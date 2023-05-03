Манчестер Сіті - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" 03.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 03.05.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 29.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

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