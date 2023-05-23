Вальядолід - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вальядолід - "Барселона" 23.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 23.05.2023

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Pezzolano, Paulo и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)

Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928

Країна: Испания

Тренер: Хосе Рохо Мартин



Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти Кадіс - 19.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

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