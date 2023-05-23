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Вальядолід - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 травня 2023, 23:00 - Хосе Соррилья . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Вальядолід
Вальядолид
2 - 0
Оновити
66'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
2' Андреас Крістенсен 16' Fernandez, Joaquin Вийшов: Ortiz, David Torres 22' Larin, Cyle 27' Fresneda, Ivan
46' Torre Carral, Pablo Вийшов: Kessie, Franck 46' Ter Stegen, Marc-Andre Вийшов: Pena, Inaki 46' Серхi Роберто Вийшов: Kessie, Franck 57' Роке Меса Вийшов: Серхiо Ескудеро 57' Olaza, Lucas Вийшов: Monchu
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
25%
Нічия
35%
Барселона
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Valladolid and FC Barcelona is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Real Valladolid playing at home, Real Valladolid have won 3 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 35-15 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 39 meetings, Real Valladolid have won 4 times, there have been 5 draws while FC Barcelona have won 30 times. The goal difference is 94-26 in favour of FC Barcelona.
  • Real Valladolid's last home win against FC Barcelona was in 2014.
  • Real Valladolid have a losing streak of 5 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Valladolid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Valladolid have lost 5 matches in a row.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • Real Valladolid haven't won any of their last 7 games against FC Barcelona.
  • Real Valladolid haven't scored in 7 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Cyle Larin is Real Valladolid's top scorer with 7 goals. Robert Lewandowski has scored 21 times for FC Barcelona.
  • Gonzalo Plata has assisted the most goals for Real Valladolid with 5. Raphinha is FC Barcelona's biggest assister (7).
  • Javi Sanchez has more yellow cards (11) than any other player at Real Valladolid. Gavi has collected 10 for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Valladolid wins 1st half in 27% of their matches, FC Barcelona in 56% of their matches.
  • Real Valladolid wins 27% of halftimes, FC Barcelona wins 56%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When Real Valladolid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Real Valladolid is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Valladolid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Valladolid's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Valladolid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Valladolid won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Valladolid.
  • Real Valladolid have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Valladolid scores 0.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.8 goals against Real Valladolid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Valladolid and FC Barcelona is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Valladolid and FC Barcelona is 1.8.
  • Real Valladolid scores 0.96 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.06 goals when playing away (on average).
  • Real Valladolid have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Valladolid has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вальядолід
1
Перемог
11
Ігор
10
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
22.12.2020 - 23:00 Вальядолід 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
11.07.2020 - 20:15 Вальядолід 0 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Вальядолід
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.05.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 19:30 Вальядолід 0 - 3 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Вальядолід П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.04.2023 - 22:00 Атлетіко 2 - 5 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.04.2023 - 20:30 Валенсія 2 - 1 Завершено Вальядолід П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона П
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Новини команд
Головні події
Роке Меса
Вийшов: Серхiо Ескудеро
57'
Olaza, Lucas
Вийшов: Monchu
57'
46'
Torre Carral, Pablo
Вийшов: Kessie, Franck
46'
Ter Stegen, Marc-Andre
Вийшов: Pena, Inaki
46'
Серхi Роберто
Вийшов: Kessie, Franck
Fresneda, Ivan
27'
ГООЛ! Larin, Cyle
22'
Fernandez, Joaquin
Вийшов: Ortiz, David Torres
16'
ГООЛ! Андреас Крістенсен
2'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вальядолід
25%
Нічия
35%
Барселона
40%
Склади команд
1
Masip, Jordi
12
Olaza, Lucas
5
Sanchez, Javi
24
Fernandez, Joaquin
27
Fresneda, Ivan
6
Aguado, Alvaro
17
Роке Меса
10
Оскар Плано
22
Дарвiн Мачiс
25
Larin, Cyle
19
Plata, Gonzalo
1
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
15
Андреас Крістенсен
17
Alonso, Marcos
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
24
Garcia, Eric
30
Gavi
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
32
Torre Carral, Pablo
Стартовий склад
  • 22
    Дарвiн Мачiс
    Форвард
  • 25
    Larin, Cyle
    Форвард
    22
  • 19
    Plata, Gonzalo
  • 6
    Aguado, Alvaro
  • 17
    Роке Меса
    Півзахисник
  • 10
    Оскар Плано
    Форвард
  • 12
    Olaza, Lucas
    Захисник
  • 5
    Sanchez, Javi
    Захисник
  • 24
    Fernandez, Joaquin
    Захисник
    16
  • 27
    Fresneda, Ivan
    Захисник
    27
  • 1
    Masip, Jordi
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 32
    Torre Carral, Pablo
    Півзахисник
    46
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 30
    Gavi
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
    46
  • 15
    Андреас Крістенсен
    2
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Pezzolano, Paulo
  • Xavi
Статистика матчу
3
Удари в отвір
4
Удари повз
6
1
Блоковано ударів
2
8
Штрафні
9
4
Сейви
2
8
Фоли
6
Кутові
5
1
Офсайди
2
1
ЖК
49%
Володіння м'ячем
51%
LIVE
Трансляція матчу Вальядолід - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
60'
Небезпечний момент
М'яч дивом не опинився в сітці воріт Барселони! Ларін не встиг замкнути подачу Плати, але Пенья розгубився та пропустив шкіряного повз себе. Каркас врятував голкіпера.
56'
Заміна
Мончу та Ескудеро вийшли на поле замість Меси та Оласа.
52'
Рафінья знайшов на протилежному фланзі Бальде, але удар у ближній кут у лівого захисника Барси не вийшов.
50'
Вальядолід провів швидку контратаку, але удар Агуадо з передачі не виправдав очікувань. Пенья забрав м'яч, що йшов по центру.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Заміна
Хаві зняв із гри тер Штегена та Роберто. Пенья та Кессьє вийшли на другий тайм.
Вальядолід не без частки везіння здобув для себе комфортну перевагу після першого тайму. Подивимось, чи вистачить біло-фіолетовим сил зберегти позитивний результат.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано одну хвилину.
43'
Рафінья пробив зі штрафного. Вище воріт.
39'
Уже звично Рафінья створює загрозу воротам суперника. Масіп перевів м'яч на кутовий після удару бразильця головою.
37'
Ідеальний лонгбол на Ларіна вирізав Агуадо, але канадець не обробив м'яч. Це був потенційно гольовий момент.
35'
Зараз блаугранас уже показують щось схоже на чемпіонську гру, постійно тримаючи захист Вальядоліда в напрузі.
31'
Небезпечний момент
Продовжує демонструвати дива реакції Масіп! Крістенсен, звичайно, залишив шанси голкіперу, але так працювати на лінії теж треба вміти.
30'
Небезпечний момент
Масіп виконав ще один якісний сейв! І знову після удару Рафіньї. Витягнувся та відбив м'яч, який ішов у дальній кут. 2-0 на користь іспанця в цьому протистоянні.
27'
Жовта картка
Фреснеда не встигав за Торре та схопив його за футболку.
24'
Рафінья відгукнувся на передачу партнера на дальній стійці, але кут був надто гострим, щоб завдати небезпечного удару.
22'
Гоооол!!!
Іде у відрив Вальядолід! Ларін розвів воротаря та м'яч по різних кутах.
20'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Барселони! На повторі видно, що Плата падав ще до контакту з Гарсією, але VAR підтвердив рішення Грандо.
19'
Барселона активно діє в атаці, але створити по-справжньому гольовий момент їм досі не вдалося.
16'
Заміна
Фернандес травмувався та не зможе продовжити матч. Замість нього вийде Давид Торрес.
14'
Небезпечний момент
Рафінья неочікувано пробив з-під захисника у ближній кут. Масіп класно склався та парирував удар.
13'
Розмашисту атаку Вальядоліда ударом злету завершував Мачіс. Ця спроба могла створити багато проблем тер Штегену, але Роберто став на шляху м'яча.
10'
Торре взяв ініціативу на себе та завдав удару з-за меж карного майданчика. Значно вище воріт.
9'
Гравці Барси апелювали до арбітра з приводу пенальті, але Фреснеда не грав рукою і Грандо це бачив. Гра продовжується.
8'
Ларін змістився на фланг і навішував звідти, м'яч прийшов точно до рук тер Штегена.
7'
Торре жорстко зіграв проти Фреснеди, але уникнув жовтої картки. Наступного разу арбітр не пробачить.
2'
Гоооол!!!
Вальядолід відкриває рахунок уже на другій хвилині! Крістенсен зрізав м'яч у свої ворота після подачі Мачіса. Вдалий початок для господарів!
1'
Свисток
Матч розпочався.
Футболісти Вальядоліда влаштували каталонцям чемпіонський коридор. Також усі гравці сфотографувалися з банером, що засуджує расизм.
Інфо
Арбітр — Сезар Сото Грандо.
Запасні: Асенхо (в), Бікуе, Мончу, Рофіно, Тунде Акінсола, Ескудеро, Кенеді, Кіке, Леон, Роза, Давид.
Інфо
Стартовий склад Вальядоліда (4-3-3): Масіп (к) — Оласа, Санчес, Фернандес, Фреснеда — Агуадо, Меса, Плано — Мачіс, Ларін, Плата. Головний тренер — Пауло Пеццолано.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Касадо, Альба, Бускетс, Дембеле, Кессьє, Торрес, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген — Бальде, Алонсо, Крістенсен, Роберто (к) — Гаві, Гарсія, де Йонг — Торре, Левандовський, Рафінья. Головний тренер — Хаві Ернандес.
У першому колі Барса розгромила Вальядолід із рахунком 4-0.
Домашня зустріч із невмотивованою Барселоною — шанс для Вальядоліда взяти важливі для боротьби за виживання очки.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру Ла Ліги Вальядолід – Барселона.
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Останні матчі
Завершено 20:34 - Вчора Сельта Сельта 1 Жирона Жирона 1 Завершено 20:30 - Вчора Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1 Альмерія Альмерія 0 Завершено 22:00 - 22.05.2023 Ньюкасл Ньюкасл 0 Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Завершено 21:45 - 22.05.2023 Емполі Емполі 4 Ювентус Ювентус 1 Завершено 20:00 - 22.05.2023 Трабзонспор Трабзонспор 4 Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 1

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Анонс матчу Вальядолід - "Барселона" 23.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Хосе Соррилья.

Дата проведення матчу: 23.05.2023
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вальядолід (Вальядолид) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вальядолід залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вальядолід у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Pezzolano, Paulo и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вальядолід - "Барселона" можна подивитися 23.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вальядолід - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вальядолід (Вальядолид)
Рік заснування Вальядолід (Вальядолид): 1928
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Прошедший матч команди Вальядолід був зіграний проти Кадіс - 19.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Вальядолід - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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