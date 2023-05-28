Металіст - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст - ФК Минай 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 29.05.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Минай, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Металіст у попередньому футбольному матчі 20.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металіст (Харьков): 2020

Країна: Украина



Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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