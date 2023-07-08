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Шахтар - АЕК онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 13 липня 2023, 18:10
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 2
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перерыв
АЕК
Афины
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
26%
АЕК
35%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:30 АЗ 3 - 3 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес В
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Останні матчі - АЕК
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 0 Завершено АЕК П
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 АЕК 2 - 4 Завершено Брага П
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 АЕК 0 - 3 Завершено Зоря П
Ліга Європи УЄФА 2019/2020
05.11.2020 - 22:00 Зоря 1 - 4 Завершено АЕК В
Ліга Європи УЄФА 2019/2020
29.10.2020 - 19:30 АЕК 1 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
26%
АЕК
35%
Трансляція
Така собі гра від Шахтаря, якому супернику подарували можливість грати в більшості, однак Удод її потім власну є команду й позбавив. Мало гостроти від донеччан, а суперники роблять, що хочуть в атаці, і забивають.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Небезпечний момент
Цубер красивим фінтом прибрав суперника на центральному вході до штрафного, але ударом пустив м'яч над воротами.
42'
Воротар спокійно забрав до рук спробу дальнього удару з правого флангу від Зубкова.
40'
Гоооол!!!
Гол. Фінти від Гарсії на правому фланзі штрафного повз Корнієнка завершились ударом у дальній кут.
38'
У стінку пустив постріл зі штрафного з лівого флангу Цубер.
37'
Фол проти Цубера, який накручував суперників на вході до лівого флангу штрафного.
34'
Просування до правого флангу атаки від Гочолеішвілі зупинив фолом Хаджисафі.
32'
Матвієнко закрив собою спробу Еліассона дальнім ударом завершити зміщення з правого флангу.
30'
Небезпечний момент
Цуберу не вдалось у дотик із центру штрафного завершити простріл із правого флангу повз Твардовського.
28'
Друга жовта
Вилучення! Удод отримав друге попередження за черговий підкат у ноги суперника в центрі поля.
27'
Атанасіадіс вискочив на перехоплення закидання на хід Келсі, після чого той добивав відскок від воротаря суперників із дальньої відстані, але удар накрили.
24'
Небезпечний момент
Еліассон із лівого флангу штрафного бив під ближню стійку, де м'яч потягнув Твардовський.
22'
Жовта картка
Картку дали Удоду за підкат біля центрального кола.
20'
Не вдалась Глущенку спроба обіграти двох суперників на лівому фланзі атаки перед штрафним.
18'
Топалов не встиг під завершення прострілу з правого флангу від Гочолеішвілі на дальню стійку.
17'
Шахтар тим часом готує штрафний у центрі поля.
16'
Інфо
Готують заміну Амрабату, бо матч товариській.
15'
Друга жовта
Вилучення! Оце так номер! Амрабат продовжив говорити та отримав другу жовту.
15'
Жовта картка
Амрабату дали картку за довгий язик.
14'
Офсайд
Пас у офсайд на лівий фланг атаки запустили на Топалова.
12'
Гоооол!!!
Гол. У один дотик завершив Гарсія в центрі штрафного простріл із лівого флангу.
10'
Пас прямо за бокову лінію на лівий фланг атаки запустили з глибини атаки АЕК.
7'
Шахтар намагається відповідати власним контролем, але все дуже важко на старті.
5'
Небезпечний момент
Твардовський заборав до рук спробу дальнього пострілу від Цубера із зони перед штрафним.
4'
Греки поступово нарощують відсоток володіння м'ячем.
2'
Амрабат не встиг за передачею на лівий фланг атаки.
1'
Тримає м'яч на чужій половині Шахтар.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Шахтар до цього зіграв унічию в спарингу проти АЗ Алкмар (3:3).
АЕК Афіни: Атанасіадіс — Рота, Віда, Мукуді, Хаджисафі — Шиманські — Амрабат, Еліассон — Джонссон — Гарсія, Цубер.
Запасні: Пузанков, Фарина, Козік, Дрозд, Ракіцький, Очеретько, Цуканов, Янович, Сікан, В'юнник.
Шахтар: Твардовський — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Корнієнко — Удод, Кастільйо — Зубков, Глущенко, Топалов — Келсі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Combinatie Wil Overwinnen (Роттердам, Нідерланди) зіграють донецький Шахтар та АЕК Афіни.
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Анонс матчу Шахтар - АЕК 13.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою АЕК (Афины) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 13.07.2023
Час початку матчу: 18:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

команди Шахтар був зіграний проти АЗ - 08.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: АЕК (Афины)
Країна: Греция

команди АЕК був зіграний проти "Лестер Сіті" - 10.12.2020, у рамках Ліга Європи УЄФА 2020/2021 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - АЕК онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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