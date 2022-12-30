Вальядолід - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Хосе Соррилья.
Дата проведення матчу: 30.12.2022
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь между Вальядолід (Вальядолид) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення Вальядолід та Реал у попередньому футбольному матчі 20.02.2021 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Рохо Мартин и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Серхио
Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти Атлетік - 08.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Кадіс - 10.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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