Нарваес, Перес, Плата, Роза, Торрес
Інфо
"Вальядолід" (склад): Масіп - Ескудеро, Санчес, Фреснеда, Фернандес, Агуадо, Мончу, Меса, Плано, Леон, Иван Санчес
Інфо
"Реал" (запасні): Лунін, Луїс Лопес, Алаба, Вальєхо, Начо, Азар, Модріч, Камавінга, Одріосола, Васкес, Чуамені, Родріго
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Куртуа - Карвахаль, Менді, Рюдігер, Мілітао, Кроос, Вальверде, Асенсіо, Себальос, Вінісіус, Бензема
Інфо
Не допоможе господарям у цьому матчі захисник Джавад Ель-Ямік.
Відзначимо, що "Вальядолід" у нинішньому чемпіонаті набрав 14 очок з 21 на своєму полі. Проте, проти "Реалу" буде дуже складно, адже "вершкові" мають наздоганяти "Барселону".
Друзі, всім привіт! Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 15-го туру Прімери між "Вальядолідом" та "Реалом". Гра розпочнеться о 22:30.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:45 - Сьогодні Derby County Derby County 1 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0 Завершено 21:45 - Сьогодні Лінкольн Сіті Лінкольн Сіті 1 Болтон Болтон 1 Завершено 21:45 - Сьогодні Суонсі Суонсі 4 Уотфорд Уотфорд 0 Завершено 21:45 - Сьогодні Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Reading Reading 1 Завершено 21:45 - Сьогодні Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 0 Халл Сіті Халл Сіті 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Вальядолід - Реал 30.12.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 30.12.2022
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Вальядолід та Реал у попередньому футбольному матчі 20.02.2021 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Рохо Мартин и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вальядолід - Реал можна подивитися 30.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вальядолід - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Серхио

Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти Атлетік - 08.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Кадіс - 10.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Вальядолід - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден