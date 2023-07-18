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СК Дніпро-1 - Панатінаїкос онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 липня 2023, 21:00 - Kosicka futbalova arena . Трансляція: УНИАН ТВ
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 1
Оновити
перерыв
Панатінаїкос
Афины
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Хід матчу
10' Sporar, Andraz
Хто переможе?
138 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
51%
Нічия
25%
Панатінаїкос
24%
Цікаві факти
  • Panathinaikos Athens haven't lost in their last 7 games.
  • Panathinaikos Athens have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 34% of their matches, Panathinaikos Athens in 41% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 34% of halftimes, Panathinaikos Athens wins 41%.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Panathinaikos Athens leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Panathinaikos Athens is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Panathinaikos Athens's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • SC Dnipro-1 scores 1.96 goals when playing at home and Panathinaikos Athens scores 1.38 goals when playing away (on average).
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено Рух В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
09.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Металіст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено ФК Минай В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
02.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 1 Завершено ФК Хуст В
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Останні матчі - Панатінаїкос
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Панатінаїкос 1 - 1 Завершено Славія Н
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 Славія 2 - 0 Завершено Панатінаїкос П
Клубні товариські матчі 2019/2020
26.08.2020 - 21:00 Панатінаїкос 1 - 0 Завершено ОФИ Крете В
Клубні товариські матчі 2019
03.08.2019 - 20:45 Галатасарай 2 - 1 Завершено Панатінаїкос П
Клубні товариські матчі 2019
29.07.2019 - 21:00 НАК 0 - 0 Завершено Панатінаїкос Н
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Головні події
10'
Sporar, Andraz ГООЛ!
Хто переможе?
138 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
51%
Нічия
25%
Панатінаїкос
24%
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Панатінаїкос
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
У першому таймі ми побачили від Дніпра-1 аж нічого. Нуль ударів по воротах та жодного натяку на розуміння, що з цим робити. Тим часом у захисті вистачило лише однієї помилки для того, аби пропустити м'яч.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Коцирас не втримався на ногах після поштовху на лівому фланзі атаки від Бланко.
45+1'
Невдала спроба запустити діагональ на лівий фланг на Третьякова.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
42'
Дніпряни важко грають в пас під тиском на власній половині.
40'
Довбик перед воротарським отримав простріл від Кравця з лівого флангу, але спробу відіграти на партнера перехопив Вільєна.
38'
Сваток дав по обличчю Шпорару в центрі поля.
37'
Бернард у підсумку подав зі штрафного точно на голову Кравцю.
35'
Коцирас на шаленій швидкості влетів у корпус потужного Кравця.
33'
Паласіос зі складнощами зачепився за простріл Карлоса з лівого флангу, після чого пробив лівіше від воріт.
32'
Без м'яча залишили СК наразі, тож ситуація не надто втішає.
30'
Панатінаїкос без особливого бажання йти вперед тримає м'яч у центрі поля.
28'
Бабенко збив Шпорара на чужій половині поля.
26'
Карлос виклав передачу на другий темп із лівого флангу, але суперники перехопили.
24'
Заміна
Схенкенвельда через травму поміняли на Єдвая.
23'
Схенкенвельд не відновився від поштовху Третьякова.
22'
Над воротами запустив Гуцуляк дальній постріл із правого флангу, після передачі назад від Довбика.
21'
Команда Кучера не може набрати достатніх обертів, тож суперники легко їй протидіють.
19'
Третьяков на лівому фланзі атаки штовхнув у спину суперника.
18'
Небезпечний момент
Довбика на самоті залишили на центральному вході до штрафного під час передачі з правого флангу, але він із павзою поцілив суттєво повз праву стійку.
17'
Коцирас зміщувався з правого флангу, але захисники вчасно зупинили його.
15'
Бабенко невдало виконав передачу на Бланко на лівий фланг атаки.
14'
Спокійне тримання м'яча від Дніпра-1 в центрі поля.
12'
Довбик виконував удар із лівого флангу штрафного, але поцілив у суперника.
10'
Гоооол!!!
Гол. Мірошніченку поміж ніг прокинув Карлос на лівому фланзі штрафного, після чого прострілив на порожні для Шпорара.
9'
Карлос виконав подачу з лівого флангу абикуди.
8'
Магнуссон виконав штрафний повз праву стійку.
6'
Джурічича перед власним штрафним необачно збив Рубчинський.
5'
Бернард не переграв Мірошниченка один-в-один на лівому фланзі атаки.
4'
Пас на хід Третьякову лівим флангом той обробити не зміг.
2'
Офсайд
Бабенко запустив передачу на хід Третьякову на лівий фланг у офсайд.
1'
Закидання від Сватка з власної половини полетіло до рук воротаря суперників.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Лодигін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Яннідіс, Клянгайслер, Манчіні, Чокай, Єдвай, Сідерас, Младенович, Вербич.
Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Схенкенвельд, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна — Паласіос, Шпорар, Бернард.
Запасні: Волинець, Макс Валеф, Адамюк, Пуріта, Горін, Гаджиєв, Горбунов, Когут, Каплієнко, Ківінда, Танчик, Є. Пасіч.
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даніеле Кіффі (Падуя, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Кошицька футбольна арена (Кошице, Словаччина) зіграють дніпровський Дніпро-1 та грецький Панатінаїкос.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Панатінаїкос 25.07.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Панатінаїкос (Афины) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 25.07.2023
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Панатінаїкос можна подивитися 25.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Панатінаїкос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Кривбас - 18.07.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Панатінаїкос (Афины)
Країна: Греция
Тренер: Андреа Страмаччони

Предыдущий поединок команди Панатінаїкос був зіграний проти "Славія" - 11.08.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Панатінаїкос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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