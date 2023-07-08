Шахтар - АЕК онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою АЕК (Афины) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 13.07.2023
Час початку матчу: 18:10
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
команди Шахтар був зіграний проти АЗ - 08.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: АЕК (Афины)
Країна: Греция
команди АЕК був зіграний проти "Лестер Сіті" - 10.12.2020, у рамках Ліга Європи УЄФА 2020/2021 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".
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