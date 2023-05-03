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Манчестер Сіті - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 травня 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
27'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
21%
Нічия
32%
Вест Хем Юнайтед
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and West Ham United when Manchester City is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and West Ham United is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 19 times, there have been 2 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 46-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 52 meetings, Manchester City have won 32 times, there have been 10 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 100-43 in favour of Manchester City.
  • West Ham United's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Last season's matches: 2-1 (Manchester City at home) and 2-2 (West Ham United at home).
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 7 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester City scores 10% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that West Ham United scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester City haven't lost in their last 18 games.
  • Manchester City have won 13 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • West Ham United haven't lost in their last 5 games.
  • West Ham United have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to West Ham United in their last 6 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 7 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 14-1-1.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 16. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (4).
  • Erling Haaland has more yellow cards (5) than any other player at Manchester City. Declan Rice has collected 5 for West Ham United.
  • Manchester City have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • West Ham United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, West Ham United in 38% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, West Ham United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than West Ham United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, West Ham United won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and West Ham United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and West Ham United is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City scores 3.39 goals when playing at home and West Ham United scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that West Ham United scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
17
Перемог
24
Ігор
2
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 14:30 Крістал Пелес 4 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Гент В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
21%
Нічия
32%
Вест Хем Юнайтед
47%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
6
Натан Аке
4
Рубен Діаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
16
Родрi
16
Grealish, Jack
20
Silva, Bernardo
19
Alvarez, Julian
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
1
Fabianski, Lukasz
3
Cresswell, Aaron
33
Эмерсон
21
Анджело Огбонна
24
Тіло Керер
5
Coufal, Vladimir
8
Fornals, Pablo
11
Paqueta, Lucas
12
Downes, Flynn
20
Bowen, Jarrod
18
Antonio, Michail
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 8
    Fornals, Pablo
    Півзахисник
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 12
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
83%
Володіння м'ячем
17%
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
1
Удари повз
1
Штрафні
3
2
Кутові
3
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
23'
Огбонна впевнено знімає другий поверх у своєму карному.
20'
Продовжується домінація Сіті, але поки без небезпечних моментів. «Молотобойці» надійні в обороні.
15'
Альварес стріляв на Голанда, Крессвелл перекрив лінію передачі.
14'
Відбився Сіті зусиллями Голанда.
13'
Емерсон заробив для Вест Гема штрафний із хорошої позиції. До м'яча підходить Форнальс.
9'
Марез із лінії карного пробив у нижній кут, Фабіанський витягнувся та дістав м'яч.
8'
Сілва заробив для своєї команди кутовий, скористатися стандартом «містяни» не змогли.
5'
М'яч під контролем Сіті, Вест Гем захищається в низькому блоці. Очікувана картина.
2'
Альварес завдав першого удару по воротах у сьогоднішньому матчі. Легка здобич для Фабіанського.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Джон Брукс.
Запасні: Едерсон (в), Аканджі, Гомес, Гюндоган, Льюїс, Ляпорт, Перроне, Філліпс, Фоден.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Ортега — Аке, Діаш, Вокер — Родрі, Стоунс — Гріліш, Сілва, Альварес, Марез — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Ананг (в), Ареоля (в), Бенрама, Джонсон, Інгс, Корне, Лансіні.
Інфо
Стартовий склад Вест Гема (5-4-1): Фабіанський — Цоуфал, Керер, Огбонна, Емерсон, Крессвелл (к) — Боуен, Даунс, Пакета, Форнальс — Антоніо. Головний тренер — Девід Мойес.
У першому колі «містяни» перемогли з рахунком 0-2. Дубль оформив Голанд.
У даний момент Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці, Вест Гем — п'ятнадцяте.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція перенесеного матчу 28-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Вест Гем.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" 03.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 03.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 03.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 29.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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