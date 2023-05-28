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Металіст - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 травня 2023, 15:00 - Металлист . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
Оновити
1'
ФК Минай
Минай
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
32%
Нічия
29%
ФК Минай
39%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Minaj scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Metalist Kharkiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 9 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 5 times for FC Minaj.
  • Andriy Ralyuchenko has more yellow cards (7) than any other player at FC Metalist Kharkiv. Oleg Gorin has collected 10 for FC Minaj.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 15% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 15% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Minaj.
  • On their last meeting FC Minaj won by 1 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.82 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Metalist Kharkiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 17:10 Кривбас 2 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Металіст 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст П
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
32%
Нічия
29%
ФК Минай
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 5
    Nikolyshyn, Oleksandr Vitaliiovych
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 44
    Vlaha Kyrylo, Andriiovych
    Захисник
  • 53
    Synchuk, Hennadiy
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 10
    Baydal, Anton
    Півзахисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Володимир Шаран
LIVE
Трансляція матчу Металіст - ФК Минай
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Запасні: Костик (в), Дігтярь, Кайдалов, Наумець, Самуель, Багачанський, Панасенко, Порох, Картушов, Коркішко, Рязанцев.
Інфо
Стартовий склад Металіста (5-3-2): Єрмолов — Коррал, Ніколишин, Мизюк, Чідомере, Влага — Чайковський, Ралюченко (к), Демченко — Прядун, Синчук. Виконуючий обов'язки головного тренера — Періца Огнєнович.
Запасні: Кемкін (в), Пеньков (в), Гечев, Голуб, Дмитрук, Коломоєць, Паламар, Трубочкін, Шишка.
Інфо
Стартовий склад Миная (3-4-3): Бандура (к) — Нємчанінов, Кравчук, Чуєв — Булеза, Петько, Байдал, Гончар — Рогозинський, Вишневський, Твердохліб. Головний тренер — Володимир Шаран.
У першому колі Минай мінімально переміг Металіст завдяки голу Вишневського на останніх хвилинах.
Металіст уже однією ногою в Першій лізі, а от у Миная є всі шанси зберегти прописку. Бажано перемагати сьогодні, адже в останньому турі підопічні Шарана зустрінуться з Зорею, яка бореться за срібло.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру УПЛ Металіст – Минай.
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Анонс матчу Металіст - ФК Минай 29.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 29.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь ФК Минай, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Металіст у попередньому футбольному матчі 20.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - ФК Минай можна подивитися 29.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 25.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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