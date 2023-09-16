Вест Хем Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 16.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 16.09.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.05.2023 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 01.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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