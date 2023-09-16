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Вест Хем Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 вересня 2023, 17:00 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 0
Оновити
14'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
32%
Нічия
28%
Манчестер Сіті
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester City when West Ham United is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester City is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 7 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 47-27 in favour of Manchester City.
  • During the last 53 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 33 times. The goal difference is 103-43 in favour of Manchester City.
  • West Ham United's last home win against Manchester City was in 2014.
  • Last season Manchester City won both games against West Ham United (3-0 at home and 2-0 away).
  • West Ham United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 36% of their goals between the minutes 31-45?
  • West Ham United have a winning streak of 3 matches.
  • West Ham United haven't lost in their last 4 games.
  • West Ham United have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 6 times for Manchester City.
  • James Ward Prowse has assisted the most goals for West Ham United with 3. Phil Foden is Manchester City's biggest assister (3).
  • A year ago, West Ham United were number 16 in the table with 3 points. Now they are number 4 with 10 points.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • West Ham United wins 1st half in 35% of their matches, Manchester City in 51% of their matches.
  • West Ham United wins 35% of halftimes, Manchester City wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than West Ham United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • West Ham United scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.8 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Manchester City is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Manchester City is 0.8.
  • West Ham United scores 1.87 goals when playing at home and Manchester City scores 1.7 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
2
Перемог
25
Ігор
18
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.09.2023 - 22:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Ліга конференцій 2022/2023
07.06.2023 - 22:07 Фіорентина 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл В
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
32%
Нічия
28%
Манчестер Сіті
40%
Склади команд
23
Альфонс Ареола
33
Эмерсон
27
Aguerd, Nayef
4
Курт Зума
5
Coufal, Vladimir
19
Едсон Альварес
10
Paqueta, Lucas
7
Ward Prowse, James
28
Soucek, Tomas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
16
Родрi
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
19
Alvarez, Julian
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
Кутові
3
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
12'
Фол проти Едсона на правому фланзі атаки від Вокера.
11'
Інфо
59% вірогідність перемоги Сіті сьогодні.
9'
Узагалі не виходять із власної половини господарі з м'ячем.
7'
Небезпечний момент
Паніка в штрафному господарів після удару Родрі на завершення подачі кутового з лівого флангу на дальню стійку, а також від добивання Родрі, а також від добивання Діаша, яке потягнув на кутовий у стрибку Ареола.
4'
Голанд продовжив до штрафного передачу Вокера з правого флангу, але захисник випередив Фодена.
2'
Фоден прострілював із правого флангу, але Аґерд перевів м'яч на воротаря.
1'
Сіті в позиційній атаці на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Вест Гем до цього зіграв унічию з Борнмутом (1:1), обіграв Челсі (3:1), Брайтон (3:1) та Лутон (2:1).
Інфо
Манчестер Сіті до цього обіграв Бернлі (3:0), Ньюкасл (1:0), Шеффілд Юнайтед (2:1) та Фулгем (5:1)
Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Льюїс, Філліпс, Гомес, Нунеш, Бобб.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Фоден — Б. Сілва, Х. Альварес, Доку — Голанд.
Запасні: Фабіанські, Крессвелл, Мавропанос, Огбонна, Керер, Форнальс, Кудус, Інгз, Бенрахма.
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуен, Соучек, Ворд-Прауз, Пакета — Антоніо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олімпійський стадіон (Лондон, Англія) зіграють лондонський Вест Гем та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 16.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.05.2023 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 01.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 02.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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