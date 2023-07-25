  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Панатінаїкос - СК Дніпро-1 Дивитися онлайн
У тренді

Панатінаїкос - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 серпня 2023, 20:30 - Апостолос Николаидис . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Данкерт, Бастиан
Рейтинг матчу:
Панатінаїкос
Афины
До початку
00 : 00 : 00
СК Дніпро-1
Днепр
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
92 Користувачів зробило свій вибір
Панатінаїкос
35%
Нічия
24%
СК Дніпро-1
41%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: SC Dnipro-1 - Panathinaikos Athens 1-3.
  • Panathinaikos Athens wins 1st half in 41% of their matches, SC Dnipro-1 in 33% of their matches.
  • Panathinaikos Athens wins 41% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 33%.
  • When Panathinaikos Athens leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Panathinaikos Athens is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • Panathinaikos Athens's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • Panathinaikos Athens scores 1.46 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Panathinaikos Athens.
  • On their last meeting Panathinaikos Athens won by 2 goals.
Особисті зустрічі
Панатінаїкос
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
СК Дніпро-1
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Панатінаїкос
Останні матчі - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Панатінаїкос В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Панатінаїкос 1 - 1 Завершено Славія Н
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 Славія 2 - 0 Завершено Панатінаїкос П
Клубні товариські матчі 2019/2020
26.08.2020 - 21:00 Панатінаїкос 1 - 0 Завершено ОФИ Крете В
Клубні товариські матчі 2019
03.08.2019 - 20:45 Галатасарай 2 - 1 Завершено Панатінаїкос П
Показати більше
Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Панатінаїкос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено Рух В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
09.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Металіст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено ФК Минай В
Показати більше
Хто переможе?
92 Користувачів зробило свій вибір
Панатінаїкос
35%
Нічия
24%
СК Дніпро-1
41%
LIVE
Трансляція матчу Панатінаїкос - СК Дніпро-1
play-btn
play sound
В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Інфо
Арбітр — Бастіан Данкерт (Німеччина).
Запасні: Ксенопулос (в), Лодигін (в), Вагіаннідіс, Вербич, Зека, Йоаннідіс, Кляйнгайслер, Мансіні, Младенович, Сідерас, Чокай.
Інфо
Стартовий склад Панатінаїкоса (4-3-3): Бріньйолі — Хуанкар, Магнуссон, Єдвай, Коцірас — Вілена, Джурічич, Перес (к) — Бернард, Шпорар, Паласіос. Головний тренер — Іван Йованович.
Запасні: Кінарейкін (в), Валеф (в), Гаджиєв, Горбунов, Горін, Гуцуляк, Ківінда, Когут, Пуріта, Сваток, Танчик.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1 (4-2-3-1): Волинець — Каплієнко, Сарапій, Адамюк, Пасіч — Бланко, Бабенко — Рубчинський, Піхальонок (к), Мірошніченко — Довбик. Головний тренер — Олександр Кучер.
Напередодні матчу 8 гравців Дніпра-1 отруїлися. Українська команда вже готує скаргу до УЄФА на Панатінаїкос.
Перший поєдинок греки виграли з рахунком 1-3. На голи Шпорара, Джурічича та Йоаннідіса під завісу гри відповів Танчик.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Панатінаїкосом і Дніпром-1.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Валмієра Валмієра 7 Тре Пенне Тре Пенне 0 Завершено 21:00 - Вчора Дебрецен Дебрецен 3 Мезйокйовешд-Жорі СЕ Мезйокйовешд-Жорі СЕ 1 Завершено 22:30 - 30.07.2023 Арока Арока 2 Rio Ave Rio Ave 0 Завершено 22:05 - 30.07.2023 Хайдук Хайдук 1 Рієка Рієка 0 Завершено 21:00 - 30.07.2023 Погонь Погонь 2 Відзев Відзев 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Панатінаїкос - СК Дніпро-1 01.08.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Панатінаїкос (Афины) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Апостолос Николаидис.

Дата проведення матчу: 01.08.2023
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Панатінаїкос (Афины) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Панатінаїкос, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Панатінаїкос у попередньому футбольному матчі 25.07.2023 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Панатінаїкос - СК Дніпро-1 можна подивитися 01.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Панатінаїкос - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Панатінаїкос (Афины)
Країна: Греция
Тренер: Андреа Страмаччони

Предыдущий поединок команди Панатінаїкос був зіграний проти СК Дніпро-1 - 25.07.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Панатінаїкос.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Панатінаїкос - 25.07.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Панатінаїкос.

Слідкуйте за результатами матчу Панатінаїкос - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.