СК Дніпро-1 - Панатінаїкос онлайн трансляція матчу

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Панатінаїкос (Афины) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Kosicka futbalova arena.
Дата проведення матчу: 25.07.2023
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Кривбас - 18.07.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Панатінаїкос (Афины)
Країна: Греция
Тренер: Андреа Страмаччони
Предыдущий поединок команди Панатінаїкос був зіграний проти "Славія" - 11.08.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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