Металіст - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою ФК Минай (Минай):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Минай, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Металіст у попередньому футбольному матчі 20.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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