Панатінаїкос - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Панатінаїкос - СК Дніпро-1 01.08.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Панатінаїкос (Афины) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Апостолос Николаидис.

Дата проведення матчу: 01.08.2023

Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Панатінаїкос (Афины) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Панатінаїкос, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Панатінаїкос у попередньому футбольному матчі 25.07.2023 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Панатінаїкос (Афины)

Країна: Греция

Тренер: Андреа Страмаччони



Предыдущий поединок команди Панатінаїкос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 25.07.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Панатінаїкос.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Панатінаїкос - 25.07.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Панатінаїкос.

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